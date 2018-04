Vánoční bída. Operátoři se letos nepředvedli

Při zkoumání vánočních nabídek jsme došli k závěru, že mobilní operátoři letos už své trumfy odkryli, a to v podobě neomezených tarifů. Letošní ročník vánočních nabídek sice nebude ten nejhorší a operátoři určitě svou cílovou skupinu zákazníků najdou, ale masu zřejmě neohromí. Většinou jde o nejrůznější slevy u vybraných partnerů nebo snížení ceny měsíčního paušálu při uzavření smlouvy na dva roky. Zkrátka a dobře, doby, kdy například T-Mobile v předvánoční SMS soutěži rozdával 100 tisíc telefonů, jsou už zřejmě pryč.

O2 přidá k vybraným mobilům jeden navíc

Zajímavou vánoční nabídkou u O2 je akce 1+1, tedy dárek v podobě mobilního telefonu, nebo tabletu k vybraným přístrojům. Dostanou ho všichni smluvní zákazníci, pokud si koupí některý z těchto čtyř telefonů.

Samsung GALAXY S4 mini za 9 295 korun (dárek Samsung E2250)

HTC Desire 601 za 7 795 korun (dárek tablet Prestigio MultiPad 7.0 HD)

Tablet Samsung GALAXY Tab 2 7.0 8 GB 3G za 4 680 korun (dárek Samsung E2250)

Nokia Lumia 520 za 3 395 korun (dárek Nokia 108)

Dále operátor láká na rozšíření věrnostního programu Extra výhody, na který bude upozorňovat také v předvánočních televizních spotech. Díky nabídce mohou zákazníci nakupovat dárky ve více než tisíci obchodů se slevou.

Co se týče zákazníků s předplacenými kartami, mohou se těšit na rozšířený program Odměna za dobití. Každý, kdo si do konce letošního roku dobije jakoukoliv částku a bude si vyzvedávat odměnu, získá odměny dvě místo jedné.

T-Mobile zlevnil vybrané telefony a tablety

T-Mobile láká především na internetové služby Deezer a Voyo. Všichni klienti, kteří si aktivují, nebo prodlouží smlouvu s tarifem S námi síť nesíť a vyšším, získají bezplatný přístup k hudební knihovně Deezer na šest měsíců. Všichni ostatní zákazníci mohou mít přístup ke službě za 129 korun měsíčně. Za tuto cenu si mohou aktivovat i přístup do portálu Voyo, kde jsou zejména pořady z televizních kanálů skupiny Nova (běžně 189 korun, při úvazku na rok 154 korun).

Operátor také láká na telefony a tablety na splátky bez navýšení s akontací 1 Kč. Akce se týká modelů Sony Xperia tablet Z, Sony Xperia M, Sony Xperia Z1, Samsung Galaxy Tab 3, Samsung Galaxy S4 a Samsung Galaxy S3 mini a platí až do konce roku. U těchto zařízení bude zároveň snížena základní cena pro stávající klienty při prodloužení smlouvy minimálně o tisíc korun.

Zkrátka nepřijdou ani předplacenkáři. Nově si mohou aktivovat denní balíček za 30 korun, který jim umožní celý den volat do všech tuzemských sítí zdarma.

Pro všechny zákazníky bez ohledu na tarif pak operátor připravil takzvaný "Appventní kalendář", který bude až do 24. prosince přinášet každý pracovní den jednu aplikaci nebo hru zdarma. Půjde o tituly, které jsou za normálních okolností zpoplatněny. Celkem tak klientům věnuje bezplatně 27 aplikací. Kromě toho T-Mobile přidá každý víkend ještě jeden větší dárek z oblasti časopisů, komiksů a knížek.

Vodafone dá za úvazek slevy

Vodafone připravil v rámci předvánoční kampaně nový tarif Red do sítě pro partnera za 299 korun měsíčně (standardní cena je 499 korun). Může ho komukoliv blízkému pořídit každý zákazník, který používá, nebo si nově aktivuje libovolný tarif s měsíčním plněním alespoň 690 korun. Tarif Red do sítě pro partnera nabídne neomezené volání a SMS v rámci vlastní sítě, 130 volných minut do ostatních sítí a 150MB datový balíček. Aktivovat ho lze od 11. listopadu až do konce ledna.

Stejně tak Vodafone nabídne i datovou kartu s 500 MB za 99 korun měsíčně. Pořídit si ji může každý, kdo už má tarif s minimálním měsíčním plněním alespoň 249 korun. Opět se smlouvou na dva roky.