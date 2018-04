Valná hromada SPT Telecom: změny

Valná hromada SPT Telecom pro mne nezačala nejšťastněji - narozdíl od novinářů z MF Dnes a ČTK jsem si nemoudře nepořídil akcii, takže jsem se na zasedání musel dostávat poměrně potupným způsobem. Nicméně výsledek stál za to.

Především ministru dopravy a spojů Antonínu Peltrámovi se zřejmě podařilo naplnit úmysl, s nímž na valnou hromadu přišel a který ihned bez obalu jasně deklaroval. Stát se totiž měl ujmout své pozice majoritního majitele, kteroužto mělo odrazit i personální zastoupení ve statutárních orgánech společnosti SPT Telecom. A tak hlavním tématem valné hromady byly pády hlav a instalace nových krků.

Je třeba říci, že Petrám dodržel svoje nedávné prohlášení a nepožádal o hlavu současného generálního ředitele SPT Telecom Svatoslava Nováka, kterého ještě nedávno vinil z pochybení v případě Sabely - člověka neprověřeného pro nakládání s tajnými materiály, s nimiž přitom pracoval.

Jaké jsou tedy personální změny, jež jsem z části o přestávce načrtl včera?

Především samotné představenstvo společnosti:

byl odvolán předseda představenstva Luboš Řežábek a Oldřich Zapletal - ten proto, že již není pověřeným pracovníkem ministerstva, jehož zájmy měl v představenstvu hájit.

Na návrh FNM byli zvoleni novými členy představenstva tito lidé: náměstkyně ministra dopravy a spojů Marcela Gürlichová, ředitel úseku pro síť pražského Telecomu Antonín Kalda a místopředseda výkonného výboru Fondu národního majetku Karel Zeman.

Dále byli kooptováni zástupci TelSource Marten Pieters a Lorn Somerville, kteří již dříve nahradili odstupující členy.

Členy představenstva jsou i nadále: Zdeněk Bakala, Jan Dědič, Bessel Kok a Svatoslav Novák.

Změny v dozorčí radě:

na návrh FNM byl odvolán poslanec Anton Zíma, předseda dozorčí rady, dále pak Petr Polák - bývalý ředitel kanceláře ministra dopravy a spojů (opět proto, že tento post již nezastává) a Jan Švejnar.

Z dozorčí rady měl být odvolán i Alan Gibs, zástupce TelSource, ale kvůli chybnému vyplnění hlasovacího lístku zástupcem FNM se tak nestalo. K nápravě by mělo dojít na dalších jednáních.

Do dozorčí rady byli zvoleni nově tito lidé:

Další členové dozorčí rady jsou beze změn: Radomír Sabela, Dominique Koechlin, Čestmír Čejka, Pavel Herštík, Jaroslav Skala, Evžen Kočenda, Miroslav Kristlík, Michal Tošovský, Lubomír Vinduška a Václav Wagner.

Představenstvo SPT Telecom by po těchto změnách mělo zvolit svého předsedu - podle Marcely Gürlichové by se tak mělo stát 17. prosince.

Tím jsme probrali poměrně úmorné jednání o personálních změnách. Další částí programu byla zpráva o finanční situaci SPT Telecom zejména ve vztahu k úvěrové politice, výši úvěrů, jejich portfóliu a k jejich splácení. Podrobný rozpis investičního zatížení SPT Telecom připravím na zítřek, je toho dost.

Celou finanční exkursi vedl finanční šéf Telecomu Urs Kamber. Ten odhadl finanční zadlužení SPT Telecom ku konci letošního roku na necelých 36 miliard Kč, přičemž před třemi lety - před vstupem TelSource - šlo o 8,6 mld Kč. To ovšem nedává celkový obraz o provedených investicích. Telecom v uplynulých třech letech investoval astronomickou cifru 107 miliard Kč - celkem 40 miliard (1,3 mld USD) tvořil peněžitý vklad TelSource, zhruba stejnou částku tvořily zisky a další zdroje společnosti.

Podle Urse Kambera připadá první významná splátka na rok 2001, přičemž míra úrokových sazeb se pohybuje v průměru pod deset procent.

To je vše zásadní, co se událo na valné hromadě SPT Telecom. Připomínám, že majoritním vlastníkem SPT Telecom s 51 procenty je Fond národního majetku, dalších 27 procent vlastní TelSource. Změn - personálních - je dost. Stát se chopil alespoň z části pravomocí, jež by mu měly náležet. Nyní záleží jen na tom, zda výhod využije a zda získá pozice a slovo i v orgánech rozhodujících o vnitřním chodu SPT Telecom.