Vánoční hody u operátorů právě začaly

T-Mobile nabízí při podpisu smlouvy na dva roky desetinásobek volných minut, které musí zákazník provolat v síti T-Mobile či na pevné linky během šesti měsíců. Oskar Vodafone láká zákazníky až na 12 měsíců bezplatného volání v rámci sítě Oskar. Eurotel nabídne zákazníkům do konce roku volání po třetí minutě hovoru zdarma. - více zde...



Vánoční období patří k nejziskovějším. A využít toho chtějí všechny firmy na trhu, tak proč by operátoři měli být výjimkou? Je pouze otázkou, kolik klientů se nechá na sliby a lákadla přivábit. Často jsou mobily vánočními dárky, takže po novém roce se dozvíme, kdo masivní kampani a reklamním sloganům všechno podlehl.



Síť pro vysílání TV přes mobily do půlky roku 2006

Finský výrobce mobilních telefonů Nokia předpokládá, že první sítě pro přenos televizního signálu do mobilních telefonů budou ve světě fungovat do poloviny příštího roku a možná ještě dříve. Mezi prvními zeměmi, kde budou ustaveny televizní mobilní sítě, mají být Švýcarsko, Německo a Rusko v Evropě a jinde Indonésie a Thajsko.



S podobnými prohlášeními a sliby se však vždy pojí nějaká ale. Podmínka existuje i nyní. Nutností je totiž, aby byla k dispozici zralá technologie a pohromadě byly všechny kousky skládačky. Až pak může být nastartování a zavedení této služby velmi rychlé. Trvat to však i podle Nokie může několik týdnů, ale... je tu další ale. Určitou nejistotu s sebou totiž přináší podmínky regulátora.

Deutsche Telekom propouští

Největší evropská telekomunikační společnost Deutsche Telekom zruší během příštích tří let v Německu 32 tisíc pracovních míst, asi 15 procent pracovní síly. Náklady, které s sebou tento krok přinese, se vyšplhají na 3,3 miliardy eur. Důvodem kroku je tvrdá konkurence na domácím trhu pevných linek a vysokorychlostního připojení k internetu. více zde...



I zde se tak potvrzuje známý trend, že pevné linky přestávají tempu v souboji s mobilními technologiemi stačit. Většina rušených míst se totiž bude koncentrovat v divizi pevných linek T-Com. Paradoxem je, že na jedné straně musí firma rušit místa na starých tradičních trzích, ale na druhé jsou příležitosti k vytváření míst na nových trzích.

Jak je živo ve Vodafone

Britský mobilní operátor Vodafone Group zahájil jednání o zvýšení svého podílu v jihoafrické společnosti Vodacom na 50 procent. Cena za zvýšení podílu by se měla vyšplhat na 1,35 miliardy liber (58,6 miliardy korun). Vodafone nyní vlastní v největším mobilním operátorovi Jihoafrické republiky 35 procent. Zároveň norská telekomunikační skupina Telenor koupí za 1,035 miliardy eur švédskou divizi Vodafone. Telenor chce akvizicí podpořit svůj růst a zvýší svoji klientskou základnu ve Skandinávii o 37 procent.



Vodafone, největší mobilní operátor na světě podle tržeb, se letos s akvizicemi skutečně rozjel. Soustředí se především na posílení své pozice na trzích s potenciálem k vysokému růstu. V letošním roce již oznámil akvizice v Indii, Rumunsku a v Česku koupil Oskara. Vodacom má spoustu zákazníků v Jihoafrické republice, Mozambiku, Kongu, Tanzanii a Lesothu. A celkově jsou africké trhy považovány za velmi dynamické.

Španělé z Telecomu rozšiřují impérium

Telekomunikační společnost Telefónica, která je novým vlastníkem skupiny Českého Telecomu, si od bank půjčí zhruba 18,5 miliardy liber (asi 808 miliard korun). Penězi chce financovat nákup britské společnosti O2. Výše půjčky je přitom největším syndikovaným úvěrem, jaký byl v Evropě za posledních pět let přidělen.



Tím, že by Telefonica koupila O2 by rozšířila svoji říši i na největší trhy mobilního telefonování v Evropě - britský a německý. Ale nespálí se? Už jednou se do Evropy pokoušela proniknout, ale nepodařilo se. Její zkušenosti jsou totiž největší v rámci trhů s menší penetrací a rozvinutostí, na vyspělých trzích však ztrácí. Zda se tentokrát krok ukáže jako ten správný, budou moci posoudit zákazníci, ale především akcionáři až v momentě, kdy se skutečně o2 zařadí do konglomerátu Telefónica.

Volat přes internet s UPC?

Společnost UPC uvažuje o tom, že ve své tuzemské kabelové síti spustí internetové telefonování. Podle mluvčího UPC Františka Maliny by rozhodnutí mělo padnout během několika měsíců, informoval týdeník Euro. UPC o internetové telefonii začala uvažovat, když Český Telecom nedávno oznámil nabídku až 30 televizních programů ve své síti.



Podle expertů nahradí internetové volání brzy klasické linky, a tak není divu, že se chtějí zisku ze služby účastnit všichni možní provozovatelé a poskytovatelé internetového připojení. Zkušenosti s podobnou službou už UPC má z jiných zemí. Naposledy totiž spustila internetové volání v Polsku. Hlavní předností je podle UPC to, že nebude požadovat žádné paušální platby za zřízení stanice.

Cestující proti mobilům v letadle

Většina cestujících je proti možnosti používat mobilní telefon na palubě letadla během letu na dlouhé i krátké vzdálenosti. Podle ankety uskutečněné výzkumnou společností Skytrax se telefonování z paluby letadla nezamlouvá až 89 procentům dotázaných cestujících. Lidem se většinou nelíbí, že by je mohly telefonáty ostatních rušit, což je podle nich nepříjemné zvláště u dlouhých letů. Ankety se zúčastnilo 682.456 cestujících všech věkových kategorií a více než 76 národností.



Obavy z toho, že je budou hovory rušit anebo z nebezpečí, že bude možné mobil použít k teroristickému útoku, anebo že naruší používání přístrojů letadla a navigační systémy... Proč vlastně v letadlech mobily nemohou být? Společnost OnAir ale nabízí mobilní komunikační systém, který by měl telefonování umožnit. Systém má svoji základnu v letadle, díky které mobilní telefony a další přístroje fungují při nižším přenosovém výkonu, a neovlivní tak leteckou elektroniku. A zdá se, že využívání přístrojů nestojí nic v cestě.