Vážení čtenáři,možná jste si v průběhu včerejšího večera všimli nové navigační lišty, která se objevuje v záhlaví našich stránek a které vévodí logo iDNESu, internetového deníku Mladé fronty DNES. Nemějte strach, nejedná se žádný hack v souvislosti se špatně zabezpečenou databázi Mobil.cz, skutečnost je trošičku jiná a zcela prostá. Jak jsme vás již informovali v tiskové zprávě počátkem tohoto týdne, novým vydavatelem našich stránek se stala firma Mobil Media a.s., která vznikla z toho důvodu, aby mohla pružněji zareagovat na vstup investora, jímž se stala akciová společnost Mafra, vydavatel deníku Mladá fronta DNES a zároveň nejčtennějšího zpravodajského serveru iDNES. Rodina našich serverů se tedy rozrůstá o projekty společnosti Mafra, a.s., tato je naopak bohatší o Mobil.cz, BonusWeb.cz a další servery z naší stáje.Kromě drobných designových změn se však žádného zásadního zvratu v souvislosti s novým investorem obávat nemusíte, naším cílem stále je a i nadále bude poskytovat vám kvalitní zpravodajství z oblasti, na kterou se zaměřujeme. Uděláme pro to vše a věříme, že to bude znát i na našich stránkách. Pěkný víkend.