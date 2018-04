Ušetříte několik tisíc korun. Špičkové smartphony s předvánoční slevou

Pokud chcete někomu nebo třeba i sobě nadělit k Vánocům špičkový smartphone, máme pro vás tipy jak ušetřit a také jaký vybrat. Nabídka na trhu je velmi široká, což platí i o cenovém rozpětí. Ty nejlepší smartphony pořídíte už od 10 000 korun, přitom nejdražší model na trhu stojí téměř 35 000 Kč.

Začněme iPhony, zde je situace přehledná a jednoduchá. Letošní podzimní novinky iPhone 8 a iPhone X se slevou neseženete. Tak to u Applu nechodí, slevy lze u osmičky očekávat nejdřív v polovině příštího roku. iPhone 8 koupíte všude, iPhone X prakticky s dodáním do Vánoc jen přímo v obchodě Applu. Většina obchodníků ho za standardní cenu (od 29 990 Kč) nemá skladem a nevypadá to, že by se to do Vánoc mělo změnit. Přímo Apple slibuje dodání do dvou až pěti pracovních dnů.

Za docela zajímavou cenu lze od Applu pořídit loňský iPhone 7. U většiny obchodníků stojí 15 500 korun, přímo u Applu je o 1 000 korun dražší. Ještě levnější je o rok starší iPhone 6s, který stojí 13 500 korun. Ale v tomto případě doporučujeme novější sedmičku. Cenový rozdíl není tak velký a novější hardware je rozhodně výkonnější.

V případě smartphonů s Androidem je nabídka na trhu extrémně široká a pestrá. Výbava se až tolik neliší, je výborná u (téměř) všech přístrojů. Rozhodovat se tak můžete podle značky, designu a ceny. Přesto uvádíme naše redakční doporučení, co se výbavy týče:

Displej s rozlišením minimálně FHD (1 920 x 1 080 pixelů)

Procesor Snapdragon 820 a novější, případně Kirin 950 a novější, nebo Exynos 8890 a novější

Operační paměť 4 GB a více

Uživatelská paměť 64 GB a více

Podpora paměťových karet

Optická stabilizace fotoaparátu

NFC

Rychlonabíjení

Malé rámečky displeje (velký displej s relativně malém těle)

Musíme ale dodat, že z výše uvedeného doporučení lze udělat ústupky, především u cenově výhodné nabídky. I tak jistě špatný smartphone nekoupíte.

Asi nejzajímavější akce má Samsung. Stále platí cashback 3 000 korun na modely S7 a S8. Loňská dvojice S7 a S7 edge lze s cashbackem zakoupit u vybraných obchodníků za 10 900 respektive 13 900 korun (na pokladně zaplatíte o 3 000 korun více, tuto částku vám po odeslání účtenky vrátí přímo výrobce).



Samsung S7 za necelých 11 000 je výborná cena, ale u Datartu k tomu dostanete dvě letenky podle vašeho výběru. Tato akce platí i na některé další vybrané modely Samsungu, v případě našeho výběru třeba i na modely S8 a S8+. Na ty také platí třítisícový cashback.

Ale pozor, u Datartu S8 prodávají za doporučenou cenu, takže s cashbackem vyjde na 18 990 Kč, oproti tomu Alza nebo CZC mají další slevu, takže S8 u těchto obchodníků vyjde na 14 590 Kč. A to je skvělá cena.

Cenově zajímavé jsou tradičně smartphony od Honoru a dnes i od Huaweie. Třeba letošní top model huawei P10 vyjde aktuálně na 12 990 Kč a Honor 8 Pro s velmi bohatou výbavou je dokonce ještě o 1 000 korun levnější. Výhodnou koupí je dnes již tradičně LG G6 za 11 500 korun, i to je letošní top model značky.

Doporučit můžeme i mnoho dalších smartphonů, například HTC U11, Sony Xperii XZ premium a mnoho dalších.



