iPhonů 6 je v obchodech málo, levnější konkurence je dostatek

Aktualizováno 13:10 - Podle vyjádření společnosti iStyle má firma na skladě nejžádanější modely iPhonů 6 a 6 Plus a další přístroje dorazí na prodejny ještě před Vánoci. Na webu firmy je aktuálně iPhone 6 64 GB v šedé verzi nedostupný, tmavá varianta je k dispozici na jediné prodejně a nejlépe je na tom zlatá verze, kterou mají na většině prodejen iStyle. Varianta s pamětí 128 GB je dostupná v jediném obchodě a v jediné barevné variantě. Nejlépe je na tom s dostupností verze s pamětí 16 GB.

U dalších prodejců lze aktuálně (18.12.) najít jednotlivé varianty, ale většinou bez možnosti výběru barvy. Některé verze pak obchodníci sami označují jako dostupné až v příštím roce. U iPhonu 6 64 GB to jsou stříbrné a tmavé varianty.

Nedostatkové jsou iPhony 6 ve verzích 64 a 128 GB, základní variantu s 16 GB s seženete nejsnáze. Uvedený nedostatek přístrojů platí pro většinu obchodů v Česku, ale i za hranicemi. Všechny varianty má na skladě přímo Apple, který slibuje dodání od jednoho do tří až pěti pracovních dnů. Takže by to s trochou štěstí mohlo vyjít i pod stromeček.

Pokud nechcete nakupovat u Applu on-line, seženete bez problémů větší iPhone 6 Plus ve verzích 16 a 64 GB, nejdražší verze 128 GB je opět hůř sehnatelná. A nebo prostě budete muset počkat do ledna.

Pokud si chcete nadělit, nebo někoho obdarovat špičkovým smartphonem a netrváte na přístroji s nakousnutým jablkem, tak pro vás máme několik tipů na zajímavé modely, které se podle nás novému iPhonu vyrovnají. Všechny jsou běžně dostupné v obchodní síti a do Vánoc byste je měli sehnat bez problémů. Navíc můžete hodně ušetřit.

1. LG G3 - Nemůžeme začít nikým jiným než letošním černým koněm mezi top smartphony. LG v minulosti paběrkovalo a na konkurenci její topmodely neměly. Jenže letošní G3 je na tom přesně obráceně. Má nekompromisní výbavu, špičkové parametry a především výbornou cenu. Aktuálně G3 seženete z české distribuce za cenu do 13 tisíc korun, šedý dovoz začíná už na 11 tisících. Telefon je běžně dostupný a jeho koupí chybu rozhodně neuděláte.

2. Samsung Galaxy Alpha - Alpha zastínila letošní topmodel Samsungu Galaxy S5. Sice není tak výkonná, ale je designově opravdu povedená. Je poměrně malá, což je dnes také docela zajímavá vlastnost, a hlavně u ní výrobce použil lepší materiály než u všech dosavadních modelů. Alphu od 15. prosince koupíte se slevou 1 500 korun v podobě zpětného bonusu, který vyplatí přímo Samsung. Akce je omezena na 1 100 prodaných kusů (platí i pro Galaxy S5) a na vybrané prodejce. Oficiální cena Alphy je 15 900 korun, po slevě tedy vyjde na 14 400 korun, což je akceptovatelná suma. Telefon je běžně dostupný, do Vánoc ho určitě budete mít. Z šedého dovozu cena atakuje hranici 11 tisíc korun.

3. Nokia Lumia 930 - Pro mnohé je to exotická záležitost, ale zkuste ji. Nokia Lumia 930 používá samozřejmě operační systém Windows Phone od Microsoftu. Přístroj má špičkový fotoaparát, výborný displej a s ohledem na operační systém velmi výkonný hardware. Pokud se nebojíte výrazných barev, osloví vás i design telefonu. Cena okolo 12 tisíc korun je solidní, na úrovni doporučovaného LG G3. Pokud byste nechtěli s operačním systémem Windows Phone riskovat hned u topmodelu, můžete zkusit Lumii 735 za asi 7 000 korun ve verzi LTE. Taktéž můžeme doporučit.

4, HTC One - Vedle Samsungu Alpha je podle redakce Mobil.iDNES.cz mezi topmodely letos nejhezčím HTC One M8. Design sice navazuje na loňské One, ale to vůbec nevadí. Telefon je na dnešní dobu kompaktní, má špičkové zpracování a výbornou výbavu i parametry. Kritiku si vysloužil fotoaparát, který však na druhou stranu má povedený manuální režim. One M8 dnes koupíte za zhruba 13 500 korun, z šedého dovozu bývá o dva tisíce levnější. Jistě ho do Vánoc bez problémů seženete. K HTC máme ještě jeden tip: pokud vám bude stačit loňský model One (M7), tak ve verzi pro dvě SIM karty je nyní v akci za 8 990 korun. Nevýhodou je absence LTE.

5. Huawei Ascend Mate 7 - Listopadová novinka patří mezi phablety, takže je vhodným tipem pro ty zájemce, kteří ocení velký displej a nevadí jim větší rozměry. Huawei se pomalu dere mezi absolutní špičku a Mate 7 je toho důkazem. Telefon má špičkové parametry, výborný displej a vysoký výkon. Přístroj podporuje LTE na všech v Česku používaných frekvencích. Cena je však výrazně nižší než u konkurence, takže přestože je to novinka, koupíte Mate 7 za necelých 13 tisíc korun.

6. Osvědčené ve výprodeji - Samozřejmě, že nové modely jsou lepší než ty předešlé. Jenže také jsou podstatně dražší. A přitom ty levnější nejsou obvykle starší než rok. V mnoha případech jsou to dokonce stále letošní modely. Tak třeba letošní Sony Xperia Z2. Tu teď koupíte od 11 500 korun, nástupce Xperia Z3 je o šest tisíc dražší. Rozdíl ve výbavě přitom není rozhodně tak zásadní. V bodu čtyři jsme zmínili rok staré HTC One M7 Dual SIM, dnes je za polovinu původní ceny. Nebo Samsung Galaxy Note 3. Ten dnes stojí pod 13 tisíc korun, původně za něj chtěl Samsung 19 tisíc. A opět je to stále výborně vybavený přístroj.

7. S výhradami - Rádi bychom doporučili i dva přístroje od čínských značek: Xiaomi Mi4 (recenzi přineseme v nejbližších dnech) a Oneplus One. V prvním případě nebudete mít se sháněním velké problémy. Přestože je telefon úplnou novinkou, je běžně k mání u mnoha prodejců. A i cena je s ohledem na výkon bez problémů, telefon koupíte asi za 13 tisíc korun. Je to špičkový kousek s maximálním výkonem, jenže je zde jeden háček. Současná specifikace telefonu, která se momentálně prodává, nepodporuje evropské LTE. A to je u přístroje této třídy opravdu nepříjemný nedostatek. Verze s evropským LTE se pravděpodobně začne prodávat až příští rok.

Oneplus One, především ve verzi se 64 GB paměti, je pro nás asi nejmilejším překvapením letošního roku. Opravdu hezký mobil, tedy spíš phablet (platí pro verzi 64 GB) je extrémně výkonný, má maximální výbavu a když se vám ho podaří sehnat od výrobce, tak i fantastickou cenu. Oneplus prodává i v Evropě, ale nikoliv v Česku. Pokud tedy máte možnost si ho nechat zaslat do Británie nebo Německa, tak za verzi se 64 GB zaplatíte asi 10 tisíc korun. U nás je logicky dražší, prodejci si přihazují marži za koupi. Bohužel i u Oneplus One platí to, co u Xiaomi: je zde problém s LTE. Oneplus sice několik evropských frekvencí LTE podporuje, ale ty podstatné (800 a 900 MHz) nikoliv.