Vánoce z krku s předstihem: vybíráme dárky dětem, přítelkyni i rodičům

Je teprve začátek listopadu, to, co nadělíte svým blízkým pod stromeček, však můžete vybrat už nyní. Nevíte, co dát pod stromeček manželce, přítelkyni nebo dětem? Hitem letošních Vánoc budou zřejmě GPS navigace, radost ale uděláte i speciálním mobilním telefonem pro seniory nebo hudebním příslušenstvím pro děti.

Pokud si dnes nevyberete, nezoufejte. V příštích týdnech vám přineseme další horké tipy, tentokrát už v jednotlivých kategoriích. Těšit se tak můžete na přehled nejlepších fotomobilů, pro pracovní nasazení budeme vybírat ideální manažerský telefon, podíváme se i na nejlevnější telefony na našem trhu. Poradíme vám také s výběrem GPS navigace, příslušenstvím k mobilům a ukážeme vám i telefony, které bychom si pod stromeček sami rozhodně nenadělili.

Dárek pro maminku - elegantní véčko s nákupním seznamem

Samsung L310 patří do řady mobilů výrobce, která je určena primárně ženám. Nejde ale jen o elegantní a líbivý design, malé kompaktní rozměry a snadné ovládání. To, čím se tento model odlišuje od konkurence, jsou speciální dámské funkce, jednou z nich je například návod na výběr správného parfému. Dále v telefonu najdeme funkce biorytmus, poměr výšky a hmotnosti, aplikaci na měření kalorií, růžový kalendář a nákupní seznam. Další extra funkcí je krokoměr. Tato aplikace nepočítá pouze kroky, ale také ušlou vzdálenost a po zadání osobních údajů dokáže i vypočítat spálené kalorie.

.: Samsung L310 Cena: 4 200 Kč

V další výbavě tohoto černo-zlatého véčka najdeme dvoumegapixelový fotoaparát, hudební přehrávač, Bluetooth 2.0 a USB 2.0. Vestavěnou paměť s kapacitou 20 MB je možné rozšířit pomocí paměťových karet formátu microSD.

Dárek pro tatínka - špičková GPS navigace

Tato navigace je určena pro ty, kteří chtějí ty nejnovější navigační funkce. Navigon 7210 nabízí celoevropské pokrytí, širokoúhlý displej, Bluetooth handsfree a další funkce, na které jsou majitelé navigonů zvyklí. Nechybí tedy prostorové zobrazení Reality View Pro ani vylepšený asistent jízdy v jízdních pruzích Lane Assistant Pro.

.: Navigon 7210 Cena: 7 800 Kč

Velmi nás zaujalo varování před nebezpečím rychlé jízdy v zatáčce a také prostorové zobrazení důležitých budov označované Landmark View 3D. Nechybí ani vylepšený systém rozpoznávání hlasu, díky kterému by se mělo stát hlasové ovládání této navigace velmi jednoduchým. Výborný je také poměr cena/výkon, za přibližně osm a půl tisíce korun tato novinka nabídne funkce, o kterých si ostatní konkurenti mohou nechat jen zdát.

Dárek pro přítelkyni - telefon, který změní tapetu podle barvy trička

Supernova 7610 je ryze dámský mobil. Zaoblené hrany, hodně lesklých ploch a v neposlední řadě barevné kryty. Displej telefonu je krytý lesklým sklíčkem a slouží tak jako zrcátko. Nejvybavenější model z řady Supernova se chlubí i jednou speciální funkcí, kterou ocení právě především ženy. Umí totiž přizpůsobit menu barvě oblečení majitelky. Funguje to poměrně jednoduše. V menu nastavení témat stačí vybrat položku pro tuto funkci, namířit mobil čočkou fotoaparátu na tričko (kabelku, boty, kalhoty či cokoliv jiného) a stisknout potvrzovací klávesu.

.: Nokia 7610 Cena: 5 900 Kč

Telefon má velmi slušnou výbavu, která zcela odpovídá třídě, do níž telefon patří. Fotoaparát je 3,2 megapixelový, má automatické ostření a disponuje hned dvojitým LED bleskem. Ve výbavě samozřejmě nechybí hudební přehrávač, FM rádio s RDS ani výstup na běžný televizor.

Dárek pro přítele - navigace na kolo

Garmin Edge 705 je nejen navigace pro vaše cyklistické výlety, ale zároveň tvrdý trenér pro zlepšení fyzičky. Toto zařízení je sice o něco větší než běžný cyklocomputer, nabídne ale plnohodnotnou mapovou GPS navigaci, má barevný displej a slot pro paměťovou kartu. Navigace má standardní funkce, hledání trasy, opakování projeté trasy, návrat na začátek a hledání cílů k bodům zájmu.

.: Garmin Edge 705 Cena: 10 900 Kč

Pokud navíc váš partner patří mezi cyklisty, kteří jezdí na kole nejen na výlety, ale naopak se rád a často pouští do soubojů s kamarády nebo časem, určitě využije Garmin Edge 705 jako nástroj pro zlepšení své fyzické kondice. A až se bude vracet z cyklistického výletu autem, využije Garmin Edge 705 i tam. Přístroj sice nenabídne hlasovou navigaci a ani 3D pohled na mapu, zobrazení každé křižovatky je ale velmi přehledné a ani delší cesta není s tímto zařízením problém.

Dárek pro prarodiče - mobil, který může zachránit život

Emporia Life je unikátní mobilní telefon s černobílým displejem, který v některých případech dokáže zachránit i život. Jakmile se totiž uživateli udělá například nevolno a bude potřebovat přivolat pomoc, stačí stisknout velké červené tlačítko ve tvaru srdce, umístěné na zadním krytu. Ihned po stisknutí dokáže telefon odeslat textovou zprávu nebo vytočit až pět přednastavených čísel.

.: Emporia Life Cena: 3 500 Kč

Mezi těmi mohou být kupříkladu nejbližší příbuzní, záchranná služba či policie. Ti se tak ihned dozví, že uživatel telefonu Emporia Life není v pořádku. Přístroj je primárně určen zejména starším lidem, kteří vyžadují snadno čitelný a rozměrný displej, dostatečně velká tlačítka a jednoduché ovládání.

Dárek pro děti - Bluetooth sluchátka s unikátním ovládáním

Hudební přehrávače v mobilních telefonech jsou dnes samozřejmostí a tím, kdo je nejvíce využívá, jsou bezesporu děti. Standardně dodávaná sluchátka k telefonu ale nemusí svou kvalitou vždy dostačovat. Hitem poslední doby jsou tak bezdrátová bluetooth sluchátka a jedním z nejlepších modelů na našem trhu jsou sluchátka Nokia BH-903. Ta jsou určena pro poslech hudby nejen z mobilních telefonů, ale i z jiných zařízení vybavených bluetooth.

.: Nokia BH-903 Cena: 3 700 Kč

Vedle elegantního černého provedení, OLED displeje, který zobrazuje všechny potřebné informace a hmotnosti pouhých 32 gramů zaujmou sluchátka také funkcí NaviWheel. Ta pomocí vestavěných senzorů sleduje prst pohybující se po prstenci s hudebními tlačítky a jednoduše krouživými pohyby tak umožní rychlou regulaci hlasitosti.