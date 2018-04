Tohle jsou mobily, se kterými ježíšek chybu neudělá

Nový mobil nepochybně udělá pod stromečkem velkou radost. Každý má ale tak trochu specifické nároky na svého nového mobilního společníka a možná přijdou obavy, jestli jste vybrali správný model.



Asi není v ničích silách probírat celý trh jako takový a věnovat se každému dostupnému modelu zvlášť, ale nepochybně existují volby, kterými v drtivě většině případů chybu neuděláte. Univerzálně dobré smartphony, které jsme sami měli v rukou a vřele je doporučujeme. To ovšem v žádném případě neznamená, že pokud vyberete jiný, nebude z něj obdarovaný nadšený.

Vybrali jsme po třech telefonech do tří kategorií, které považujeme za „rozumné koupě“ - modely do 5 tisíc korun, povětšinou střední třída s velmi zajímavou výbavou, dále mobily do 10 tisíc korun, které nabízejí asi nejlepší poměr cena a výkon, a také rozumně ceněné prémiové mobily nad 10 tisíc korun, které se téměř vyrovnají nejvyšší třídě.



Chci mobil do 5 tisíc korun

Asi nejčastěji žádanou kategorií nenáročnými zákazníky je právě ta do 5 tisíc korun. Tento rozpočet se už stal pomyslnou „rozumnou částkou“ pro ty, kteří chtějí nový smartphone, který jde s dobou, ale zároveň se pořád ještě nejedná o nijak drastickou investici.

V první řadě musíme zmínit vysoce populární model, který byl už loni naprostým trhákem na našem trhu - Huawei P8 lite. Za cenu 4 980 korun dostanete telefon nejen se zajímavým designem, ale hlavně dostatkem výkonu (osmijádrový Kirin 620 s 2 GB operační paměti) a slušným fotoaparátem.

Přesně za 5 tisíc korun se dá sehnat velice zajímavé překvapení od čínského Xiaomi, které se svým modelem Xiaomi Redmi 3S konečně zaměřilo i na evropský trh a přidalo podporu LTE frekvencí 800 a 900 MHz. Xiaomi nás oslovilo hlavně svou velkou baterií s kapacitou 4100 mAh a také výbornou vnitřní kapacitou 32 GB pro data a 3 GB operační paměti. Nechybí ani čtečka otisků prstů.

Na rovných 5 tisíc vás vyjde i Lenovo K5 Plus, které má zase oproti dvěma výše zmíněným telefonům přednost v podobě 5palcového Full HD displeje. Dalšími přednostmi je třeba kovové provedení, výkonnější procesor Snapdragon 616, 13MPx fotoaparát a nebo podpora dvou karet SIM.



Chci mobil do 10 tisíc korun

V kategorii do 10 tisíc korun se už dají najít skutečně perly - telefony, které ačkoliv mají čtyřcifernou cenu, se dokážou vyrovnat i modelům s pěti ciframi na cenovce. Jedná se o koupě, které zpravidla jsou o jednom či dvěma menším kompromisům, ale jinak budete v kapse nosit prakticky topmodel.

U topmodelu také začneme, byť už je loňský. Výborné LG G4 se dá pořídit okolo 9 tisíc korun, a za tuto cenu dostanete skutečně pohádkovou výbavu. 5,5palcový QHD displej, procesor Snapdragon 808, 16MPx fotoaparát se světelností f/1,8 a design s koženými zády je nabídka, kterou by rozhodně neměl potenciální zájemce přehlédnout.

Za 8 tisíc korun můžete dostat v podstatě prémiový Samsung, model Galaxy A5 2016. Ten nejenom že skvěle fotí, ale má třeba i parádní Full HD Super AMOLED displej a nebo provedení z tvrzeného skla a kovu. S tímto modelem máme spoustu zkušeností z každodenního používání a i po skoro roce od jeho uvedení na trh máme pocit, že s přehledem zvládá všechny naše nároky.

LTE Asus Zenfone 3 Levnější verze tompodelu výrobce Asus pro konec roku 2016 displej: 5,5 " rozlišení: 1 080 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 16 Mpx paměť: 64 GB přejít na detail porovnat

Asus Zenfone 3 je překvapením konce letošního roku. Hlavně svým prostorem pro data - 64 GB a také 4 GB operační paměti. Navíc nás potěšil jeho kvalitní fotoaparát (srovnatelný s dražšími modely) a provedení z kovu a skla. 5,5palcový Full HD displej je taktéž na dobré úrovni. Za topmodel od Asusu zaplatíte necelých 10 tisíc korun.

Chci prémiový telefon s rozumnou cenovkou

Skutečně prémiové modely nemusí stát přes 20 tisíc a nést na sobě logo nakousnutého jablka. V současnosti se totiž dají zakoupit i naprosto výborné telefony, prakticky těsně pod špičkou trhu, které se ani zdaleka neblíží už poměrně přehnaným 20 tisícům. Hlavně příznivci vysokého výkonu nebo unikátního designu by měli tyto modely brát v úvahu.



novinka

LTE OnePlus 3T Vylepšená verze modelu OnePlus 3 čínského výrobce OnePlus pro konec roku 2016 displej: 5,5 " rozlišení: 1 080 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 16 Mpx paměť: 64 GB přejít na detail porovnat

Jako první se nabízí jeden z pomyslných topmodelů operačního systému Android, Oneplus 3T. Ten nahradil stávající Oneplus 3, u kterého už po půl roce na trhu výrobce usoudil, že si zaslouží ještě o něco lepší výbavu. Za přibližně 11 tisíc korun tak dostanete bezkonkurenčně nejlepší výkon současnosti, který zajišťuje kombinace procesoru Snapdragon 821 a 6 GB operační paměti. Dalšími výhodami je třeba superrychlé nabíjení nebo kvalitní 5,5palcový AMOLED Full HD displej.

Model, který rozpoutal nadšení do ohnutého displeje, Samsung Galaxy S6 edge, stále představuje špičku jak mezi telefony se zajímavým designem, tak mezi těmi s výbornou výbavou. Potěší přítomnost třeba QHD Super AMOLED displeje, který má ohnuté boky přes okraj, výkonného procesoru Exynos Octa a hlavně vysoce kvalitního fotoaparátu. Telefon v současnosti pořídíte za 13 tisíc korun.



Posledním modelem v našem výběru je další záležitost se zajímavým designem, Honor 8. Na první pohled možná tak nepůsobí, ale záhy si uvědomíte, že jde o zajímavě blyštivý kus skla a kovu a rychle vám přiroste k srdci. Jeho výbava se taktéž velmi povedla - 64 GB datového prostoru, 4 GB operační paměti, procesor Kirin 950 a také třeba duální fotoaparát. To vše za cenu 12 tisíc korun.