Vaše WWW stránky budou vždy aktuální s TechNet News!

Asi to znáte sami - času na updatování firemních WWW stránek je málo a přitom by stálo za to poukázat na dění v oboru. Jenže kde na to vzít čas aDobrovolně se hlásíme!

Stačí, abyste si na svoji WWW stránku vložili tento kód. samozřejmě lze centrovat a provádět další kouzla, důležitá je lokace obrázku a odskok po kliku.

<a href="http://www.technet.cz/index.html?akce"><img src="http://channel.mobil.cz/technet-news.gif" width=468 height=15 border=1 alt="Klikni pro nejčerstvější zprávy!"></a>

Tím se na Vaše stránky přidá obrázek animovaného proužku TechNet News - tento proužek obsahuje nadpisy desítky hlavních článků ze serveru TechNet. Díky tomu se na vašich stránkách každý den objeví informace o aktuálním dění ze světa techniky - a návštěvník vašeho serveru se vždy dozví, co je nového a i vy sám víte o novinkách, pokud svoje stránky používáte jako výchozí. A to všechno v zásadě bez práce a zdarma.

V okamžiku, kdy někdo ze sdružení TechNet napíše článek a publikuje jej, přidá se tematický nadpis článku do definice pro proužek a vygeneruje se animovaný GIF. Vzhledem k tomu, že členy TechNetu jsou velké technické servery, máte jistotu, že je na proužku přehled o aktuálních denních novinkách.

A proč animovaný GIF? Jak jste si všimli, s Java proužkem jsme experimentovali již před dvěmi lety - proužek byl sice komfortnější, umožňoval odskoky přímo na stránky se články a snadněji se naprogramoval, ale Java má bohužel i své stinné stránky. Ne všechny prohlížeče setkání s ní snesou bez pádu, navíc než se spustí Java Virtual Machine, chvíli to trvá a během té doby je prohlížeč mrtvý. A tak jsme na Javu museli zapomenout - alespoň prozatím.

Animovaný GIF je pro prohlížeče bezproblematický - zpracovávat jej umějí bez problémů a načtení cca 17 KB proužku je podstatně rychlejší, než zpracování tříkilového appletu. Nevýhodou sice je, že proužek trvale ukazuje na titulní stránku TechNetu, leč to je nevýhoda v porovnání s výhodami zanedbatelná.

Takže budeme rádi, když svoje stránky poctíte přítomností našeho proužku. Mimochodem: proužek se musí načítat od nás ze serveru - pokud si jej uložíte k vám, nebude se samozřejmě updatovat. Má to svoji výhodu: šetříme tím vaši linku.