Nezničte si Vánoce. Levný smartphone může být drahá past

Nejlevnější smartphony lze dnes pořídit hluboko pod dvěma tisíci korun. Naše základní rada zní: nechte je v obchodě ležet a vybírejte z o něco dražších modelů. Jistě znáte poučku, že nejste tak bohatí, abyste kupovali levné věci. A u levných smartphonů to platí bezezbytku.

Pokud chceme levný smartphone, připadají v úvahu jen telefony s Androidem. Chápeme, že leckteré dítko by chtělo iPhone, jenže to jsme na trojnásobku ceny námi doporučovaných Androidů. Takže pokud chcete levný iPhone, berte model SE, nebo výprodejovou šestku za ceny pod 10 tisíc korun a dál číst nemusíte. Samozřejmě ještě tu je bazar a „ojetiny“ ale tomu se budeme věnovat v jiném článku.

Zpět k Androidu. V principu základní funkce, tedy využití obvyklých aplikací, nějak zvládne každý smartphone s Androidem. Pokud bude řeč o hrách, tak čím komplikovanější hry, tím je potřeba výkonnější přístroj. Ale ani v tomto případě není třeba koukat na telefony za dvacet tisíc, s rezervou vše zvládnou mnohé modely s cenou poloviční. Ale to jsme stále daleko od naší cílové částky. Pro levné telefony jsme si stanovili limit 4 000 korun, ale radit budeme primárně levnější přístroje. Na druhou stranu, pod 2 500 korun kloudný smarphone koupit nejde.

Důvodů je několik. Nejlevnější modely mají slabý procesor a málo operační i uživatelské paměti, což dohromady znamená, že za chvíli nebude v telefonu místo, bude pomalý a obdarovaný se bude víc vztekat než se z dárku těšit. Doporučujeme přístroje s podporou LTE. Ano, u malých dětí to jde určitě i bez této funkce, ale s nějakou perspektivou lze LTE jen doporučit. Navíc s ohledem na další parametry nemá LTE jen doslova pár přístrojů.

Musí to být značkový smartphone? Toť otázka. Známe hodně slušných „no-name“ čínských smartphonů a známe ještě více mizerných „no-name“ telefonů. Pozor bychom si dávali především na neznámé supermarketové značky, které lze reklamovat jen u prodejce a poprodejní podpora je obvykle nulová. To se týká především aktualizací systému. Níže doporučujeme ty, se kterými máme zkušenosti a které koupíte u většiny prodejců.

Naše požadavky jsou následující:

Minimálně HD displej (1 280 x 720 pixelů)

Minimálně 2 GB operační paměti

Minimálně 16 GB uživatelské paměti

Podpora LTE

Sluchátkový konektor Jack 3,5 mm

Android 6 a novější

Slot na paměťovou kartu

Na vás je:

Výběr značky

Výběr barevné varianty

Velikost displeje

Koupě příslušenství

I s těmito parametry je výběr bohatý, v cenovém rozpětí 2 700 až 4 000 korun to je hodně přes 20 různých přístrojů. V podstatě mají stejné parametry, co se rozlišení displeje a pamětí týče. Rozdíly jsou v použitých procesorech, některé modely mají procesory Qualcomm, některé MediaTek, ale to podle nás není v této cenové kategorii podstatné.

Na vás je vybrat velikost přístroje, i v této cenové relaci lze najít přístroje s velkým displejem. Většina má displej s úhlopříčkou do 5,5 palce. Malý či velký, to je značně individuální. My bychom volili displej okolo 5,5 palce, což je ideální kompromis. Pak se lze orientovat podle velikosti baterie. Nelze absolutně tvrdit, že model s větší kapacitou baterie vydrží víc, ale je to pravděpodobné.

Design je pak už zcela individuální záležitost. V této cenové kategorii rozhodně nejsou ošklivé přístroje, ale logicky ani designové pecky. V každém případě doporučujeme dokoupit pouzdro a pro děti i ochrannou fólii na displej. Neztratí se ani externí baterie a určitě bude potřeba dokoupit paměťovou kartu. Ideálně s kapacitou 32 GB, což vás bude stát dalších zhruba 400 korun. Prarodiče pak mohou přikoupit lepší sluchátka, což ušetří vaše nervy.

Zde je náš výběr (seřazeno od nejlevnějšího). A pokud potřebujete konkrétnější tip, tak se dvěma nejlevnějšími přístroji z výběru rozhodně neuděláte chybu:

LTE Xiaomi Redmi 4A Global Nižší střední třída od výrobce Xiaomi, ve verzi Global s podporou rychlého internetu LTE pro konec roku 2016/začátek 2017 displej: 5 " rozlišení: 720 x 1 280 px LTE: Ano fotoaparát: 13 Mpx paměť: 32 GB přejít na detail porovnat

LTE Honor 6A Model nižší střední třídy značky Honor pro rok 2017 displej: 5 " rozlišení: 720 x 1 280 px LTE: Ano fotoaparát: 13 Mpx paměť: 16 GB přejít na detail porovnat

LTE Nubia N1 lite Model čínského výrobce Nubia nižší třídy s příznivou cenou displej: 5,5 " rozlišení: 720 x 1 280 px LTE: Ano fotoaparát: 8 Mpx paměť: 16 GB přejít na detail porovnat

novinka

LTE Xiaomi Redmi 5A LTE Nižší střední třída od výrobce Xiaomi, ve verzi s podporou rychlého internetu LTE pro konec roku 2017/začátek 2018 displej: 5 " rozlišení: 720 x 1 280 px LTE: Ano fotoaparát: 13 Mpx paměť: 32 GB přejít na detail porovnat

LTE Huawei Y6 II Compact Nástupce smartphonu Huawei Y6, model s větším displejem nižší střední třídy displej: 5,5 " rozlišení: 720 x 1 280 px LTE: Ano fotoaparát: 13 Mpx paměť: 16 GB přejít na detail porovnat

LTE Huawei P9 Lite mini Model nižší střední třídy výrobce Huawei, obměněná verze modelu Y6 Pro 2017 pro evropský trh displej: 5 " rozlišení: 720 x 1 280 px LTE: Ano fotoaparát: 13 Mpx paměť: 16 GB přejít na detail porovnat

LTE Nokia 3 Model nižší střední třídy z obnovené řady Nokia pro rok 2017 displej: 5 " rozlišení: 720 x 1 280 px LTE: Ano fotoaparát: 8 Mpx paměť: 16 GB přejít na detail porovnat