Varování při překročení rychlosti a motorkářská encyklopedie zdarma

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

POCKET PC

GPSAuto

Další z aplikací, která vás upozorní na případné překročení rychlosti vozu. Tu snímá přes GPS a umožňuje nastavení až osmi rychlostních limitů, hlasové upozornění či sdělení aktuálního limitu, manuální nebo automatické přepínání a předdefinované limity jak pro USA, tak Evropu. Program rovněž zaznamená celkovou a ujetou vzdálenost a volitelně i další údaje.

Stahujte zde

Pocket Motorcyclopedia

Pocket Motorcyclopedia je obrazovou encyklopedií motocyklů Suzuki včetně jejich specifikací. Program rovněž obsahuje kalkulaci výkonu motoru.

Stahujte zde

AM TasksPlus

AM TasksPlus je užitečným plug-inem do Today. Umožňuje plnou nastavitelnost toho, co se má v Today zobrazovat. Kromě angličtiny je možné AM TasksPlus lokalizovat také do několika dalších jazyků včetně naší mateřštiny a to díky jazykovým balíčkům. Nová verze přináší japonskou lokalizaci, podporu pro Pocket Informant 2007 a vyřešení problémové instalace na WM5 zařízení.

Stahujte zde

zatelnet

Telnet/SSH2 klient pro PocketPC s Microsoft Compact Framework. Umožňuje volbu typu orientace nebo práci v rozlišení od 240 x 240 od VGA. Nová verze přináší od poslední popisované řadu vylepšení.

Stahujte zde

PALM OS

AutoOffExtender

AutoOffExtender umožní automatické vypnutí palmu po předem nastavené době.

Stahujte zde

Event Launchers

Aplikace Event Launchers vám dovolí přiřadit jednotlivé události k různým činnostem PDA, například k hotsyncu, vložení karty, zapnutí palmu nebo resetu.

Stahujte zde

Smashed Screen

Smashed Screen umožní poškádlit všechny vaše známé. Po spuštění programu totiž obrazovka palmu vypadá jako prasklá.

Stahujte zde

Holiday Planner

Program je nabízen i v návodu jako "holiday planner", díky využití kategorií však může majitel programu ročně zpracovat libovolnou událost. Práce s programem je poměrně jednoduchá a intuitivní - klikáním na příslušný den plánujete událost (dovolenou). První klik vybarví celé políčko (celodenní dovolená), druhý klik horní polovinu (dopoledne), třetí klik dolní polovinu (odpoledne), čtvrtým klikem resetujete. Nově je aplikace nabízena jako freeware.

Stahujte zde