Vyberte pod stromeček dobrý levný smartphone. Vyhnete se zklamání

Levný smartphone se už dlouho nerovná definici mizerného smartphonu. Pokud tedy plánujete někoho ze svých bližních na Vánoce obdařit novým smartphonem, tak na jednu stranu nemusíte příliš utrácet a na druhou se nemusíte obávat, že darujete nepoužitelný nesmysl.

Ovšem pozor, mezi levnými smartphony na trhu je dost takových, které radost neudělají. Šetřit za každou cenu se rozhodně nevyplatí. Telefony pod 3 000 korun jsou z dnešního pohledu vždy kompromisní. I v této cenové relaci lze najít pár kusů, které jistě budou dobře sloužit, ale jistotu slušného přístroje získáte připlacením několika stokorun.

Za levný smartphone považujeme takový, který stojí do 4 000 korun. Samozřejmě že s každou stokorunou navíc dostanete lepší výbavu, ale třeba pro děti to je většinou zbytečná investice. To raději přikupte pořádné pouzdro a fólii na displej, protože telefon jistě bude mít těžkou službu.

Výběr v uvedené cenové kategorii je samozřejmě omezený, iPhony (nové) zde rozhodně nenajdete, vlastně i Samsung má mimo akcí v této cenové kategorii jen starší modely. Prim hrají čínské značky. Výběr je na vás, my můžeme doporučit ty, které známe. Což neznamená, že některé „supermarketové“ nebudou fungovat, ale minimálně servis může být problematický a reklamaci bude nutné řešit u prodejce.

Pro výběr jsme zvolili několik parametrů, které považujeme za důležité. Je to minimálně HD displej, ale seženete i lepší. Pak to je paměť, pro nás je letos minimum 3 GB operační a 32 GB uživatelské paměti. Procesor není tak důležitý, ale některé modely ve výběru mají výrazně výkonnější čip než jiné. Fotoaparát je dnes samozřejmostí, ale je jasné, že od levného smartphonu nelze čekat výsledky jako od špičkového modelu. Vybrané telefony ovšem za slušného světla pořídí velmi dobré snímky.

Naše tipy na dobré levné smartphony

Co do výbavy jsme do čtyř tisíc našli velmi zajímavý model u výrobce Xiaomi. Xiaomi Redmi 5 Plus stojí přesně 4 tisíce (plus minus stokoruna u různých prodejců) a je to smartphone, který splňuje naše základní požadavky s hned několika nadstandardními vlastnostmi navíc. Má velký šestipalcový displej s rozlišením Full HD+ (1 080 x 2 160 pixelů), výkonnější procesor Snapdragon 625 nebo třeba velkou 4 000mAh baterii.



Další velmi dobrá volba pochází překvapivě od méně známého Meizu, které prodává model M6 Note. Je to sice smartphone „ze staré školy“ s displejem o poměru stran 16:9, ovšem jinak s velmi dobrými parametry. Má Full HD displej, procesor Snapdragon 625, duální zadní fotoaparát a také výbornou kapacitu baterie s 4 000mAh kapacitou. Jeho cena je u různých prodejců mezi 3 290 a 3 750 korunami.

Tip pro příznivce kompaktních smartphonů: model Xiaomi Redmi 6 má 5,45palcový displej v moderně širokoúhlém provedení, takže jde ve skutečnosti o poměrně malý telefon. Má HD displej, procesor Helio P22 od MediaTeku a štědrých 64 GB vnitřního úložiště. Potěší i duální fotoaparát, čtečka otisků prstů a moderní Android 8.1. Redmi 6 se v 64GB verzi prodává za 3 599 korun, ovšem pozor, někde za tu samou cenu (nebo dokonce i dráž) narazíte jen na 32GB variantu).



Pokud si potrpíte na výdrž baterie, pak bude slušná volba i Motorola Moto G6 Play, která disponuje 5,7palcovým HD+ displejem či procesorem Snapdragon 430. Zde totiž také vedle našich základních požadavků najdete i velkou 4 000mAh baterii. Tento model se drží při horní hranici našich požadavků, tedy těsně pod čtyřmi tisíci korun.

Další zajímavé xiaomi je model Redmi S2, který potěší třeba přítomností duálního fotoaparátu nebo výkonnějšího procesoru Snapdragon 625. Displej má úhlopříčku 6 palců a rozlišení HD+. Jde o volbu, kterou zkrátka nic moc nezkazíte, i když baterie by mohla být o trochu větší (3 080 mAh). Telefon se prodává za 3 599 korun.

Z ještě trochu levnější kategorie bychom zmínili dvojici od Honoru a Huaweie. Takřka identická dvojice Honor 7A a Huawei Y6 Prime se také vejdou do limitu čtyř tisíc korun. Honor 7A má ovšem lepší procesor Snapdragon 435 oproti modelu 430 u huaweie a navíc výrazně lepší cenu 2 999 korun. Vyloženě špatnou volbou ovšem není ani sourozenecký huawei za 3 799 korun, my bychom však v každém případě sáhli spíše po zlevněném honoru.

Pro ty skutečně šetřivé zmíníme ten zcela největší základ, za který považujeme model Huawei Y5 (2018), který má kompaktnější HD+ displej, ovšem na dnešní poměry už trochu horší paměťovou konfiguraci 2/16 GB. Věříme ovšem, že za 2 799 korun je to stále docela rozumná koupě, pokud chcete ušetřit. Potěší navíc moderním Androidem 8.0.



Těm, kteří tolik ušetřit nepotřebují, naopak zkusíme doporučit model Xiaomi Mi A2, který už za cenu okolo pěti tisíc má výbornou konfiguraci šestipalcového Full HD+ displeje, procesoru Snapdragon 660, 4 GB operační paměti a 64 GB vnitřního úložiště a dvojitým fotoaparátem s rozlišením 12 a 20 megapixelů. Zde zkrátka platí, že si stačí jen trochu připlatit (tisíc korun nad náš limit) a dostanete zařízení s výrazně lepšími parametry.