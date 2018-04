Vánoce s Windows CE

Už nějakou dobu jsem si chtěl koupit palmtop s Windows CE, a rozhoupal jsem se, až když jsem viděl, že Casio šlo s cenou modelu A-20 pod dvacet tisíc korun. Takže bylo jasné, jaký dárek si koupím letos pod stromeček. A "dárek" to byl pěkný. S jakými problémy jsem se setkal, popisuji dále. Jako první jsem chtěl nainstalovat češtinu, která byla ke Casiopeae přibalena. To znamenalo propojit palmtop s velkým počítačem. Tam jsem narazil napoprvé. Dodávaný kabel je pouze 9 pin a na svém počítači mám na 9 pinovém konektoru připojenu myš. Druhý sériový konektor je 25 pin, takže bez redukce jsem se jaksi nechytal. Na Štědrý den večer se nikde redukce nedá sehnat. A tak jsem instalaci odložil až na pondělí 28.12. Mezitím jsem si hrál bez češtiny. V pondělí jsem se večer vrátil domů s redukcí a moje hrátky mohli pokračovat. Odpojil jsem z konektoru modem a propojil jsem PC a palmtop přes redukci. Z diskety jsem spustil instalaci češtiny. Ale ouha, po několika volbách se na obrazovce objevila hláška, že mi chybí nějaká knihovna rapi.dll. Zkontroloval jsem přes dir *.*/s, zda rapi.dll není někde na disku. Záchranu mi poskytl můj kolega, odborník na PC, který mi potvrdil, že i na jeho PC žádný soubor rapi.dll není. Zároveň mi dal typ, abych se podíval, zda v balení nejsou ještě nějaké instalační diskety. Našel jsem dva CD-ROMy. Z nichž jeden obsahoval nějaký další demosoftware a druhý byl od Microsoftu s názvem Windows CE. Spustil jsem instalaci toho druhého CD-ROMu. A začalo to vypadat slibně. Po chvíli jsem však zjistil, že instalace vyžaduje také instalační CD-ROM k Windows, který samozřejmě mám v kanceláři. Takže bylo po zábavě již podruhé. Opravdu jsem se už hněval. Další den jsem si jsi z kanceláře přinesl instalační CDéčko a začal jsem třetí kolo instalace. Během instalace jsem musel asi osmkrát zaměňovat disk s Windows CE z instalační CD ROM pro normální Windows. Byl jsem překvapen, že instalace proběhla hladce a hned napoprvé se podařilo palmtop propojit s velkým počítačem. Nyní jsem mohl začít instalaci češtiny. Spustil jsem setup.exe na disketě s češtinou, prošel jsem přes registrační obrazovku a zahájil instalaci. Avšak když se ukazatel průběhu instalace dostal do poloviny, objevila se hláška v angličtině, že nelze zkopírovat soubor a tím instalace skončila. Z hrůzou jsem si domyslel, že disketa bude asi vadná a scandisk potvrdil mou obavu. Výsledek dopadl katastrofálně, disketu se nepodařilo zachránit. Krev se zase ve mně vařila. Další myšlenka byla podívat se na internet, jestli tam nenajdu alespoň nějakou demoverzi. Odpojil jsem Casiopeu, připojil jsem modem. A chtěl jsem začít vytáčení. Ale co to! Objevila se hláška, že port pro modem je obsazen. Fakticky jsem se dopálil. Asi po dvaceti minutách zuřivého konfigurování portů a modemu, jsem to vzdal. Byl jsem opravdu znechucen. Představa, že budu muset přeinstalovat celý počítač kvůli tomu palmtopu! To mi opravdu stálo za to! Ve středu (6. den od Štědrého dne) jsem hned ráno volal do prodejny, kde jsem palmtop koupil, zda mi vymění disketu. Začali se vykrucovat, že jí nemohou jen tak vyměnit, ale že když disketu přinesu, pošlou jí nazpátek do velkoobchodu, kde jí vymění. S "úctou" jsem poděkoval a zavěsil. V práci jsem pak přes Seznam našel na internetu jednu pražskou firmu, která dělá do Windows CE. Tam mi nabídli, že mi češtinu nainstalují a ještě mi k ní dají CD-ROM s kolekcí sharewaru v češtině. Jediné, co se mi nelíbilo, že po mě chtěli další peníze. Snažili se argumentovat tím, že existují čtyři firmy, které se zabývají češtinou, že mi nemohou dávat něco zadarmo, když mam software jiné firmy. Nabídli mi však konkurenční upgrade. Jak slovo dalo slovo, tak jsem ještě odpoledne přišel a nemohl jsem věřit svým očím, když mi předvedli instalaci přímo z karty. Bez toho všeho trápení. A tak jsem si musel postěžovat, proč už něco takového není přímo dodáváno s palmtopem. Nakonec jsem udělal dobrý obchod a navíc s nabídkou, že když napíšu článek o svých zkušenostech, tak dostanu licenci za ještě lepší cenu. A tak byla spokojenost na obou stranách. Domů jsem odešel s češtinou a s návodem, jak oživit internet na svém PC bez reinstalace. P. Janda