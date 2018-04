Skromné, neskromné, staromilské a vtipné Vánoce redaktorů Mobil.iDNES.cz

Jak to tak bývá, ne každé přání se vyplní. Ale jsme i nenároční, takže přání některých z nás jsou docela skromná a k jejich vyplnění stačí pár stokorun. Takže čekáme poměrně velkou úspěšnost, že pod stromečkem najdeme to, co bychom si přáli. Jen Ondřej Martinů bude asi zklamaný, ale začněme něčím za pár korun.

Vtipálek Adam Novák: Kryt na iPhone od OnePlus

OnePlus Sandstone Case pro iPhone 6/6s

Nebývá zvykem, že by výrobci smartphonů vyráběli příslušenství pro konkurenční chytré telefony. Agilní čínská značka OnePlus to vzala jako vtipné promo. Jejich kryt pro iPhone 6s nebo iPhone 6 je unikátní povrchovou úpravou Sandstone, která je velmi příjemná na dotyk. Nás jejich povrchová úprava nadchla, je příjemná, dobře se drží a neklouže. Cena krytu nijak nevybočuje, pořídíte ho za 600 korun. Uživatel se jen musí smířit s tím, že na zádech nebude známé logo Applu, ale rozvíjející se čínské značky, což je docela vtipné.

Skromný Lukáš Hron: externí baterie a odolné sklo

Nabíječky pro mobilní telefony

Výdrž telefonů je nedostatečná a rozhodně nejsem jediný, který si na to stěžuje. K Vánocům si tedy pořídím nějakou externí baterii, ideálně s co nejvyšší kapacitou a kompaktními rozměry. Při mých cyklistických výletech je vzhledem k zapnuté navigaci tato „krabička poslední záchrany“ mnohdy k nezaplacení. Ještě jsem nenakupoval, ale věřím, že se vejdu do tisícovky.

A jelikož jsem byl letos již natolik šikovný, že se mi během jednoho z výletů podařilo značně poškodit telefon, poohlédl bych se nyní po tvrzeném sklu. Oproti nákladům na opravu či pořízení nového telefonu je investice do tohoto ochranného prvku opravdu zanedbatelná.

Neskromný Ondřej Martinů: Samsung Galaxy S6 edge+

Samsung Galaxy S6 edge+

Pro člověka, který testoval Samsung Galaxy S6 edge (edge+), je hodně těžké chtít pod stromečkem najít něco jiného. Je to skutečný král mobilů letošního roku, o čemž přesvědčila i naše velká anketa Mobil roku. Jelikož rád fotím, byl by pro mě tento telefon i občasnou náhradou za klasický fotoaparát, protože edge+ umí na poměry mobilů skutečně parádní fotky. A o kvalitě displeje se radši ani rozepisovat nebudu.

Poznámka redakce: Tipovali jsme, jestli Ondřej edge+ pod stromečkem najde a dopadlo to 8:1, že nedostane. Ten jeden hlas byl právě ten Ondřejův.

Staromilský Jan Matura: hodinky

Pod stromečkem najdu hodinky. Jsou docela chytré, umí ukázat čas a datum a nepotřebují žádnou baterku. Při správném použití, tedy každodenním, vydrží ukazovat čas dlouhá léta. Tedy alespoň doufám. Mají uvnitř švýcarský mechanický strojek ETA, mají safírové sklo a žádnou elektroniku.

Proti chytrým hodinkám jsem tak neušetřil, spíš naopak. Cenově se rovnají Apple Watch. Jenže věřím, že mě budou těšit stejně dlouho jako ty, co nosím doposud a které fungují bez aktualizací a úprav bezchybně už deset let. Ale připouštím, že Apple Watch za deset let budou také solidní retro. Konkrétní značku není potřeba uvádět, výběr v přibližné ceně Apple Watch je obrovský.

Stále pracující Radek Mikudík: notebook Asus

Asus X205TA

Můj stávající 15,6palcový notebook není na cestování tím nejlepším společníkem. Jeho hmotnost bezmála 3,5 kilogramu mi však nevadí tolik jako doslova mizerná výdrž akumulátoru, jež se po odpojení od zásuvky počítá na desítky minut.

Namísto investice do nového akumulátoru (originální za cca tři tisíce korun) mi padl do oka miniaturní notebook Asus X205TA. Dá se sehnat už za cenu okolo šesti tisíc, na vyřízení pracovních e-mailů nebo i delšího textu na cestách postačí, a jeho baterie by měla bez problému zvládnout přehrání i tří dvouhodinových filmů třeba v letadle.

Retro Luděk Vokáč: historický smartphone

IBM Simon - první smartphone na světě

Dárky nemusí být jen praktické, často stačí, když mají ten správný sentiment. A staré mobilní telefony ho určitě mají. Fascinují mě smartphony, a proto jsem se rozhodl vybudovat menší sbírku. Chtěl bych dát dohromady průřez jejich historií. Ve sbírce mi chybí hned ta první kapitola historie, jenže IBM Simon se neshání vůbec lehce. Nicméně je dost mobilních ikon, které se dají i dnes sehnat celkem snadno. Mé „chytré“ mobilní začátky jsou například spojeny s legendárním operačním systémem Palm OS, ale první Handspring Treo 180 zatím ve sbírce chybí (verzi 180g s graffiti-ploškou mám). Nebo třeba taková legenda jako je Nokia 7650, první symbianový smartphone a první fotomobil.

Jasně, moc užitečná tahle rada není. Podobný dárek je totiž vhodný jen pro podobně postižené blázny, jako jsme v redakci. Ale ty na druhou stranu určitě potěší.