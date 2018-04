U T-Mobile začínají Vánoce. Ve vlastní síti se bude volat zadarmo

Vánoční nabídka T-Mobile bude platit od 1. listopadu. Platnost končí u tarifních nabídek s koncem roku, u předplacených služeb k 31. lednu 2013. T-Mobile bude odměňovat nové i stávající zákazníky.

Celkově je vánoční nabídka spíš průměrná. Asi nejzajímavější je o korunu levnější volání na předplacených kartách, které platí do všech sítí. Akce je však časově omezena na tři měsíce.

Slevy u tarifů a internetových balíčků sice nejsou špatné, ale v drtivé většině vyžadují úpis na dobu určitou. Jenže to je věc, kterou právě nyní nelze příliš doporučit. Během následujícího roku lze očekávat, že se český trh výrazně změní a ceny půjdou všeobecně dolů.

Bez výhrad je pak ničím nepodmíněné volné volání v síti na tři měsíce u nižších tarifů S námi. Výhoda se jistě bude stávajícím zákazníkům líbit.

Nabídka pro tarify

U tarifů připravil operátor tři měsíce volání ve vlastní síti zdarma. Majitelé tarifů S námi 390, 590 a 790 pošlou SMS ve tvaru VANOCE na číslo 4603, čímž získají bonus volného volání v síti. Noví zákazníci získají volné hovory v síti na 12 měsíců, ale budou se muset operátorovi upsat na dobu určitou.

U vyšších tarifů, kde je neomezené volání v rámci sítě standardně (tarify S námi 990, 1 490 a 3 290), má T-Mobile jinou vánoční nabídku. Noví i stávající zákazníci po úpisu či prodloužení smlouvy na minimálně dva roky získají po celou dobu kontraktu slevu 30 procent z měsíčního paušálu.

Levnější mobily

Speciální vánoční ceny si T-Mobile připravil pro následující smartphony: Samsung Galaxy Mini 2, HTC Desire X, HTC Desire C a Samsung Galaxy S II. Podmínkou je nová smlouva s úpisem nebo prodloužení smlouvy. Nabídka platí pro tarify S námi a pro datové balíčky.

Jako příklad uvádí operátor HTC Desire C, které s útratou 500 korun běžně stojí 3 199 korun. Ale ve vánoční akci jej noví zákazníci dostanou za 1 199 korun a stávající ještě o 500 korun levněji, tedy za 699 korun.

Levnější volání s předplacenkou

Podmínkou je dobití karty. Pokud to bude částkou 300 korun a vyšší, tak zákazník dostane na měsíc volání do všech sítí za 2,50 Kč za minutu. Při dobití nižší částkou bude levnější minutová sazba platit jeden týden. Pro aktivaci stačí zaslat aktivační SMS ve tvaru NASIM SAZ na číslo 4603. Akce platí do 31. ledna 2013.

U nových předplacenek Twist bude zvýhodněná sazba nastavena automaticky a bude platit první tři měsíce.

Internet se slevou 25 procent

Čtvrtinu z běžné ceny ubere T-Mobile ve vánoční akci u všech datových balíčků. Podmínkou je uzavření smloluvy na dva roky. Sleva pak bude platit po celou dobu trvání smlouvy.