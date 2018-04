Apple v září zasněžil části Prahy. Teď je z toho vánoční reklama

V nové reklamě Applu jsou vidět iPhone X a sluchátka AirPods, ale je to reklama vánoční, takže jde spíš o atmosféru než o propagaci konkrétního produktu. Hudba je ovšem podstatná, klip začíná pohledem na iPhone X a spuštění písničky Palace od Sama Smithe, která celý klip doprovází.

Zajímavé je, že reklama se natáčela v Praze. To sice Apple nikde nepropaguje, ale je to patrné ihned z českých nápisů. V reklamě je vidět Železniční most mezi Smíchovem a Výtoní, horská dráha na výstavišti v Holešovicích a většina reklamy se odehrává v Náplavní ulici nedaleko Mánesa. Dvůr, v němž dvojice tančí, se pak nachází v Dlouhé ulici 37. Natáčení probíhalo na konci září.

Není to poprvé, co si Apple pro vánoční reklamu vyhlédl právě Česko. Loňské spoty totiž natáčel v Žatci na Hošťálkově náměstí a také v interiérech a okolí Státního zámku Libochovice (více viz Česko se zalíbilo i Applu. Natočil u nás nové vánoční spoty).

Fotografie z natáčení reklamy u železničního mostu a v zasněžené Náplavní ulici: