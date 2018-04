Vánoční tašky od T-Mobile už zase docházejí

Původně firma tašku dávala k osmi sadám, nyní už jen k šesti, které jsou označeny vánoční samolepkou. Podle mluvčího T-Mobile Jiřího Hájka zatím tašky v prodejnách stále jsou, ale nelze zaručit, že vydrží do Štědrého dne.



Prodej je lepší než jsme čekali, říká T-Mobile. Bodejť ne. Zase něco zdarma, na to Češi vždycky čekají. Anebo skončily brašny někde na polských tržištích? Každopádně to vypadá, že se firma skutečně nepoučila. S nedostatkem slibovaných dárků pro nové zákazníky se totiž potýkala i před dvěma lety, kdy rozdávala sportovní tašky od stejného výrobce.

České portály se Bruselu nelíbí

Pouze tři procenta z úředních veřejných webových portálů v EU splňuje minimální kritéria platných standardů. Uvedla to Evropská komise ve studii, kterou předložila ministrům informatiky. Nechala v ní prozkoumat 436 internetových stránek, z toho 14 českých, z nichž neprošla ani jedna.



Ministryně Dana Bérová sice vzala výsledky na vědomí zároveň se však bránila, že jí nesedí neprůhledná metodika a výběr. Podle ní nebyl například hodnocen portál veřejné správy jako nejvýznamnější úřední web v Česku. Dobře nedopadl ani portál ministerstva práce a sociálních věcí, přestože tam věnují právě této práci docela velkou pozornost.

Regulaci zvládají nejlíp Britové

Telecom dostal zase pokutu

Pokuty létaly i ve Francii



Eurotel chce sto tisíc uživatelů UMTS



GTS koupí Contactel

Firmy chtějí měnit operátora



Regulace telekomunikačních trhů v Evropské unii, donedávna ovládaných monopoly, nejlépe funguje v Británii, nejhůře pak v Německu a Řecku. Vyplývá to ze studie, kterou v Bruselu zveřejnila Evropská asociace kompetitivních telekomunikací (ECTA), sdružující alternativní poskytovatele služeb. Česká republika se ve srovnání 16 evropských států umístila jako čtvrtá od konce, těsně před Polskem.Proč by se operátoři a telekomunikační firmy snažili, že? Cenu za nedostatky v hospodářské soutěži nakonec přece vždy zaplatí spotřebitel. Přesto zdá se nikomu nevadí, že přetrvávání monopolů a protekcionismus celkově zhoršuje hospodářské výkony, odrazuje od nových služeb a investic. Podle expertů však nelze říct, že veškerá regulace je špatná byrokracie. Je podle nich prospěšná tam, kde je cílem otevřít trh soutěži.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dal Českému Telecomu pokutu 205 milionů korun za zneužití dominantního postavení. Důvodem je to, že operátor od roku 2002 nabízel tarify s hovorovými kredity nebo volnými minutami, a bránil tak podle antimonopolního úřadu přechodu svých zákazníků ke konkurenci. Telecom se brání, že v dané době postupoval v souladu s rozhodnutími regulátora a hodlá požádat nezávislý soud o prošetření.Jde o předvolební krok nového předsedy ÚOHS Martina Peciny? Anebo silnou lobby alternativních operátorů a hlavních konkurentů Telecomu, kteří situaci dlouhodobě kritizovali? I když se jedná o nejvyšší pravomocnou sankci, kterou kdy antimonopolní úřad jednotlivé firmě uložil, hospodaření Telecom pokuta podle ekonomů neovlivní. Již dříve si totiž na sankci vytvořil rezervu.Třem předním francouzským mobilním operátorům udělil Francouzský antimonopolní úřad rekordní pokutu 534 milionů eur, téměř 16 miliard korun. A to za nekalou spolupráci na trhu. Dosud největší pokutu 174 milionů eur vyměřil úřad v roce 2000 skupině osmi bank. Podle organizace na ochranu spotřebitelů UFC-Que Choisir utrpěli spotřebitelé v důsledku spolupráce operátorů škodu kolem 1,2 miliardy eur.Pokutu si podle úředníků zasloužil mobilní operátor Orange, konkurent Bouygues Télécom a další rivala SFR. I když všichni tři operátoři již dříve nekalou spolupráci na trhu popřeli, nevyhnou se jí. Ale například Orange se hodlá proti pokutě odvolat, označil navíc rozhodnutí úřadu za nepodložené a nepřiměřené. Nekalé praktiky operátorů ale považuje úřad za velmi závažné a tvrdí, že významně poškodily ekonomiku.Mobilní operátor Eurotel chce v příštím roce získat přibližně sto tisíc uživatelů mobilní sítě třetí generace UMTS. Celkem má v současnosti kolem 4,5 milionu zákazníků. Službu, která umožňuje například videohovory, stahování hudby a videa, sledování televize či rychlý internet v mobilním telefonu, nabídne firma jako první na trhu od čtvrtka v Praze a v centru Brna.Lákadlo pro zákazníky mají být především ceny. A možnosti volných minut. V rámci současných tarifů totiž Eurotel poskytne zhruba deset procent volných minut pro videohovory. Překážkou mohou být naopak ceny nedotovaných koncových přístrojů. Otázkou také je, kdo a jak často vůbec bude služby třetí generace používat. Proč by měla být situace v Česku jiná, než v zahraničí, kde se příliš UMTS neujalo?Společnost GTS Central Europe, která v tuzemsku provozuje GTS Novera, koupí od dánské TDC podíl 100 procent v konkurenční tuzemské telekomunikační firmě Contactel. Dokončení kontraktu nyní závisí na souhlasu antimonopolního úřadu. Cena nebyla uvedena, ale podle neoficiálního zdroje by se mohla pohybovat kolem půl miliardy korun.Podle TDC i expertů je Contactel je příliš malý na to, aby mohl na českém trhu sám přežít. Přidává se tak do skupiny GTS, kam nedávno vplul i Aliatel. Konsolidace tuzemského trhu tak opět pokročila. Je to ale dobře? Nezmenší se konkurence a nebude silnější hráč, nyní po zakoupení Contactelu s 15procentním podílem na trhu, zneužívat lepšího postavení? Důležité odpovědi však přijdou až s praxí a v momentě, kdy začne nová firma skutečně na trhu fungovat.Zhruba 45 procent živnostníků a firem do 49 zaměstnanců uvažuje o tom, že by po zavedení přenositelnosti čísel změnily svého mobilního operátora. Bez možnosti ponechat si své číslo o změně uvažují jen asi tři procenta malých firem. Vyplývá to z průzkumu společností Millward Brown a Oskar Vodafone mezi 3400 tuzemskými podnikateli. Na českém trhu je 858.800 malých a středních podnikatelů.Rozšíření mobilních telefonů v segmentu se pohybuje kolem 89 procent.I když se o přenositelnosti mluví jako o hotové věci, stále se operátoři nedohodli na několika zásadních věcech. Otevřené zůstává, kolik si budou za přenos čísla mezi sebou platit, či kolik budou platit zákazníci nebo kolik čísel bude možné v rámci jednoho dne přenést. Je jasné, že kdyby operátory nenutil zákon, nikdy by s možností portace čísel nepřišli. Takhle si však klient, doufejme dostatečně bezbolestně, bude moci vybrat pro něj toho lepšího operátora.