Váš příští mobil bude vyroben v Asii

V Číně se v loňském roce vyrobilo přes 130 milionů mobilních telefonů. Nejvíce jich neslo značku Motorola a většina z nich byla určena pro export. Jen mírně zaostávala Nokia, a to jak ve výrobě v čínských závodech, tak v prodeji na čínském trhu. Třetí a čtvrté místo patřilo loni domácím značkám Bird a TCL, které také většinu produkce udaly na domácím trhu. Až pátý byl Siemens. Tolik alespoň hovoří statistika, kterou zveřejnilo Čínské ministerstvo informačního průmyslu (MII).

Výrobce Výroba v Číně Prodej v Číně Motorola 37 499 000 18 724 000 Nokia 32 287 000 11 347 000 Bird 7 492 000 6 786 000 TCL - 6 706 000 Siemens - -

Výroba a prodej mobilních telefonů v Číně za rok 2002. Zdroj MII, některé údaje u TCL a Siemensu nejsou známé.

Výhled na tento rok je velmi optimistický. Celkem by se v kontinentální Číně mělo vyrobit přes 170 milionů mobilních telefonů. To je přibližně třetina celosvětové produkce mobilních telefonů všech standardů. První místo by měla obhájit Motorola a ještě by měla zvýšit náskok před druhou Nokií. Ta si také polepší, ale loňské výhledy, na rozdíl od Motoroly, která je překročila, nesplnila. Od loňského roku může v Číně vyrábět pod svojí značkou telefony Samsung a to by mu mělo zajistit i třetí místo v letošním žebříčku největších producentů mobilů v Číně. Čtvrtý by pak měl být Siemens. Zatím známe průběžné výsledky, za první čtvrtletí se letos v Číně vyrobilo 40 milionů mobilních telefonů.

Výrobce předpoklad 2003 Motorola 50 000 000 Nokia 38 000 000 Siemens 15 000 000 Samsung 10 000 000

Výhled výroby mobilních telefonů v Číně v roce 2003. Zdroj Fuji-Keizai.

Asi nebude náhoda, že až na první dvě místa vypadá i celosvětový žebříček producentů mobilů. Samsung si pevně zabral třetí místo, o jasné první pozici Nokie nemůže být ani řeč a druhá Motorola je také velmi optimistická v letošním výhledu.

Asie není jen Čína

Ani další asijské země nechtějí za Čínou v produkci mobilních telefonů zaostat. V Jižní Koreji by se letos mělo vyrobit přibližně 80 až 85 milionů mobilních telefonů, největší zásluhu na tom má samozřejmě Samsung. Pozadu pak nechtějí zůstat ani výrobci na Tchajwanu, kteří by měli letos vyrobit zhruba polovinu jihokorejské produkce. Zde se ale jedná o méně známé značky, které vyrábějí především pro velké hráče, jako je Motorola, Siemens, Alcatel, Panasonic, Sony Ericsson a další.

Když všechny předpovědi sečteme, tak nám vyjde, že minimálně 60 procent letošní produkce mobilních telefonů bude mít původ v trojúhelníku Čína, Tchajwan, Jižní Korea. Pokud tedy zatím telefon z Asie nemáte, je velmi pravděpodobné, že ten další už z této oblasti pocházet bude. Kvalitu výrobků by to ovlivnit nemělo, záleží na konkrétní značce. Velcí světoví hráči hledí především na cenu a ta, jak je známo, si s kvalitou moc nerozumí. Naopak méně známé asijské značky tak levné mobily nedělají, zato je mají perfektně zpracované a luxusně zabalené. Za etalon pak můžeme považovat všechny korejské výrobce, kteří ale také nepatří k nejlevnějším. V tomto směru se asi nic podstatného nezmění.