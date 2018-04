Varování před útokem - němečtí operátoři v ofenzívě

Vítězství ve válce o nadvládu na jednom z klíčových mobilních trhů Evropy, Velké Britanii, se definitivně stalo teutonskou záležitostí. Nedlouho poté, co Deutsche Telekom zaplatil slušnou sumu za One-2-One, kupuje jeho domácí nepřítel Mannesman společnost Orange. Platby dosahují závratných výšek; Mannesman zaplatil okolo 7 000 dolarů za jednoho oranžového zákazníka - to je dvojnásobek ceny, kterou DT zaplatil za svoji úspěšnou invazi na britskou půdu. Mannesman samozřejmě nezaplatil tolik peněz jen proto, aby získal stávající zákazníky; počítá se všemi těmi, kdo se v blízké době upíší firmě Orange. Koneckonců se očekává, že se pentrace mobilního trhu Velké Britanie koncem roku přehoupne přes magickou hranici 50% a Orange je mimořádně úspěšný v přebírání zákazníků firmám jako jsou Vodafone a Cellnet. Přes to přese všechno je těžké se ubránit dojmu, že celkový boom v mobilních komunikacích vymknut z kloubů, šílí.

Mannesman má již za sebou nákup Omnitelu, italského operátora, který má největší předplatitelskou základnu v Evropě. Deutsche Telekom kontroval britským One-2-One a na nákup Orange odpověděl ambiciózním plánem investic ve východní Evropě; plánem na podíl v každém operátoru na východ od Dunaje. V Evropě již mnoho trhů nezbývá a tak se naskýtá otázka, čím odpoví Mannesmann.

Pro současný stav je typická situace nejlákavějšího sousta, americké společnosti Voicestream. Jeho cena vzrostla z květnové úrovně 20 dollarů za akcii na 90 v průběhu a to během investorsky váhavých letních měsíců. Pokud se analytici oboru domnívali, že Mannesmann přeplatil Orange, co teprve budou říkat na sumu, za kterou bude koupen Voicestream? O akcie Voicestreamu je zájem právě pro jeho atraktivnost a případného kupce to staví do nelehké situace - měl by snad zaplatit i přemrštěnou cenu? A může si dovolit to neudělat?

Voicestream je ve třetím kvartále svými výkony zcela vyjímečný. Růstem počtu zákazníků 135% překonal AT&T, Nextel i Spring, v absolutních číslech to ale znamená pouhých 122 000 lidí; daleko méně než firmy z celonárodní špičky. Agresivní politika Voicestramu vyústila v nákup Omnipointu a Aerialu; to by mělo přidat trochu masa na jinak kostnatou strukturu společnosti. Voicestream nezanedbává ani budování nových sítí a Omnipoint sám o sobě se chystá pokrýt Los Angeles a Washington, DC a tak se společnost stane skutečným celonárodním operátorem.

Zdálo by se, že aktivita a růst udělá z Voicestreamu tu nejsvůdnější odalisku na trhu a to zvlášť pro evropské společnosti kteří si již mezi sebe rozdělili většinu atraktivních evropských trhů. Navíc používá Voicestream standard GSM a při vhodné marketingové strategii by to znamenalo shrábnout většinu příjmu z mezinárodního roamingu. Tak jak je to? Je to ta nejlepší koupě nebo snad ne?

Ne, není. Respektive nemusí být a určitě ne za přemrštěnou cenu. Za pozlátkem a vějičkami nejlepší akvizice na americkém kontinentě číhá na kupce temná hrozba finanční ztráty. Voicestream se pravděpodobně změní v černou díru, ve které budou mizet vagóny blištivých dolárků; pokud tam čeká zisk, pak rozhodně ne rychlý. Výstavba sítí v místech jako je LA se záměrem zaútočit na AT&T a Sprint je finančně velmi náročné. Voicestream potřebuje nákladnou celonárodní marketingovou kampaň, aby se mohl stát z lokálního operátora sítí se kterou se počítá. Zisky z roamingu vypadají na první pohled dobře, ale vyžadují obrovské množství smluv s partnery v Evropě, reklamní kampaň, která by celý koncept vysvětlila zákazníkům a cenové úlevy, aby se to ti zákazníci odhodlali zkusit. Možný zisk je sice vysoký, ale šáhnout si na něj bude možné až po letech tvrdé práce a velkých investicích.

Suma sumárum to znamená, že si Mannesmann tuto investici jednoduše nemůže dovolit. Poslední nákup řádně otřásl vztahy mezi investory a vedením společnosti a tak jako nejvážnější kandidát vypadá Deutsche Telekom - ve své historii již prohrál několik nabídkových válek a bývá kritizován za přílišnou opatrnost. France Telecom v současnosti také nabírá sílu - a Telefonica se rozhodla, pravděpodobně moudře, soustředit na ovládnutí Jižní Ameriky.

To může znamenat, že Deutsche Telekom bude soutěžit buď s Hutchisonem nebo s nějakou americkou společností o privilegium začít do Voicestreamu nalévat miliardy dollarů. Obě společnosti peníze mají - DT prodal svůj podíl ve Sprintu za neuvěřitelnou sumu a Hutchison provedl to samé v bleděmodrém se společností Orange. Skutečný zájem Hutchisonu ale pravděpodobně leží v Číně; docílit možnosti investovat do China Telecom nebo China Unicom by jen ladilo s historií společnosti spojené s historií Hong Kongu. Pokud se ale Čína rozhodne vycouvat z jednání WTO, je velmi nepravděpodobné, že by povolila cizí investice do telekomunikací. V tomto případě by se globální ambice Hutchisonu mohli obrátit do Severní Ameriky; podíl, který si podržel v Orange jsou zadní vrátka pootevřená k případné celosvětové smlouvě s Mannesmann/Orange. Pokud se tak stane, můžeme být svědky dalšího teutonského klání - tentokrát o ovládnutí Voicestreamu.

Překlad Prokop Krásný, anglický originál zde.