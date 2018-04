Vánoční dárky od Eurotelu - od auta až po walkman

Jak už Vánoční Oskarta napověděla, každoroční období míru a nákupů se blíží a ani čeští mobilní operátoři nezůstanou nedotčeni. Eurotel chce nalákat případné zájemce o předplacené Go sady nabídkou různých dárků, počínaje kreditem navíc až po Volkswagena New Beetle. Šanci některý z nich získat má každý, kdo si pořídí Go sada po 1. listopadu.

V každé vánoční Go sadě naleznete dokonce dva dárky. Ty se skrývají ve dvou stíracích polích na přiloženém vánočním kupónu. Na jednom z nich je vždy čtrnáctimístný kód pro dobití kreditu v hodnotě 100 Kč. Druhé pole skrývá překvapení. Po jeho setření hned zjistíte, co dalšího jste vyhráli. Dárek získají všichni, neboť i ve druhém stíracím poli je vždy výhra.

Kód podle něhož zjistíte svou výhru, je prostý. Pokud pod druhým stíracím polem najdete text STO, TRI, nebo TIS vyhrává finanční kredit a může si okamžitě dobít svůj Go telefon (100, 300 nebo 1000 korun). Pokud druhé stírací pole skrývá text, jako například GoMINID a identifikační kód. Stačí zavolat na „Ježíškovu Go linku“ 0602 93 94 95, nahlásit svůj ID kód a po potvrzení výhry se dozvíte podrobnosti o jejím doručení.

Seznam hlavních výher (a text v poli):

3x Automobil VW New Beetle (GoAUTO)

15x zájezd pro 2 osoby dle vlastního výběru v hodnotě 30.000,- Kč (GoZAJEZD)

20x Sony Playstation 2 (GoPLAY2)

100x Sony MiniDisc Walkman (GoMINID)

200x kredit v hodnotě 3000 Kč (Go3000K)

300x Sony CD Walkman (GoCDISK)

Pokud chcete jít k Eurotelu, ale předplacená karta vám není vhod, můžete ušetřit na založení paušálního tarifu. Od 15. listopadu do 31. prosince je cena aktivačního poplatku jen 2495 Kč (běžně 3864 Kč s DPH), pokud si tedy vyberete zvýhodněný mobilní telefon a uzavřete smlouvu na 24 měsíců.