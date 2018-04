Smartphony, které bychom si v redakci k Vánocům rozhodně nekoupili

Věcí, které bychom si pod stromeček nadělili, je na trhu rozhodně mnohem více než věcí, které si rozhodně nekoupíme. Nyní přinášíme jejich tradiční seznam pro rok 2017.

V případě samotných smartphonů bychom si nekoupili smartphone od Vertu. A to nikoliv proto, že bychom na něj neměli (dnes už tak drahé nejsou) , ale proto, že značka zkrachovala a telefony už nemají žádnou podporu (více viz Byla to legendární značka pro bohaté. Teď definitivně končí). Což u smartphonů a telefonů původně za stovky tisíc je rozhodně na pováženou.

Výjimka: zde bez výjimky, ač se na aukčních portálech vyprodávaly vzorky z britské továrny (více viz Draží se zbytky Vertu), tak ani za zhruba 30 000 korun tyto telefony dnes nestojí.

Nemůžeme doporučit ani koupi jakéhokoliv smartphonu s mobilními Windows. Systém je v podstatě mrtvý (více viz Microsoft konečně přiznal, že jsou Windows na mobilech mrtvá) a přístrojů na trhu je jen pár včetně těch výprodejových (i lumií přímo od Microsoftu). Systém prakticky ignorují i vývojáři aplikací, takže jejich výběr je stále menší a menší.

Výjimka: fanoušek systému se starým modelem má poslední příležitost pořídit si smartphone s mobilními Windows. Za chvíli nebudou.

I my jsme se napálili a koupili si levný smartphone z Číny s cenou pod 1 000 korun. Takové smartphony sice fungují, ale prakticky jsou nepoužitelné. Příkladem může být třeba Ulefone S7 (viz Tohle je smartphone za 900 korun. Má dokonce duální fotoaparát), jehož recenzi vám zanedlouho přineseme.

Výjimka: o žádné nevíme.

Doporučit nemůžeme ani pořízení smartphonů Pixel 2 od Googlu. Především větší model XL provází hodně potíží (více viz Nové Pixely mají spoustu chyb). Což je relativně snadno řešitelné na trzích, kde telefony Google přímo prodává, ale v Česku tomu tak není. Navíc jsou ceny obou modelů dost vysoké a na trhu je množství stejně dobrých a vyzkoušených alternativ za mnohem zajímavější ceny.

Výjimka: první generace Pixelů se vyprodává a pokud narazíte na výjimečně nízkou cenu, tak proč ne.

U levných mobilů důrazně nedoporučujeme kupovat modely s méně než 2 GB operační paměti a méně než 16 GB uživatelské paměti. Ceny klesají a za rozumné částky lze koupit solidní smartphone. Aktuálně je potřeba na dobrý přístroj vynaložit na českém trhu zhruba 2 700 korun.

Výjimka: bez výjimky.

Xiaomi konečně oficiálně vstoupilo na český trh (více viz Chaos jménem Xiaomi v Česku). Podle obchodníků je zájem o přístroje této čínské značky velký, ale pozor, ne všechny prodávané modely jsou určené pro Evropu. Některé totiž nemají evropské LTE a ty nemá cenu kupovat. Také si ověřte, kdo drží záruku, na trhu jsou i prodejci, kteří telefony Xiaomi dovážejí sami a záruku lze řešit jen u nich.

Výjimka: za extrémně nízkou cenu si dokážeme představit xiaomi i bez LTE pro dítě.

Nemůžeme doporučit koupi smartphonu se starým operačním systémem. U Androidu nedoporučujeme přístroje s verzí 6.0 a starší, aktualizace se v drtivé většině už nedočkají. A to se dají na trhu koupit dokonce telefony s pětkovým Androidem, od těch velkým obloukem pryč. U Applu jsou aktualizace lépe řešené a nejnovější iOS 11 lze instalovat i na iPhony 5s a novější (více viz Nový Android má extrémně málo smartphonů. U Applu je to úplně jinak). A jestliže se dnes prodávají iPhony 6 a novější, tak v tomto směru se není čeho bát.

Výjimka: smartphony se starými systémy nemá cenu kupovat s výjimkou sběratelů.

Ceny nejsou stejné a klesají. Naše závěrečná rada směřuje na nedočkavé zájemce. Při výběru smartphonu si ověřte cenu, výrobci či obchodníci mají často akce a různé modely lze koupit se slevou nebo s dárkem (více viz Ušetříte několik tisíc korun. Špičkové smartphony s předvánoční slevou). Obvykle jsou na trhu nejlevnější smarpthony z šedého dovozu, jenže třeba s casbackem, jak ho poskytuje Samsung, se může situace otočit. Proto dobře počítejte, nejnižší cena ve srovnávači nemusí být ta nejvýhodnější. Stejně tak platí, že především dražší a drahé smartphony poměrně rychle zlevňují. A to často v řádu pár měsíců po uvedení na trh.

Výjimka: u Applu ceny klesají obvykle až po roce, takže můžete kupovat hned po uvedení na trh, aniž byste si za dva tři měsíce rvali vlasy.