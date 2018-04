Variace na hands-free: Infračervená bondovka do auta

Na letošním CeBITu se roztrhl pytel s nejrůznějšími variacemi na hands-free sady (HF). Není se čemu divit, HF sady se postupem doby staly povinné v řadě evropských států i v některých asijských státech. Na bezpečnost se zkrátka dbá.

Na CeBITu je mnoho tradičních HF sad, ale také mnoho pokusů o zajímavé a možná i praktické inovace. Pokusíme se vás s nimi postupně seznamovat, protože je možné, že dovozci příslušenství asijské provenience nás těmito výrobky budou také časem zásobovat.

První zajímavá HF sada je od taiwanské firmy Wisdom. Jde v podstatě o lehkou HF sadu kombinovanou s bondovkou. Do cigaretového zapalovače v autě vsunete příslušný konektor a kabelem připojíte telefon. Až sem to vypadá jako lehká HF sada, dále jsou však již jen odlišnosti.

Světlá část, kterou vidíte na snímku, se totiž dá ze zařízení sejmout a můžete si ji dát do ucha – funguje jako náhlavní souprava. Propojena je radiovým signálem nebo infračerveně, podle verze sady.

Když nechcete náhlavní soupravu používat, odložíte ji do držáčku hnědé části připojené do cigaretového napáječe. Tato část funguje jako nabíječka.

Je to docela jednoduché a chytré zařízení, výrobce sám upozorňuje hlavně na možnost vyměňovat koncovky propojovacích kabelů tak, aby mohly být používány pro každý telefon například ve služebním voze. Taková bezdrátová náhlavní souprava je pro bezpečnost telefonování za jízdy příjemná a navíc neobtěžujete svým telefonním hovorem pasažéry.

Přiznám se, že právě na svoje neustálé telefonování za jízdy na CeBIT jsem byl zhusta spolupasažéry peskován, protože HF sada vyřvávala na celé auto. Možná i proto se mi tohle zařízení docela zamlouvá. Cena samozřejmě neznámá, dovozce do ČR rovněž, ale kdo máte cestu na Taiwan, můžete se pro něj stavit.

Další informace o hands-free najdete zde.