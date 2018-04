Vánoční nadílka od Eurotelu bude pestrá

Vánoční nadílka Eurotelu bude stejně jako u T-Mobile zajímavá. Od prvního listopadu začne operátor nabízet vánoční balíčky volných minut pro všechny nové i stávající zákazníky. Ty budou moci získat jak zákazníci s paušálem, tak s předplacenou GO kartou. Doba životnosti balíčku je 6 měsíců a bude fungovat od prvního ledna příštího roku až do konce června.

„Ve srovnání s předcházejícími lety, kdy byla vánoční nabídka založena spíše na jednorázových výhrách, jsme se letos rozhodli pozměnit jejich charakter,“ uvedl Michal Heřman, zastupující generální ředitel společnosti Eurotelu.

Novým zákazníkům přibydou volné minuty

Až 60 volných minut po dobu půl roku za 1 korunu měsíčně budou pravidelně dostávat všichni zákazníci, kteří v období od 1. listopadu do 31. prosince 2004 uzavřou s Eurotelem smlouvu.

Pokud uzavřete dvouletou smlouvu, získáte automaticky nárok na balíček 60 volných minut za jednu korunu měsíčně na půl roku. V případě smlouvy na dobu neurčitou to bude balíček třiceti volných minut za jednu korun měsíčně rovněž po stejnou dobu. Balíčky minut jsou aktivovány automaticky a budete je moci využívat šest měsíců od počátku prvního účtovacího období, tedy od prvního ledna příštího roku.

Aktivační poplatky klesají

Pokud se rozhodnete pro některý z mobilních telefonů za zvýhodněnou cenu, zaplatíte aktivační poplatek jen ve výši 50 % původní hodnoty. Výše slevy z pořizovací ceny mobilních telefonů závisí na částce minimálního měsíčního účtu, ke kterému se zavážete v prvním roce od podpisu dvouleté smlouvy.

Co předplacenky?

Pro nové zákazníky předplacenek Go, připravil Eurotel speciální vánoční edici Go sad. Při zakoupení kterékoliv vánoční Go sady s telefonem získáte automaticky nárok na balíček 20 volných minut za korunu měsíčně po dobu půl roku. V nabídce se kromě klasických GO telefonů objeví i Samsung E300.

S vánoční malou Go sadou, která bude v prodeji za 150 korun, můžete získat až 300 volných minut za korunu měsíčně po dobu šest měsíců, nebo některou z dalších bonusů. Jedním z nich je balíček 60 volných minut za korunu měsíčně na půl roku nebo 10 volných SMS. Ty ale čekají na každého v případě, že nezíská některou z hlavních výhod. Stačí do konce roku zaktivovat Go SIM kartu, odeslat SMS a pak čekat, jakou z výhod zrovna dostanete.

A co stávající zákaznící?

Současní majitelé SIM karet od Eurotelu mají šanci získat k vánocům od Eurotelu až 300 minut na volání za 1 Kč měsíčně na půl roku nebo řadu dalších výhod.

Potěšila vás vánoční nabídka Eurotelu?