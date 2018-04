Začíná válka procesorů. Jedno, dvě nebo čtyři jádra nabídnou stejný výkon

U procesorů pro mobilní telefony dlouho platilo, že čím vyšší takt, tím více výkonu. Pak se do výkonu promítl i počet jader: dvoujádorvé procesory zaútočily naplno loni a letos je na cestě vlna čtyřjader.

Jenže výrobci mobilních procesorů v poslední době hledají několik cest k dosažení vysokých výkonů. Velký rozmach zažila platforma Tegra 3, která jako první přinesla do mobilních zařízení čtyřjádrové procesory.

Tegra 3 se sice objevila v prvních přístrojích už loni, ale teprve v Barceloně jich bylo k vidění větší množství. HTC představilo své špičkové One X, LG zase Optimus 4X HD a ZTE se chlubilo hned třemi přístroji s tegrou. Čtyřjádrová Tegra 3 je opravdu výkonný čipset, který bohatě stačí i na hraní velmi náročných 3D her. Paradoxně ale možná bude z letošních nejvýkonnějších procesorů nejslabší.

Smartphone Fujitsu se čtyřjádrovým procesorem Tegra 3

Nvidia tím tak trochu zaplatí daň za průkopnictví. Například nový čtyřjádrový procesor Huawei v špičkovém modelu Ascend D Quad má být výkonnější než Tegra 3, pravděpodobně díky lepší optimalizaci, protože podobně jako Tegra je i čip K3V2 postaven na dosavadní architektuře ARM Cortex-A9. Podobný procesor představil před veletrhem i Samsung, čtyřjádro Exynos 4412 mý být opět soupeřem pro Tegru 3.

Nvidia už v létě předvede budoucí generaci procesorů postavené na nové architektuře ARM Cortex-A15. Ta už se dostává do prvních zařízení v podobě dvoujádrových procesorů, které slibují větší výkon než Tegra 3. Nvidia u nové generace rovnou počítá se čtyřjádry.

Qualcomm Snapdragon S4 - ukázky schopností platformy

Vezměme to ale s Cortex-A15 procesory popořádku. Dvoujádrový Cortex-A15 Exynos 5250 by měl mimo jiné dostat i nový Samsung Galaxy S III. Prvními telefony s dvoujádry na architektuře Cortex-A15 jsou opět nová HTC: modely One S a One XL (což je LTE verze modelu One X) dostaly nejnovější čipset Qualcomm Snapdragon S4 s jádry Krait. Stejně je vybaven i nový Panasonic Eluga Power.

Qualcomm ukazoval řadu aplikací pro tyto procesory a musíme uznat, že v praxi jimi poháněné 3D hry vypadaly nejlépe. Qulacomm ovšem v některých svých referenčních zařízeních schovával už i čtyřjádrovou verzi svého Snapdragonu S4, té se na trhu dočkáme nejspíš až koncem letošního roku. Stejně tomu bude u nové Tegry nebo i připravovaného čtyřjádrového Cortex-A15 procesoru Samsung Exynos 5450.

Texas Instruments OMAP 5 - ukázky schopnosti platformy

Také společnost Texas Instruments ukazovala na svém stánku Cortex-A15 procesory. Nejnovější procesory firmy nesou označení OMAP 5 a mají opět dvoujádrovou architekturu. Čtyřjádra Texas Instruments připravuje, ale k dispozici v nejlepších smartphonech budou nejspíš až příští rok. Firma dále předváděla, jak dvoujádrový OMAP 5 hravě porazí čtyřjádrový Cortex-A9 procesor (pravděpodobně Tegru 3, to TI neuvádí) v každodenních úkolech, například rychlosti vykreslování a práce s internetovými stránkami.

Rozdíly jsou obrovské a vlastně ještě daleko výraznější než v případě grafiky. I ta je v případě TI OMAP 5 procesorů o něco lépe vykreslená než u Tegry 3, ale rozdíl není zdaleka tak dramatický. Na kvalitu grafiky produkované procesory Qualcomm Snapdragon S4 ale subjektivně ani OMAP 5 nemá, Snapdragon je jednoduše ještě o kousek lepší.

Aby v tom ale nebyl malý zmatek, dvoujádra A15 jsou výkonnější než čtyřjádra A9 a do hry o nejvýkonnější mobilní procesory vstupuje i Intel. Ten ale nepřichází s tradiční mobilní ARM architekturou, ale poprvé v historii přináší na pole mobilních telefonů klasické x86 procesory. Tedy takové, jaké používají běžné počítače, notebooky a netbooky.

Smartphone Orange s procesorem Intel Atom - specifikace

Nejnovější Intel Atom Z2460 má takt 1,6 GHz. Jediné nabízí výkon srovnatelný s těmi nejlepšími procesory současnosti. Kam se konkrétně zařadí, tedy zda bude konkurovat Tegře 3, nebo půjde po dvoujádrových Cortex-A15 procesorech (či výše), ukáží až konkrétní testy.

Prozatím platí, že procesor nemá problém s nejnáročnější grafikou a zařízením, ve kterých je instalovaný (Orange smartphone a Lenovo K800), propůjčuje špičkovou rychlost i v každodenních úkolech. Na poli nejvýkonnějších mobilních procesorů tak začíná být pořádně horko. Navíc uživatel, který opravdu touží po nejvyšším výkonu, musí pečlivě sledovat, jakým typem procesoru je jeho vytoužený přístroj vybaven.

Letos totiž může jednojádrový, dvoujádrový i čtyřjádrový procesor nabídnout prakticky shodný výkon, jen je potřeba vybrat ten pravý.

Do budoucna opět počet jader poroste. Čtyřjádra Cortex-A15 zaútočí naplno už příští rok. Také Intel pravděpodobně i do mobilů přinese dvoujádrové procesory Atom. Takže jednojádrové kousky to mají výhledově v nejvyšší výkonnostní třídě spočítané. Tedy do doby, než někdo přijde s další revoluční architekturou. Zatím se chystají spíše záležitosti na druhém konci spektra, společnost Adapteva vyvíjí neuvěřitelný 64 jádrový mobilní čip.