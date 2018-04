Vánoční souboj: Apple porazil největšího rivala Google

Ačkoli zatím Apple ani Google formou tiskové zprávy vánoční prodejní výsledky nespecifikovali, přibližným vodítkem mohou být data agentury Flurry Analytics a také zprávy o aktuálním počtu aktivací na Twitteru Andyho Rubina z Google.

Ten se již před Vánoci skrze sociální síť pochlubil, že je každý den aktivováno na 700 tisíc androidích zařízení. Po svátcích následovala zpráva, že se během vánočního víkendu aktivovalo celkem 3,7 milionu zařízení s androidem.

Průměrně tak na každý den připadlo 1,85 milionu přístrojů, což je v porovnání s běžným dnem posledního měsíce v roce asi 2,6 × více. Pro srovnání: loni se během štědrého dne aktivovalo v porovnání s běžným prosincovým dnem jen o 50 % androidových zařízení více. Pokud by byl nárůst v tento den letos stejný jako loni, znamenalo by to 2,65 milionu aktivací.

U Flurry Analytics jsou pak přesvědčeni, že se jen během 25. prosince aktivovalo celkem 6,8 milionu iOS a androidových zařízení. Během prvních dvou prosincových dekád byl přitom průměrný počet denních aktivací 1,5 milionu (iOS + android), nárůst byl tedy více než čtyřnásobný. Loni agentura ve stejný den zaznamenala 2,8 milionu aktivací, letošní výsledek je tak vyšší o 140 %.

Přidržíme-li se uvedených čísel, znamená to, že se v neděli aktivovalo nejméně 4,15 milionu iOS zařízení. Platforma z Cupertina by tak citelně předčila konkurenci se systémem od Google, ovšem pouze v tento den. Výsledky z druhého čtvrtletí roku totiž mluvily pro smartphony s androidem v poměru 2:1, ve třetím kvartálu dokonce každému iPhonu odpovídaly tři aktivované telefony s androidem.

Je tedy zřejmé, že se do vánočních čísel promítly vysoké prodeje iPadů a iPodů touch, čísla Flurry Analytics stejně jako data z Twitteru šéfa androidu totiž zahrnují platformy jako celek. V androidích aktivacích ale nejsou započteny prodeje cenově dostupného tabletu Amazon Fire, který běží na poupraveném systému a v Americe dozajista byl vánočním hitem.

Miliony nových zařízení = stovky milionů stažených aplikací

Noví majitelé smartphonů, tabletů a chytrých přehrávačů se obratem pustili do stahovaní aplikací. Podle Flurry Analatics se na Štědrý den zvýšil počet stažených aplikací z v prosinci průměrných 108 milionů na téměř čtvrt miliardy titulů.

To je v porovnání s libovolným jiným dnem více než dvojnásobný nárůst. Výjimkou je pouze 24. prosinec, kdy bylo staženo asi 150 milionů aplikací. Data stejně jako v případě denních aktivací zahrnují zařízení s iOS a androidem.

Tento graf názorně ilustruje, že uživatelé svá zařízení nejvíce krmili aplikacemi mezi 12. a 21. hodinou, a to něco mezi čtrnácti a patnácti miliony tituly každou hodinu.