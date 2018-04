Vánoční dárek pro náročné: vybírejte z nejlepších mobilů na trhu

I když se průměrné ceny telefonů pomalu snižují a loňské špičkové modely dnes často koupíte za polovinu, telefonů s cenovkou převyšující hranici deseti tisíc korun je na našem trhu několik desítek. Najdeme mezi nimi především chytrá mobilní zařízení s nekompromisní výbavou.

Mimo běžnou produkci můžete dopřát svým nejbližším opravdu luxusní mobilní dárek. Jen si musíte připravit sumu v řádu desítek tisíc korun, respektive klidně i hodně stovek tisíc korun. V prvním případě se můžete poohlédnout po novém modelu od Porsche Design (více zde), který by se měl dostat na pulty prodejen ještě do Vánoc. Cena se bude pohybovat okolo 50 tisíc korun za základní verzi.

Synonymum pro luxusní mobily je značka Vertu. Základní modely začínají na částce přesahující 100 tisíc korun, horní hranice pak záleží na ochotě připlatit si za drahé kovy a kameny na krytu přístroje. Vertu se osamostatnilo od Nokie, a nové modely tak již používají operační systém Android, jako nejnovější model Constellation (více zde). Případně se můžete nechat zlákat modelem Ti v provedení Ferrari za 200 tisíc korun.

Běžná produkce špičkových smartphonů končí zhruba na hranici 23 tisíc korun za top verzi nového iPhonu 5s s pamětí 64 GB. Drtivá většina přístrojů se pak vejde do 20 tisíc korun a nejčastěji za špičkový smartphone zaplatíte okolo 15 tisíc. Naopak, starší modely a přístroje od značek, které útočí cenou, pořídíte už za 10 tisíc korun.

Nejdražší běžné telefony na našem trhu

Nokia Lumia 925

Nokia Lumia 925 s operačním systémem Windows Phone 8 se pyšní AMOLED displejem s technologií ClearBlack pro ještě lepší čitelnost na přímém slunci. Fotoaparát s rozlišením 8,7 megapixelu nabízí aplikaci Nokia Smart Camera, která přináší rozšířené možnosti fotografování a kreativity.

Cena: 10 000 Kč

Huawei Ascend Mate

Přerostlý smartphone (phablet) Huawei Mate používá operační systém Android a má čtyřjádrový procesor HiSilicon K3V3 na frekvenci 1,8 GHz. Velkostí displeje se již dotahuje na tablety. Displej nového modelu Ascend Mate je typu LTPS a má Full HD rozlišení, tedy 1 920 × 1 080 obrazových bodů.

Cena: 11 900 Kč

LG G2

LG G2 je smartphone, který dostal řadu chytrých softwarových funkcí a také full HD displej (1 080 × 1 920 pixelů) s úhlopříčkou 5,2 palce. Jednou z největších zajímavostí jsou tlačítka umístěná na zádech. Telefon má 13Mpix fotografický modul s optickou stabilizací obrazu.

Cena: 12 900 Kč

Samsung Galaxy S4 Active

Odolný smartphone Samsung Galaxy S4 Active s certifikovanou třídou odolnosti IP67 se pyšní i slušnou výbavou, která obsahuje podporu LTE, čtyřjádrový procesor Snapdragon s taktem 1,9 GHz, 2 GB RAM, podpora NFC, slot na paměťové karty, infraport nebo širokou sadu chytrých softwarových funkcí.

Cena: 14 000 Kč

iPhone 5C

Apple iPhone 5C 16GB je prvním cenově dostupnějším telefonem tohoto výrobce. Přístroj se čtyřpalcovým displejem je k dispozici v řadě zářivých barevných provedení. Telefon disponuje čtyřpalcovým Retina displejem, oproti iPhonu 5 se liší zejména plastovým krytem a vyšší hmotností.

Cena: 14 500 Kč

HTC One

HTC One míří proti vlně smartphonů s pětipalcovými Full HD displeji, razí totiž filozofii, že méně je někdy více. Telefon skvěle padne do ruky, a to díky tvarovaným zádům. Fotoaparát s puštěnou funkcí Zoe pořídí pět snímků vlastně ještě během toho, kdy se spouští a než zmáčknete spoušť.

Cena: 14 500 Kč

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S4 je špičkový smartphone s pětipalcovým displejem a tloušťkou pouhých 7,9 mm. Fotoaparát se chlubí vysokým rozlišením 13 megapixelů. Uživatelská paměť má velikost 16, 32, nebo 64 GB. Nechybí ani slot na paměťové karty microSD.

Cena: 14 500 Kč

BlackBerry Z30

BlackBerry Z30 běží pod OS Blackberry 10 a navazuje na Z10. Přidává především pětipalcový displej a mohutnou baterii. Fotoaparát a spousta dalších prvků výbavy (třeba podpora LTE) zůstávají zhruba shodné se starším typem Z10. Snímky tedy mohou mít rozlišení 8 megapixelů.

Cena: 15 000 Kč

Sony Xperia Z Ultra

Komunikátor Sony Xperia Z Ultra opět patří mezi takzvané phablety a tasí proti konkurenci především rozměrný Full HD displej, voděodolnost nebo dosud nejrychlejší mobilní čipset. Vnitřní paměť čítá 16 GB, ale z toho zhruba 5 GB ukousne nainstalovaný Android.

Cena: 15 500 Kč

BlackBerry Q10

Decentní BlackBerry Q10 s integrovanou qwerty klávesnicí představuje manažerský telefon "ze staré školy". Výbava zaujme především jemným dotykovým displejem a moderním operačním systémem s výborným ovládáním. Vestavěný fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů.

Cena: 15 500 Kč



Sony Xperia Z1

Komunikátor Sony Xperia Z1 je nástupcem modelu Xperia Z a vyniká svou výbavou, především pak špičkovým fotoaparátem, díky kterému Z1 aspiruje na titul nejlepšího fotomobilu všech dob. Po svém předchůdci zdědila Xperia Z1 voděodolnou konstrukci. Certifikace je tentokrát IP58.

Cena: 15 600 Kč

Nokia Lumia 1020

Nokia Lumia 1020 běží pod OS Windows Phone 8 a disponuje unikátním fotoaparátem s rozlišením 41 megapixelů. Přístroj má má HD displej typu AMOLED s krycím sklem Gorilla Glass 3. Displej má úpravu proti odleskům na slunci a je možné jej ovládat i v rukavicích.

Cena: 15 900 Kč

Samsung Galaxy Note 3

Tabletomobil (phablet) Samsung Galaxy Note 3 s ohebným displejem byl představen v září tohoto roku. Telefon běží pod operačním systémem Android ve verzi 4.3 (Jelly Bean). Úhlopříčka přístroje dosahuje velikosti 5,7 palce, fotoaparát zachytí snímky v rozlišení 13 megapixelů.

Cena: 18 700 Kč

iPhone 5S

Apple iPhone 5S 64 GB je současný topmodel amerického výrobce. Hlavní devizou přístroje je čip A7 s 64bitovou architekturou. Fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů, ale oproti předchůdci se dočkal mnoha vylepšení. Telefon má integrovánu čtečku otisku prstů. K dispozici jsou tři verze, které se liší vnitřní pamětí.

Cena: 22 600 Kč