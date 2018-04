Vánoční dárek od Avantgo pro "OS-5-kaře"

Avantgo - malá rekapitulace

Slůvko "AvantGo" patří k nejskloňovanějším nejen na našem serveru. Pro úplně neznalé jen stručně připomenu, že je to stejnojmenná služba, která dokáže překonvertovat obsah z on-line webových stránek do formátu k off-line čtení v mobilních zařízeních (handheldech PalmOS, PocketPC). Avantgo je tedy i software - speciální browser pro čtení těchto off-line stránek. Tento browser ale dokáže ještě víc; může fungovat jako on-line prohlížeč stránek a dokáže stáhnout vaše "avantgo stránky" přímo z mobilního telefonu do handheldu (primárně se data do PDA dostávají při synchronizaci s desktopovým počítačem propojeným do internetu).

My jsme se AvantGo na Palmare věnovali hlouběji již vícekrát a zájemce o podrobnější informace odkazuji na vysvětlující článek o celém systému, včetně popisu čtvrté verze programu. Najdete u nás i popis loňské kauzy, kdy firma Avantgo přišla o své výsadní postavení mezi uživateli zásadní změnou své strategie, kdy nejdříve zpoplatnila provozovatele stránek, kteří připravují své Avantgo verze, kterýžto krok poté po masovém odlivu uživatelů přehodnotila a nakonec změnila. V této souvislosti se objevilo několik konkurenčních produktů tohoto typu, o kterých jsme vás postupně u nás informovali. Mnoho prostoru jsme věnovali konkurenčnímu Pluckeru, který je zdarma, a to včetně rychlé konfigurace Palmare. Zmínili jsme i iSilo, včetně verze pro PocketPC, HandStory, Mobipocket Reader, i řešení pro Psiony.

Palmare již delší dobu připravuje pro své čtenáře volitelný uživatelský Avantgo kanál, který dozná na začátku příštího roku několik změn v souvislosti s připravovaným novým designem Palmare (do té doby vás prosím o trochu trpělivosti).

AvantGo 5.1 - na půl cesty...

Všechny, kdo netrpělivě čekali na nový AvantGo klient 5.1 a očekávali po dlouhé prodlevě "dokonalý" produkt, musím poněkud zchladit. AvantGo 5.1 má k dokonalosti opravdu hodně daleko a jeho asi největším přínosem je to, že vůbec vznikl a můžete si ho stáhnout a začít používat. Já po asi měsíčním Avantgo půstu jsem tak aspoň celou věc vyhodnotil. Betaverze byla sice k dispozici už dřív, dokonce se dala stáhnout, ale stahování stránek bylo zablokováno a vyhrazeno jen "omezenému okruhu betatesterů".

Kromě toho, že funguje a že má barevné fonty, totiž na Avantgo nezaznamenáte na první pohled žádnou výraznou změnu. Firma uvádí, že podporuje kromě barvy fontů i velikost, ta však není nijak v programu konfigurovatelná a ctí zřejmě jen relativní velikost znaků na HTML stránkách. Další novum jsou záložky a (a to je asi největší přínos) možnost ukládat obsah přímo na paměťovou kartu (dosud si uživatel musel vypomáhat málo spolehlivým a placeným produktem Avantage). Za to všechno zaplatíme asi dvojnásobnou velikostí programu oproti předchozí verzi (prohlížeč má velikost 842 kB a při té příležitosti znovu žehrám na Sony za pouhých 11 MB RAM v NX70V...).

Betaverze má v současné době několik bugů - mezi ty největší patří nefungující JogDial Sony (nefunguje posun na stránkách), dále že je AG5.1 dosud pouze pro Windows.

Dále musím zmínit skandální nepodporu HiResu (co se tam vlastně tak dlouho testovalo?) - AG 5.1 neumí zobrazit obrázky v HiRes a na skrytí Virtual Graffiti v HiResPlus taky zapomeňte. Ukládání na kartu je vykoupeno výrazným zpomalením synchronizace i zpožděním při otevírání tohoto obsahu. Uživatelé s PalmOS 4.1 a nižším nebude AG 5.1 v handheldech fungovat vůbec, takže mohou zatím zapomenou třeba na ukládáni AG na kartu...

Inu, je to betaverze a buďme rádi, že se k nám AvatGo vůbec vrátilo. I když je otázkou, na jak dlouho, protože ...

... AvantGo bylo koupeno firmou Sybase

Akvizice "v naší branži" nebývalá byla oznámena v pátek. Sybase zaplatila za Avantgo 38 milionů USD, což jsou velice slušné peníze. Avantgo bude včleněn do firemní skupiny iAnywhere Solutions a ukončení tohoto procesu se očekává ještě v prvním čtvrtletí roku 2003. Avantgo se zjevně posunuje do firemní oblasti.

Bude to znamenat další změnu firemní strategie vzhledem k uživatelským Avantgo kanálům a prohlížeči? Osobně se domnívám, že k nějaké změně dojde určitě, je jen otázkou jaké - zda firma zpoplatní čtenáře za přípravu obsahu, za používání browseru, či poskytovatele informací. Je ale předčasné spekulovat, jak se bude strategie dále vyvíjet, uvidíme v dalších týdnech.