Varování před číslem 9090 je nesmysl

(ČIA) - Pouze další poplašnou zprávou je varovný e-mail, který se v současné době šíří také Českou republikou. Slovensky psaný text v něm upozorňuje na údajné nebezpečí, které uživateli mobilního telefonu hrozí, pokud mu zavolá technik z firem "Esat" alebo "Ericell". Jak vyplývá z ohlasů na odborných serverech Mobil.cz, Mobilmania.cz a Hoax.cz, varování je nesmyslem a žádné nebezpečí uživatelům nehrozí. Nejlepším řešením je ignorovat a neposílat dál.

Text varovného e-mailu varuje před technikem zmíněné firmy, který má uživateli oznámit záměr vykonat kontrolu telefonního přístroje. Poté, co požádá o vytočení čísla 9090, by měl uživatel hovor okamžitě ukončit. "Je to podvodnicka firma, ktora nasla sposob, ako ihned po vytoceni 9090 pristupit na vasu SIM a telefonovat na vase naklady!!!," uvádí se v nepravdivém mailu.