Válka špičkových fotomobilů - který je nejlepší?

Vysoké rozlišení a automatické ostření u nových fotomobilů již zaručují slušnou kvalitu pořízených snímků a tak se tyto telefony opět o krůček přiblížily nejlevnějším digitálním fotoaparátům. Ač se dohnání nejlevnějších digitálů fotomobily očekávalo již před časem, realita je i nadále jiná. Především díky optice mají stále fotoaparáty nad mobily navrch. Jenže mobil má u sebe každý téměř vždy, fotoaparát si naopak třeba na cestu do práce bere jen málokdo. A v mnoha případech je mnohem důležitější zachycení cenného momentu, než disputace nad absolutní kvalitou fotografie.

První tři modely mířící na náš trh, které jsou vybavené fotoaparátem s rozlišením okolo 3,2 megapixelu a automatickým ostřením, jsme postavili vedle sebe a na vás je určit, který z nichž pořizuje nejkvalitnější fotografie. Konkrétně se do souboje pustil nový smartphone od Nokie N73, současný etalon třídy fotomobilů Sony Ericsson K800i a kompaktní vysouvací Samsung D900. Všechny tři telefony se buď již prodávají, nebo se brzy prodávat začnou.



Nejlepší fotomobily současnosti v katalogu mobilů: Samsung D900, Sony Ericsson K800i/K790i a Nokia N73.

V dnešním článku se budeme věnovat pouze fotoaparátům uvedených mobilů. Další informace o Samsungu D900 najdete v podrobné recenzi, stejně tak vám doporučujeme recenzi Sony Ericssonu K800i. Recenzi Nokie N73 připravujeme a nabídneme vám ji v nejbližších dnech.

Každý z jiného těsta

Než přikročíme k porovnání vestavěných fotoaparátů testovaných telefonů, tak si stručně připomeneme, o jaké telefony jde. Všechny tři telefony se mohou pochlubit bohatou výbavou, která je řadí mezi špičku současné produkce mobilních telefonů. Dva modely, konkrétně Sony Ericsson a Nokia, mají klasickou konstrukci a patří v současné době mezi poměrně objemné mobily. Testovaný Samsung má vysouvací konstrukci a velmi tenké tělo. Jedná se o nejtenčí vysouvací mobil na světě. Na oplátku je zase extrémně široký.

Multimediální všeumělové

Výbava všech modelů je prakticky totožná, nechybí takové funkce jako je hudební přehrávač, Bluetooth, podpora paměťových karet nebo kvalitní displej. Nokia se na rozdíl od zbylé dvojice může pochlubit otevřeným operačním systémem a s tím spojeným snadným rozšířením o další funkce. Zbylé dva mobily si musí vystačit s obyčejnou Javou.



U zavřeného telefonu nikdo nebude tušit, že má v ruce nejlepší současný fotomobil od Samsungu. Objektiv se ukáže až po vysunutí telefonu. Přes papírové parametry fotoaparátu by se mohlo zdát, že je u tohoto mobilu tak nějak navíc. Jako spoušť slouží potvrzovací tlačítko, respektive i boční klávesa, která ale není ergonomicky příliš dobře umístěná.

Nokia N73 Co se nám líbilo: Rychlé ukládání snímků

Přehledná fotogalerie

Velký displej Co nás nenadchlo: Špatná ergonomie - především umístění spouště a také její citlivost

Poměrně pomalé ostření

Žádná láce

Nokia N73 a Sony Ericsson K800i jsou na rozdíl od Samsungu D900 uzpůsobeny pro provoz v sítích třetí generace UMTS. Samsung však již připravuje ekvivalent modelu D900 vybavený podporou sítí třetí generace. Nokia mimo pokrytí signálem UMTS může také využít podporu pro datové přenosy EDGE, to Sony Ericsson neumí. Existuje však verze K790i, která místo podpory UMTS nabízí právě EDGE. S touto technologií si pak rozumí i Samsung D900.

Sony Ericsson K800i stojí v oficiální distribuci 11 590 Kč, Nokia N73 se začíná prodávat za 15 290 Kč a Samsung D900 se začne prodávat v září za cenu okolo 13 000 Kč.



Samsung D900 sází na styl a především pak na zájem o tenké mobily. Sám se pyšní titulem nejtenčího vysouváku na světě.

V hlavní roli fotoaparát

A nyní již k fotoaparátům testovaných telefonů. Sony Ericsson i Nokia mají 3,2 megapixelové fotoaparáty, Samsung má nižší rozlišení 3,13 megapixelu. Všechny tři telefony mají automatické ostření. Samsung však nenabízí namáčknutí pro automatické zaostření a po stisku spouště sám zaostří a fotí. Pro pořízení snímku testovaným Sony Ericssonem a Nokií je nejprve nutné namáčknout spoušť pro automatické zaostření a poté teprve úplným stisknutím pořídit fotografii.



Kdo by to do ní řekl. Na první pohled nenápadný smartphone a jaký dobrý má fotoaparát. Porovnejte s extrémně komplikovanou konstrukcí Nokie N90. Pochválit nemůžeme spoušť, která je na boku telefonu umístěná až úplně na kraji a při držení telefonu jednou rukou představuje její zmačknutí velmi krkolomnou proceduru.

Sony Ericsson K800i Co se nám líbilo: Rychlé ostření a ukládání

Xenonový blesk

Dobrá ergonomie práce s fotoaparátem

Dobře čitelný displej Co nás nenadchlo: Krytka objektivu

Mizerné video

Ukryté objektivy

Podle našeho úsudku má nejlepší spoušť Sony Ericsson. Spoušť je poměrně dobře ergonomicky umístěná, takže lze při fotografování držet telefon jen v jedné ruce. Navíc je spoušť Sony Ericssonu velmi přesná. To je úplný opak spouště u Nokie. Namáčknutí je bezproblémové, ale následný stisk pro pořízení snímku vyžaduje velmi silný stisk. Navíc má Nokia spoušť umístěnou téměř na kraji boku a při fotografování je téměř nezbytně nutné držet telefon obouručně. Samsung má speciální tlačítko pro spoušť také na boku, ale mnohem pohodlnější je použití potvrzovací klávesy. Telefon ani jinak než v jedné ruce při snímání držet nelze.

Objektivy fotoaparátů Sony Ericssonu a Nokie jsou schované pod posuvným krytem, který také fotoaparát aktivují. Samsung vzhledem ke své konstrukci má čočku fotoaparátu ukrytou na vrchní části telefonu a v zasunutém stavu ji kryje spodní část. U Samsungu se fotoaparát aktivuje v menu telefonu nebo tlačítkem na pravém boku. Všechny testované telefony jsou vybaveny bleskem, pouze u námi testovaného vzorku Samsungu blesk nefungoval, respektive přestal v průběhu testu fungovat.



Sami jsme zvědavi, jak dlouho vydrží posuvná krytka objektivu Nokie N73. Krytkou lze aktivovat i vypnout fotoaparát.

Samsung D900 Co se nám líbilo: Pohodlné fotografování s držením jen jednou rukou

Slušné video

Dobře čitelný displej Co nás nenadchlo: Pomalé ukládání snímku

Nemožnost namáčknutí spouště pro zaostření

Uříznutý záběr na displeji - chybí části snímku po stranách

Bohatá výbava fotoaparátů

Sony Ericsson i Nokia nabízí pro fotografování zblízka makro režim, Samsung tuto funkci postrádá. Přesto i Samsung umí fotografovat ve slušné kvalitě blízké předměty, například text. Testovaný Sony Ericsson nabízí jako jediný funkci BestPic, která umožňuje vybrat nejlepší snímek ze sekvence pořízených fotografií.

Všechny telefony umí pořizovat fotografie s různými efekty (negativ, černobílý atd.) a k dispozici je samospoušť a další detailní nastavení. Sony Ericsson také umí vkládat do pořízených fotografií datum a čas a umožňuje pořizovat panoramatické záběry složené ze tří na sebe navazujících fotografií. U Samsungu je pak možné vypnout automatické ostření. Sony Ericsson dále nabízí režim nekonečno, kde není třeba namačkávat spoušť.



Často kritizovaná krytka objektivu u Sony Ericssonu K800i - v kapse se ráda sama odsune a navíc ještě zvětšuje již tak nabobtnalý hrb fotoaparátu na zádech telefonu. Zezadu vypadá nový Sony Ericsson spíš jako fotoaparát než mobil. Pomáhá tomu i xenonový blesk.

Testované telefony umí nahrávat i video, na rozdíl od nadprůměrných fotoaparátů kvalita videonahrávek zaostává. Nokia a Samsung umí nahrávat videa v rozlišení CIF, Sony Ericsson dokonce pouze QCIF. Nokia nabízí i stabilizátor pro pořizování videa. Sony Ericsson pak má stabilizátor pro fotografování.

Poznámky: Všechny fotografie jsou pořízené v automatickém režimu. Díky proměnlivému počasí v posledních dnech můžete posoudit schopnosti fotoaparátů nejen za ideálních světelných podmínek. Kliknutím na náhled získáte neupravenou fotografii v plném rozlišení.

Hlasujte v anketě , který z testovaných fotomobilů pořizuje nejlepší fotografie.

Běžný režim:



Sony Ericsson K800i - Nokia N73 - Samsung D900

Makro režim:



Sony Ericsson K800i - Nokia N73 - Samsung D900

Text - makro režim:



Sony Ericsson K800i - Nokia N73 - Samsung D900

Standardní záběr a maximální přiblížení:



Sony Ericsson K800i - Nokia N73 - Samsung D900

Blesk - normální režim (bez Samsungu D900):



Sony Ericsson K800i - Nokia N73

Blesk - makro režim (bez Samsungu D900):



Sony Ericsson K800i - Nokia N73