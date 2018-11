Vánoční dárek Vodafonu: 84 dnů bezplatného passy internetu na celý rok

Hlavním bonusem, který Vodafone na letošní Vánoce pro zákazníky připravil, jsou bezplatné denní balíčky Pass. Každý zákazník bude mít k dispozici sedm denních passů na měsíc, a to po celý rok až do 18. listopadu 2019. Využívat je může libovolně a vybírat lze z těchto balíčků: Social Pass, Video Pass, Music Pass, Chat Pass a nebo z nového Cloud Pass.

Balíčky Pass zatím Vodafone nabízí jako měsíční, ve Vánoční akci bude ovšem rozdávat denní variantu, kterou nově zahrne do svého portfolia. Jejich výhodou jsou neomezená data pro využití v rámci balíčku. Takže například u Video Passu lze sledovat videa z vybraných zdrojů (YouTube, HBO, Amazon, Prima Play a další), aniž by se spotřebovávala data z tarifu. U měsíčního po celý měsíc, u denního 24 hodin. Má to však podmínku: zákazník musí mít aktivovaný tarif s daty nebo předplacenku s datovým balíčkem.

Takže Vodafone je na jednu stranu velmi štědrý, v podstatě rozdává neomezená data pro vybrané služby na 84 dnů za rok. Ale na druhou stranu předpokládá, že více zákazníků přesvědčí k aktivaci mobilních dat a také k další aktivaci samotných passů. Aby zákazník akci mohl využít, musí se registrovat do 20. ledna v aplikaci Můj Vodafone.

Z vánoční akce vyplývá, že Vodafone začne vedle měsíčních balíčků Pass nabízet i denní varianty, ceny nicméně zatím neznáme. Měsíční balíčky stojí 99 a 199 korun, vyšší cena platí jen pro Video Pass. Zvýhodněné balíčky Multi Pass se třemi službami vyjdou na 299 korun měsíčně. Novinkou bude balíček Cloud Pass, přes který bude možné bez spotřeby dat zálohovat data do služeb, jako jsou Google Drive, Dropbox, OneDrive a Box.



V rámci vánoční nabídky Vodafone nabídne jednu na první pohled zajímavou službu zdarma. Bezplatně vymění zákazníkům prasklý displej do tří měsíců od koupě telefonu. To zní skvěle, ale akce má dvě podmínky. Telefon musí být zakoupený u operátora, což je vcelku logické. Druhá podmínka akci omezuje na telefony zakoupené od 1. listopadu do 20. ledna příštího roku.

Poslední vánoční nabídkou jsou zlevněné dotované telefony pro nové zákazníky. Za korunu má operátor vlastní modely Vodafone Smart N8, N9 a N9 lite, nebo Huawei Y5 2018. A samozřejmě i další dražší přístroje se slevami.