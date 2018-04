Operátorský Ježíšek je opět chudý. Kromě slev nadělí třeba i kapra

Soutěž o auta, hodnotné odměny při prodloužení smlouvy a podobné vánoční nabídky jsou již minulostí. Letošní Ježíšek se totiž stejně jako loňský točí okolo LTE. Tedy alespoň podle odměn představených operátory O2 a T-Mobile, Vodafone letošní vánoční nabídku představí až v prvních listopadových dnech.

Levnější samsungy, mobilní televize zdarma a jako dárek kapr

T-Mobile si pro nové a také stávající zákazníky, kteří si od 2. listopadu do 24. prosince prodlouží smlouvu o dva roky, připravil tři smartphony Samsung s podporou LTE za zvýhodněnou cenu. Například model Galaxy Core Prime, jehož standardní cena je 3 999 korun, tak mohou pořídit za 2 301 korun.

Druhým cenově zvýhodněným modelem je Galaxy A3, který při splnění podmínek vyjde na 5 751 korun. Slevu více než 1 800 korun ze standardní prodejní ceny pak operátor poskytne u modelu Galaxy S6 s pamětí 32 GB, zákazník za něj zaplatí 14 951 korun. Telefony lze pořídit i na splátky, a to s platbou jedné koruny na místě a zbytku v měsíčních splátkách bez navýšení.

Zvýhodněné ceny vybraných smartphonů Samsung Model Základní cena Cena s kontraktem Splátky Samsung Galaxy Core Prime 3 999 Kč 2 301 Kč 1 Kč + 23x100 Kč Samsung Galaxy A3 6 999 Kč 5 751 Kč 1 Kč + 23x250 Kč Samsung Galaxy S6 (32 GB) 16 799 Kč 14 951 Kč 1 Kč + 23x650 Kč

Zákazníci T-Mobilu, kteří využívají nebo si od 1. listopadu do 31. prosince zaktivují Mobilní TV, získají tarif Start do konce ledna 2016 zdarma. V případě tarifu Komplet pak operátor poskytne slevu z měsíční sazby, místo standardní ceny 299 korun si naúčtuje jen 180 korun. Mobilní data stažená v rámci sledování televize se navíc během této doby nebudou započítávat do datového limitu.

Ke každému zakoupenému smartphonu nebo tabletu s podporou LTE během vánoční kampaně pak operátor zákazníkům, a to i těm, kteří využívají předplacené služby, přidá ještě poukaz na dárek v podobě vánočního kapra do 2,5 kg. Toho si budou moci vyzvednout od 20. do 24. prosince na jednom z celkem 350 distribučních míst.

Sleva na tarif až tři tisíce korun rozúčtovaná na dva roky

O den dříve než T-Mobile odstartuje svou vánoční nabídku operátor O2. Ten od neděle 1. listopadu poskytne novým i stávajícím zákazníkům při koupi nového 4G LTE telefonu značky Samsung, Lenovo či Apple až třítisícový bonus rozúčtovaný do následujících 24 měsíčních vyúčtování.

Výše vánočního bonusu, který je možný získat k více než třiceti LTE telefonům včetně současných topmodelů, se přitom odvíjí od zákazníkem aktuálně využívaného tarifu. Stávajícím klientům, kteří nadále setrvají u stávajícího tarifu, tak operátor při pořízení nového LTE telefonu poskytne bez ohledu na tarif slevu ve výši 500 korun. Vyšším bonusem pak O2 odmění jak nové zákazníky, tak ty stávající, kteří si navýší tarif.

Vánoční bonus O2 při koupi vybraných LTE telefonů Tarif Bonus při využívání dosavadního tarifu Bonus při přechodu na vyšší tarif a pro nové zákazníky Free O2 60 500 Kč 1 000 Kč Free Kůl 500 Kč 1 000 Kč Free Kůl 1 GB 500 Kč 1 000 Kč Free O2 Plus 500 Kč 2 000 Kč Free CZ 500 Kč 2 000 Kč Free CZ 3 GB 500 Kč 3 000 Kč Free CZ 10 GB 500 Kč 3 000 Kč Free Evropa 500 Kč 3 000 Kč

Zákazníci, kteří si pořídí některý z tarifů Free O2 60, O2 Kůl a O2 Kůl 1 GB, nebo si na některý z nich navýší dosavadně využívaný tarif, tak při pořízení některého z vybraných LTE smartphonů získají bonus ve výši tisíc korun. Ten se jim promítne v následujících 24 měsíčních vyúčtování slevou necelých 42 korun. Maximální třítisícový bonus pak získají ti zákazníci, kteří si zvolí tarify Free CZ 3 GB, Free CZ 10 GB a Free Evropa. Na měsíčním vyúčtování pak po dva roky ušetří 125 korun.

I v tomto případě lze stejně jako u T-Mobilu využít nákupu telefonů na splátky bez navýšení, u O2 nově také s nulovou akontací.