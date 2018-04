Vánoční nadílka pro šetřílky - vybíráme nejlevnější mobil

.: Vybrané telefony s cenou od 2 000 do 3 000 Kč Sony Ericssonu Z310i se chlubí designem inspirovaným zrcadlovým modelem Z610i. Jeho čelní strana je tak tvořena zrcadlovým materiálem, který krom vnějšího displeje ukrývá i řadu informačních ikon. Cena: 2 190 Kč První odolný mobil od Samsungu, Samsung M110 Solid, patří svou výbavou do low-endové kategorie. Kryt telefonu je vyroben z tvrdého plastu. Novinka splňuje normu IP54, podle které by měla odolat prachu a cákancům vody. Cena: 2 390 Kč Motorola KRZR je právoplatný nástupce legendárních razrů. Vzhledově své rodiče nezapře, jen oproti nim ubral na šířce. Výbavě dominuje dvoumegapixelový fotoaparát, nechybí ale ani bluetooth. Cena: 2 490 Kč Samsung J700 je vysouvací mobil, který zaujme tenkým tělem a poměrně zdařilým designem. Ve specifikaci telefonu je i FM rádio. Připojit telefon k počítači lze přes bluetooth a připojit je možné i stereofonní bluetooth sluchátka. Cena: 2 590 Kč Nokia 5000 je nedávná novinka, která nabízí 1,3Mpix fotoaparát, aktivní (TFT) QVGA displej s podporou 65 000 barev a úhlopříčkou dva palce, Bluetooth 2.0, hudební přehrávač, e-mailový klient a FM rádio. Cena: 2 590 Kč Kompletní přehled telefonů v této kategorii najdete v katalogu mobilů