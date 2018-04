Čtvrtníček i Chuck Norris. Zavzpomínejte na vánoční reklamy operátorů

Některé vánoční kampaně se nikdy neomrzí. Třeba ta, ve které si zahrál Petr Čtvrtníček, se stala doslova hitem a také objektem mnoha parodií, a to nejen těch amatérských. Exprimátor Prahy Pavel Bém využil populární reklamy před kongresem ODS v roce 2008, kde chtěl v souboji o předsednické křeslo strany porazit dosavadního šéfa Mirka Topolánka. Vzpomínáte?

Když se řekne vtipná vánoční reklama, část národa si vzpomene na Oskara a jeho nápadité spoty. Tady je jeden z nich.

VIDEO: Retro vánoční reklama na Oskar Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nebyl to však jen Oskar, potažmo Vodafone, kdo čas od času potěšil vtipnou reklamou. Poté, co tvůrce vtipných spotů Martin Jaroš (stojí například i za reklamou výše s Petrem Čtvrtníčkem) přestoupil do T-Mobilu, se na českých obrazovkách zjevil sám nepřemožitelný Chuck Norris. Točilo se například na veřejném bruslení.

VIDEO: T-mobile - vánoční reklama Fotorámeček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Snad v žádném předvánočním přehledu vtipných reklam nesmí chybět Go, Ježíšku, Go. Dnes již historická reklama z vánoční kampaně tehdejšího Eurotelu rozhýbala hlavu opravdu každému, přesvědčte se sami.