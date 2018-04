Vánoční horké tipy – Jaký mobil pod stromeček?

Začátek prosince velí ke zteči obchodů. Ty doby, kdy stačilo zapálit svíčku a popět několik koled, dnešní materiální svět ve většině případů poslal do učebnic dějepisu. Otázka dne tedy zní: „Co mám dát manželce (manželovi, dětem, babičce či dědečkovi atd.) pod stromeček?“ Dříve v nouzi nejvyšší stačilo oběhnout několik galanterií a s úlevou zakoupit pár apartních ponožek či v případě finančních problémů uštrikovat jistě slušivou šálu. Manuální zručnost se v druhém případě předpokládala. Dnešní doba si však žádá své a možným vyřešením problémů může být mobilní telefon. Pravda, nejedná se o „nouzovku“ za pár korun, ale při troše štěstí vás takovýto dárek nemusí nutně zruinovat. A co tedy koupit?

Předplacené sady

Začněme od začátku. Pokud obdarovávaná osoba ještě mobilní telefon nevlastní, bude s největší pravděpodobností nejvhodnějším dárkem předplacená sada. V některých případech může být vhodným dárkem i dotovaný mobilní telefon s aktivací, ale pak je lepší zeptat se dopředu, pokud ovšem nechcete obdarovávanému platit účty po další dva roky. Jinak by se z radosti pod stromečkem mohla stát starost před každoměsíčním vyúčtováním za hovorné. V případě předplacené sady je ovšem dobré také s předstihem vyzvídat, kam by popřípadě mohl obdarovaný volat nejčastěji. Předpokládá se opatrný postup, například dotazem, jakého operátora má Máňa, Karel, teta či bratr. Budete-li postupovat obezřetně, jistě nakonec zvolíte tu správnou variantu. V případě Oskara je samozřejmě uváděna cena za mobilní telefon a základní balíček se SIM kartou a čtyřistakorunovým hovorným. Pokud byste kartu nechtěli, stačí 400 Kč odečíst.

Dodejme, že s výjimkou Oskara jsou ve všech předplacených sadách telefony blokované. Pokud by se vám tato vlastnost nehodila, můžete si telefon nechat odblokovat. Informace najdete dále v textu. Dávejte také pozor, co který operátor nabízí před Vánoci navíc jako dárek. Jednou to může být vesta, kterou ještě uplatníte do jiného vánočního balíčku (Paegas), jindy zase druhá SIM karta či bonus na hovorném (Eurotel, Oskar). U Oskara můžete dále využít i levnějších sazeb za hovorné a další služby v rámci sítě. Nabídka se s blížícími svátky neustále mění, takže se vždy aktuálně informujte u svého prodejce telefonů či na webu operátora. Ušetřit můžete i vhodným výběrem obchodu. Někteří menší prodejci nabízejí sady za nižší ceny, než jsou stanoveny operátorem. Důvodem je snížení obchodní marže. Ušetřit můžete zhruba 10 až 15%. Naopak ale nemusíte dostat vánoční dárek. Něco za něco a hlavně, nabídka se liší obchod od obchodu. Trocha pátrání se jistě vyplatí.

Všechny uváděné ceny jsou za celou předplacenou sadu, jež obsahuje mobilní telefon, předplacenou kartu a základní kredit na hovorné ve výši podle konkrétního operátora. Uvedené ceny jsou standardní, podle ceníku operátorů. Kompletní nabídku všech předplacených sad naleznete zde.A jakou předplacenou sadu vybrat? Pokud hledáte opravdu levný telefon, jsou na trhu momentálně dva přístroje, jejichž cena za celou předplacenou sadu nepřesáhne 2000 Kč. Oba přístroje nesou stejnou značku Motorola, ale to je tak jediné, co je spojuje. První z nich najdete v Go sadě Eurotelu a jedná se o „experimentální lidový“ komunikátor Motorola V100. Na začátku své kariéry, zhruba před rokem, stál pětinásobek, takže se jedná o opravdu velmi slušnou nabídku. Bohužel, tento netradiční přístroj potěší spíše jen mladší zákazníky, kteří komunikují především pomocí SMS zpráv a nevadí jim, že telefonovat z tohoto přístroje lze jen pomocí osobní HF sady. Tu ale najdou přímo u telefonu. Druhý telefon do dvou tisíc je již pojatý tradičně. Motorola T180 je k dispozici za téměř identickou cenu jak v Twist, tak v Go sadě. Na dnešní dobu již poněkud archaický telefon bohatě postačí nenáročným zákazníkům, kteří u něj mohou ocenit dobře čitelný displej, který ale není grafický. Pokud si trochu připlatíte, můžete za 2397 Kč koupit u Oskara Siemens A35. Opět se jedná o jednoduchý telefon s jen základní nabídkou funkcí a opět s negrafickým displejem. Následuje již běžná nabídka levnějších telefonů, začínající přibližně na 3000 Kč, která ale nevybočuje z běžné nabídky operátorů po celý rok. Pro mnoho zákazníků může být zajímavá i nová cena Nokie 3310 – obehraného šlágru předplacených sad – která u Eurotelu zlevnila na 5495 Kč. Na druhou stranu, u Oskara je ještě o zhruba stokorunu levnější, a to již delší dobu.

Nemusíte-li na dárku šetřit za každou cenu a chcete-li být „in“, vybírejte z novinek, které jsou buď naprosto čerstvé, nebo se po dlouhých týdnech slibování konečně dostávají do prodeje. Nový, přesto však relativně levný je Philips Fisio 311. Najdete jej v Go sadě. Za cenu 4495 Kč dostanete jednoduchý, ale přehledný telefon, který vyniká dlouhou výdrží baterie na jedno nabití. Nabídka funkcí však za o něco dražší konkurencí zaostává. Slušnou výbavu naopak má Siemens C45, který je ideálním dárkem pro mladší generaci zákazníků, a to třeba díky kompletně výměnným krytům. Dostanete jej u všech tří operátorů. V Go a Twist sadě za téměř identickou cenu 6495 Kč a u Oskara pak ještě o pár desetikorun levněji. Stejnou cenovkou se v Go sadě může pochlubit absolutní novinka Alcatelu, nový nejjednodušší model OT 311. Dáte-li ale přednost Twistu, ušetříte téměř tisíc korun. Stájový kolega Alcatel OT511 se již nějaký ten pátek prodává, ale stále se jedná o novinku v pravém slova smyslu. Jeho největší devizou je design a velmi nízká hmotnost. U Oskara stojí 7977 Kč, v Go sadě pak 7495 Kč a nejdražší je v Twist sadě za 8499 Kč. Horkou novinkou je v Twistu nabízený Samsung R210s. Zajímavý telefon se širokou nabídkou funkcí; výhodou je i možnost odesílat a přijímat obrázkové SMS zprávy z a na telefony Nokia. Za 6999 Kč se jedná o zajímavou nabídku Paegasu. Naopak Sony J7/J70 v Go sadě za 8495 Kč zaujme jen integrovanou anténou. Téměř identické telefony J5 a J6 lze pořídit o zhruba 3000 Kč levněji. Anténa jim ale, pravda, trčí z těla přístroje ven. Poslední novinkou je Panasonic GD35 - jedná se o jednoduchý telefon pro nenáročné uživatele. V Go sadě stojí 4495 Kč a ve speciální Twist sadě, kterou ale nabízejí jen vybrané obchody, jej zakoupíte za 4999 Kč.

Pokud by vás nezaujaly ani nové mobilní telefony, nebo přímo toužíte po telefonu vyšší třídy, operátoři pro vás připravili několik zajímavých přístrojů. Začněme u nejjednoduššího z nich, Motoroly T192, která jako první low-end nabízí podporu GPRS. Zakoupíte jej jak u Oskara, tak v Go sadě Eurotelu. V prvním případě však ušetříte 2000 Kč a dostanete neblokovaný telefon. V Go sadě pak stojí 7995 Kč. Zde najdete i další Motorolu s podporou GPRS, postarší model T260. Za 9995 Kč však budete moci využívat i datové přenosy, což Motorola T192 neumožňuje. Na druhou stranu ale nabízí více funkcí, i když se jedná o telefon z nižší kategorie, než je T260. A Motorola do třetice, pro změnu u Paegasu. V Twistu najdete Motorolu T250, opět sice postarší telefon, ale výrazně lépe vybavený, než je T260. Za 5999 Kč se jedná o velice zajímavou nabídku, ačkoliv tento telefon GPRS nepodporuje. Oskar prozměnu nabízí dva nové manažerské Siemensy. Model S45 a ME45 jsou si z vnitřku podobné jako vejce vejci, ale vzhled a určení mají odlišné. Levnější je civilnější „esko“, které stojí 13 337 Kč. Odolný ME45 stojí přesně o tisíc korun víc. Naopak výprodejový bývalý TOP model Siemensu - S35 - stojí v Twist sadě 8499 Kč. Na rozdíl od svých nástupců však nepodporuje rychlá data technologií GPRS. U Oskara najdete i populární Nokii 6210 či novou Nokii 8310. V obou případech se již jedná o dražší přístroje, 6210 stojí 10 377 Kč a stylová 8310 pak o dalších 7000 Kč více.

Nedotované telefony

Pokud již obdarovávaná osoba mobilní telefon vlastní a s ním logicky i některou z aktivací, budete spíše vybírat z nabídky volně prodávaných telefonů. V úvahu samozřejmě přicházejí i předplacené sady, ale zde právě narazíte na problém blokování telefonů. Obdarovat někoho s kartou Paegasu telefonem blokovaným na Eurotel asi přinese více starostí než užitku. A to zklamání pod stromečkem, když telefon po vložení SIM karty zahlásí: „Zadejte speciální kód“ či něco podobného. Seznam telefonů, které lze momentálně odblokovat najdete v tomto aktuálním článku. Některé telefony z předplacených sad zatím odblokovat nelze a naopak, ve výjimečných případech můžete i v předplacené sadě najít nezablokovaný telefon (v poslední době prý nejsou blokovány některé Siemensy C45 v Go sadách). Za odblokování telefonu zaplatíte navíc zhruba 300 Kč, což se ale model od modelu může lišit. Naopak můžete něco utržit za zbylou předplacenou kartu s kreditem, ale jen stěží její plnou cenu. U odblokovaného telefonu však také hazardujete se zárukou. V mnoha případech vám autorizovaný servis u odblokovaného telefonu záruku neuzná.

Další možností, jak zakoupit neblokovaný a tedy nedotovaný telefon, je nabídka Oskara. Jeho telefony můžete koupit volně, bez nutnosti zakoupení SIM karty. Výhodou je plná záruka a absence SIM locku, nevýhodou můžou být jen průměrné ceny telefonů. Jejich přehled je naprosto stejný jako v případě předplacených sad v této tabulce. Samotný telefon je ve všech případech přesně o 400 Kč levnější. Ceny mají naopak příznivější různé samostatné obchody s mobilními telefony. Některé nabízejí opravdu volně prodejné telefony s plnou zárukou (někdy i dvouletou) a nabízejí často i telefony, které u operátorů nenajdete. V každém případě se však ptejte na zajištění servisu, s kterým u některých exotických značek (Sendo, Trium, popřípadě modely běžných značek, které ale se oficiálně v ČR neprodávají) mohou být problémy. Jdete-li po co nejnižší ceně, asi zabrousíte na některý internetový inzertní server, jako je třeba náš Jarmark, nebo se necháte inspirovat jinou formou inzerce. Výsledkem bude nezávislý prodejce, který nabízí jak předplacené sady našich operátorů, tak samotné telefony za nižší cenu, než je obvyklé. Jak je to možné? Tak u předplacených sad se toho dociluje snížením prodejní marže oproti běžné maloobchodní ceně. Se sadou dostanete oficiální záruční list, takže žádné výrazné problémy nelze očekávat. U samotných telefonů je to ale složitější.

Samotný telefon může u nezávislých prodejců pocházet z různých zdrojů. Nejbezpečnější z pohledu kupujícího je situace, kdy se jedná o telefon vypreparovaný z předplacené sady. Nepotřebujete-li kartu, jedná se o ideální stav, kdy se prodejce zbaví karty s kreditem za vás, a to většinou výhodněji, než by se to podařilo vám samotným. Pokud telefon nebude odblokovaný, bude na něj možné uplatnit záruku na originální záruční list operátora. Bude-li odblokovaný, přejde zřejmě záruka na prodejce. Zde může, ale nemusí dojít k problémům. Často je však záruka snížena z jednoho roku na půl. Problém může také nastat v případě, že se dostanete do situace, kdy po třech identických závadách budete mít nárok na vrácení peněz. Díky známé šarádě operátorů s DPH by vám mohly zbýt oči pro pláč, nehledě na absenci SIM karty, která by mohla celé reklamační řízení zvrátit ve váš neprospěch.

Další variantou je telefon pocházející ze šedého dovozu. Ve většině případů, především u levnějších telefonů, se jedná o telefon zakoupený v zahraničí jako dotovaný a následně odblokovaný. V tomto případě přebírá záruku prodejce, a to většinou na půl roku. Zde platí, že nejlepší je nakupovat v obchodech, kde mají i servis (často inzerovaný jako odblokování MT). Reklamace by pak měla proběhnout rychleji než jen u prodejců, kteří telefon budou nosit od čerta k ďáblu. Dobrý výběr prodejce je v tomto případě výhrou, která vám může ušetřit nejdříve hodně peněz a posléze i hodně starostí. Tito prodejci samozřejmě můžou nabízet i nedotovaný telefon oficiálně dovezený zastoupením mateřské firmy do ČR a díky nižší prodejní marži může být cena stále velmi příznivá. Občas ale nemusí pro ten který model existovat čeština, takže si před koupí telefon vyzkoušejte! Konkrétní ceny nemá smysl uvádět. Nabídka je široká a uvedená cena již zítra nemusí platit, stejně jako se bude lišit region od regionu.

Bazar

Bazarové zboží je loterie. Můžete narazit na báječnou koupi, ale taky na vrak, který bude jen zázrakem fungovat v prodejně, ale doma se ani nezapne. Z výhodné koupě se může vyklubat noční můra, která bude pronásledovat především ty, kteří se nebudou chtít smířit a budou se snažit dát telefon dohromady. Po dlouhém úsilí můžete zjistit, že za investované peníze byste měli nejnovější model značky, místo starého šrotu. Náhoda vám však může přihrát zánovní přístroj za velmi výhodnou cenu. V případě bazarového zboží neplatí téměř žádná pravidla, a to jak cen, tak i případné záruky na zakoupený telefon. Záruka podle občanského zákoníku v těchto případech neplatí, ač by správně měla, a následné dohadování vám přinese většinou více starostí než užitku. Samozřejmě platí, že v případě solidních prodejců můžete směle nakupovat i bazarové zboží, aniž byste zbytečně riskovali. Ostražitost je však na místě. Ceny bazarových telefonů nemá opět smysl uvádět. Nabídka je rozmanitá a kritériem pro cenu je nejen stav a stáří telefonu, ale i samotný prodejce. Opět platí, že v obchodech, které zajišťují i servis, máte větší pravděpodobnost, že se z bazarového telefonu nestane ozdoba domácí vitríny. Pozor na kradené telefony. Přístroj bez vnitřního štítku pod baterií je více než podezřelý. Výrobní číslo (IMEI) naleznete právě zde a pro kontrolu jej můžete porovnat s číslem na displeji. To vám ukáže každý telefon po zadání kódu *#06#. Pokud by se čísla neshodovala, buďte obezřetní, často se sice může jednat pouze o druhotný projev odblokování či počeštění telefonu, jindy může tento rozpor signalizovat kradený přístroj.

Další tipy a rady k Vánocům najdete zde: Opravdu potřebujete mobil naditý posledními technologiemi? a zde: