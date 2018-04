Vánoční nabídka inzerce

Vážení přátelé,

rozhodně Vám nechci nic nalhávat. Situace, která se vyvinula v zemi pod Řípem a Radhoštěm není zrovna nakloněna masivním předvánočním nákupům, jako tomu bylo v letech minulých. Asi se nedá očekávat, že Váš obrat s blížícím se koncem roku bude kopírovat křivku strmou jako je cesta na zmíněné hory. Asi se budeme spíše všichni snažit o to, aby naše náklady nepřevýšili příjmy. Ovšem součástí této snahy je také to, aby potencionální zákazník věděl, kamže si to má pro vybrané zboží zajít nebo kam se podívat pro inspiraci, jinými slovy je třeba také inzerovat.

Už dávno přede mnou někdo řekl, že každá druhá koruna (myslím, že v originále to byla jakási ošklivá kapitalistická měna) vložená do reklamy je vyhozená, problémem je ovšem zjistit která. Abychom Vás přesvědčili o tom, že existují i smysluplně vynaložené investice do reklamy a zároveň Vám nabídli možnost, jak s relativně malými náklady oslovit vhodnou cílovou skupinu v tomto předvánočním čase, který je přece jen přes všechna úskalí letošního roku hlavně časem nákupním, připravil jsem pro Vás speciální nabídku inzerce na Mobil serveru.

Naše nabídka tedy zní:

Pokud si ode dneška na vybrané období do konce roku objednáte inzerci, dostanete od nás speciální předvánoční cenu - kulatých 333 Kč za 1000 shlédnutí, což představuje slevu více než 25 procent. A abychom Vám ušetřili nejen peníze, ale i úsilí, které můžete věnovat na něco jiného, součástí této nabídky je také výroba banneru, samozřejmě zdarma.

Podmínky naší předvánoční nabídky:

objednávka bude realizována do konce roku 1998

celková částka za objednané služby bude nejméně 12,5 tisíce Kč

nabídka platí pouze pro koncové zákazníky a ceny jsou bez DPH.

Tak to je vše, uznávám, že to není nic vyloženě převratného, ale snažil jsem se pro Vás vytvořit něco smysluplného, co Vám umožní vhodně oslovit Vaše zákazníky.

A řekněte, nabídl Vám někdo něco lepšího?

S pozdravem a přáním pevných nervů od Mobil serveru

Marko Zekič

vedoucí marketingu

Mobil server s.r.o.

tel: 02/96189090, 0603/409445