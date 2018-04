Tyto smartphony pod stromeček nekupujte. Nejhorší nestojí za nic

Sice platí, že každé zboží má svého kupce, ale v případě některých níže uvedených přístrojů bychom se ke koupi přesvědčit nenechali ani po dlouhém přemlouvání. U dalších jde o priority, dle našeho úsudku se koupě těchto přístrojů nevyplatí. Na trhu jsou lepší alternativy za výhodnější cenu.

Určitě nekupovat

Telefon Alcatel One Touch Fire E

1. Asi nejhorší mobil, který jsme letos měli v ruce a i jsme ho testovali, je Alcatel OneTouch Fire E. Přístroj jako kus hardwaru není špatný, jenže použitý operační systém Firefox OS je jak ze zlého snu. Praktická použitelnost systému je téměř nulová, chybí aplikace, systém je pomalý, zmatený, nepřehledný. Prostě ne, tudy cesta nevede.

Alcatel OneTouch Fire E stojí okolo 3 500 korun. Podobné modely od Alcatelu se systémem Android lze koupit v rozmezí 3 000 až 5 000 korun podle výbavy. Každý z nich je o několik tříd použitelnější než Fire E. Prostě nekupovat.

Nokia X

2. Další zcela zbytečnou koupí je řada mobilů Nokia X. Tento jarní záblesk Nokie (zpočátku velmi zajímavý), který k této značce vcelku překvapivě přinesl operační systém postavený na Androidu, ukázal, jaký zmatek v Nokii letos panoval (dnes už vlastně mrtvé Nokie, smartphony Nokia jsou dnes již přístroje Microsoft). Řada X přišla už pod taktovkou Microsoftu, což bylo zvláštní, ale budiž, na první pohled to nevypadalo špatně.

Jenže po představení první generace přišla hned v červnu generace druhá. Současně však výrobce oznámil, že první generace nedostane upgrade operačního systému. To už většinu zákazníků naštvalo. Pikantní vyvrcholení půlroční agónie celé řady přinesl Microsoft v červenci, kdy řadu Nokia X rovnou zrušil. Telefony se stále doprodávají za docela nízké ceny, ale my bychom si je nekoupili ani za korunu. Je to jen zbytečná zátěž pro životní prostředí.

Kdo si počká, ten se dočká

Chytré hodinky připravuje řada výrobců

3. Chytré hodinky nejsou ve většině případů, na rozdíl od výše uvedených přístrojů, takový průšvih. Ony vlastně fungují, jenže předpokládají, že jejich zákazníci jsou pokusnými králíky. Stále velmi mladé příslušenství prochází překotným vývojem a každá generace je výrazně lepší než ta předchozí. A ty přístroje, které na našem trhu jsou oficiálně dostupné, jsou dost možná jen slepou vývojovou větví.

Důvod je prostý, hodinky na platformě Android Wear se u nás zatím oficiálně neprodávají. Apple své hodinky dvou velikostí zatím ani prodávat nezačal. Navíc jsou hodinky, které se v Česku prodávají, poměrně drahé, a kdo by je chtěl především na sport, tak si může koupit sportovní náramek a ušetří hodně peněz, klidně dvě třetiny. Počkejte do příštího roku, situace na trhu se vykrystalizuje a parametry či funkce chytrých hodinek se posunou mnohem dál. Snad se vylepší i výdrž.

Nedoporučujeme

Nokia Lumia 530

4. Nokii se model Lumia 530 nepovedl. Měl to být nástupce skoro legendární Nokie Lumie 520, prvního smartphonu s operačním systémem Windows Phone od Microsoftu, který udělal díru do světa. Čekali jsme, že nástupce na úspěch Lumie 520 naváže, jenže Nokia (respektive Microsoft) se rozhodla šetřit. Nokia 530 tak sice má o fous lepší procesor a má novější operační systém, jenže má horší displej, menší uživatelskou paměť a celkově je to prostě krok zpět.

Pokud si říkáte, že s úsporou přišla i nižší cena, tak bohužel, není tomu tak. Nový i starý model se prodávají za zhruba stejnou sumu. Doporučujeme koupi starší Lumie 520 a nebo si připlaťte za vyšší modely.

Sony Xperia Z3

5. Někteří výrobci už nevědí, co by si za své top modely měli říct. Nejnovější top Sony Xperia Z3 stojí 18 500 korun, verze pro dvě SIM je pak ještě dražší. Je to výborný přístroj, jenže ne natolik, aby stálo za to si za něj připlatit okolo 6 000 korun, tedy třetinu ceny oproti například LG G3, Nokii Lumii 930 a vlastně i předchůdci Sony Xperia Z2. To je navíc jen o půl roku starší model, vlastně stále letošní.

Goophone S5

Velmi podobně na tom je i top Samsung Galaxy S5. Je na trhu už od jara, takže jeho cena už stačila erodovat a aktuálně se prodává okolo 16 000 korun. Jenže to nám stále přijde hodně, za podobnou sumu můžete mít novější Samsung Galaxy Alpha. Design je v jeho případě o třídu jinde, výkon více než dostatečný. I jeho cena nám ale přijde zbytečně vysoká. Zkuste využít cashback Samsungu, který 1 100 zákazníkům u obou modelů vrátí 1 500 korun.

6. Poslední rada je všeobecná. Pokud chcete svůj smartphone používat opravdu mobilně, tak by měl podporovat LTE. A je jedno, jestli je to telefon za 4 000 nebo za 16 000 korun. U dražších přístrojů to už moc velký problém není, LTE podporuje většina z nich. U levných to ale vůbec není samozřejmost. V cenové kategorii do 3 000 korun zatím smartphony s LTE nekoupíte a i u dražších jich zatím rozhodně není většina.

Zákazníci Vodafonu to pak mají ještě těžší. Operátor používá vedle standardních LTE frekvencí 800 a 1 800 MHz i frekvenci 900 MHz. A tu z levnějších smartphonů podporuje jen pár modelů. Bez LTE si ale k rychlým mobilním datům na mnoha místech ani nepřičichnete. A to je škoda.