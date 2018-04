Vaše mobilní číslo bude brzy ve Zlatých stránkách

Do konce listopadu se rozhoduje, jaká čísla mobilních telefonů budou ve veřejném telefonním seznamu. Bez souhlasu se v seznamech čísla zákazníků podle zákona nesmí objevit. Zveřejnění se netýká předplacených karet, jejichž majitelé zůstávají anonymní.

Zatímco Eurotel a Oskar podle zákona vyžadují od svých zákazníků souhlas s uveřejněním, T-Mobile využívá svých všeobecných podmínek a všechny, kdo se neozvou do veřejného seznamu automaticky pošle. „Postupujeme podle zákona, který stanoví, že zákazník není uveden v telefonním seznamu pouze v případě, že vyjádří výslovný nesouhlas,“ vysvětluje postup T-Mobilu mluvčí společnosti Martina Kemrová.

Rozdíl je ale v tom, že pokud zákazník Eurotelu a Oskara přehlédne nebo vyhodí nabídku ke zveřejnění, v telefonních seznamech se jeho jméno neobjeví. „Mlčení v tomto považujeme za nesouhlas,“ vysvětluje Diana Dobálová z Eurotelu.

Mlčení klienta u T-Mobilu znamená, že do konce letošního roku se objeví jeho mobilní číslo v internetových seznamech a po novém roce i v tištěných Zlatých stránkách.

Nové Zlaté stránky rozsah informací určuje majitel čísla ke zveřejnění čísla je nutný souhlas nově budou obsahovat i čísla mobilů nově lze přidat e-mail nebo přezdívku lze odmítnout marketingová volání všechny úpravy jsou zadarmo (dříve se za nezveřejnění platilo) seznamy se aktualizují jednou ročně

Ale podle ministryně informatiky Dany Bérové zákon jasně říká, že kdokoliv chce vydat jakýkoliv telefonní seznam musí získat předem souhlas majitele čísla k uveřejnění.

„Jde o osobní údaje a proto každý musí mít možnost určit, které informace o něm v telefonním seznamu budou a mít kdykoliv možnost je opravit nebo vymazat,“ říká Bérová. „A navíc musí mít možnost uvést, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu,“ dodává Bérová.

Vydávání veřejného seznamu zajišťuje Český Telecom, který potřebné údaje od ostatních společností sbírá. „Použijeme tolik čísel a údajů, kolik jich od mobilních a ostatních operátorů dostaneme,“ říká mluvčí Telecomu Vlastimil Sršeň.

Že by se Zlaté stránky rozrostly o dalších více než deset milionů mobilních čísel nikdo nepředpokládá. „Počítáme s tím, že zájem budou mít většinou firmy, u lidí to bude asi méně,“ říká Kemrová.

Podle průzkumu společnosti Mark BBDO mezi lidmi do 35 let vychází, že pro ně je mobil je ryze osobní záležitostí, světem, do kterého by neměl nikdo vnikat bez povolení. Češi důsledně kontrolují, kdo jim volá, než hovor zvednou, a celá třetiny lidí by ho nepůjčila ani příteli na celý den.

Navíc dvě třetiny lidí má předplacené mobilní služby a nemá s operátory podepsanou smlouvu. Předplacené služby si lidé pořizují právě proto, že nechtějí zveřejnit své číslo.

AKTUALIZOVÁNO: Na základě nového výkladu zákona T-Mobile svůj postoj přehodnotil. - více zde...