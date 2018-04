Válka operátorů o 3G začíná. Oskar šlape na paty Eurotelu!

Nástup třetí generace mobilních sítí bude minimálně o rok rychlejší, než v tuto chvíli diktuje zákon. T-Mobile již dříve ohlásil spuštění nové datové sítě. Náš nejstarší operátor svolal na čtvrtek tiskovou konferenci na téma: "Eurotel a UMTS" a ani Oskar nezůstane stranou. Jeho nový majitel Vodafone je známým propagátorem sítí třetí generace a licenci za dvě miliardy nekupoval koncem roku jen omylem.

Redakce Mobil.cz se o víkendu vydala se dvěma 3G telefony do pražských ulic a zkoušela, zda-li už se někde signál UMTS Eurotelu neobjeví. Výsledek překonal naše očekávání, když jsme na mnoha místech objevili signál UMTS i v síti Oskara a přes Eurotel se nám podařilo uskutečnit i 3G hovor.

T-Mobile jde jinou cestou

Eurotel již více než rok provozuje datovou síť CDMA, která je určena výhradně pro přenos dat. Právě té bude konkurovat Fast UMTS od T-Mobile. Tyto sítě spolu mají hodně společného. Tabulkové hodnoty slibují uživatelům závratné rychlosti a nasazeny zatím byly jen v několika málo zemích. Nabídka koncových zařízení je také velmi omezená a vzhledem k zaměření na data jde hlavně o modemy nebo PCMCIA karty.



U Siemensu U15 jsme nejdřív vybrali v menu přístroje přihlášení jen do sítě 3G (zde označené jako WCDMA), což dokazuje první a druhá fotografie. Na třetí je pak seznam nalezených sítí 3G.

Co je to UMTS? Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) představuje další krok ve vývoji mobilních sítí. Tato síť nabídne rychlejší datové přenosy, větší kapacitu sítě a nové multimediální služby. Spolu s dalšími standardy se UMTS řadí do tzv. třetí generace mobilních sítí (zkráceně 3G).

V ulicích je signál na mnoha místech

Eurotel a Oskar chtějí spustit klasickou UMTS síť, jak ji známe z mnoha zemí západní Evropy. Přenosové rychlosti nejsou zdaleka tak ohromující (max. 384 kbps), ale v přetížených městských aglomeracích pomáhají tyto sítě zvládat nápor zákazníků, protože obsluhují i běžné hovory. Velkou výhodou klasické UMTS sítě je pak rozsáhlá nabídka tzv. 3G telefonů, díky kterým mohou uživatelé snadno přistupovat k multimediálním službám jako například stahování hudby nebo videohovory.

K testování jsme použili dva telefony s podporou sítí třetí generace. Šlo o Nokii 6630 a Siemens U15. Nokia 6630 je u nás dobře známý přístroj s operačním systémem Symbian. Naopak Siemens U15 (licenční Motorola A835) je již přes rok starý model, který se u nás neprodával a i na zahraničních trzích se jednalo jen o okrajový model. Pro náš test se ovšem výborně hodil, protože umožňuje napevno zvolit jen síť UMTS, a tak lépe zjistit, jaké pokrytí již operátoři mají. Nokia 6630 může operovat jen v síti GSM nebo plynule přecházet mezi GSM a UMTS.



Na levém snímku je displej telefonu v momentě úspěšného přihlášení do sítě 3G Eurotelu. Horní stavový řádek informuje o přítomnosti sítě 3G, tradiční ikona pak zobrazuje aktuální sílu signálu. Na druhé fotografii je situace, kdy s instalovanou kartou Eurotelu jsme signál ztratili. Na místě ale byl signál jiné sítě 3G (Oskar), která umožnila alespoň nouzové volání. Pokud nebyla přítomná žádná síť 3G, telefon hlásil, že služba není k dispozici.

První překvapení na nás čekalo, když jsme projížděli Prahou z jihu na sever a průběžně jsme na Nokii vyhledávali sítě. Ve většině případů se u sítí Oskar a Eurotel objevilo magické označení 3G. Nokia 6630 nás trochu zklamala, protože sítě vyhledává extrémně pomalu a jak již bylo uvedeno, nelze u ní zvolit jen vyhledání sítí třetí generace. Tak přišel na řadu Siemens, u kterého jsme zvolili jen 3G.

U centrály Eurotelu se dalo i volat

Největší překvapení na nás čekalo nedaleko centrály Eurotelu na Vyskočilově ulici v Praze 4. V okolí budovy se nachází volně přístupná UMTS buňka, do které se nám podařilo přihlásit a po té uskutečnit běžný hovor. Do 3G sítě Oskara se nám nikde přihlásit nepodařilo. Následně jsme opět zkoušeli projíždět Prahou s telefonem nastaveným jen na síť třetí generace. Pokud byla síť operátora přítomna, telefon se do ní přihlásil, pokud ne, hlásil absenci služeb. Pokud byla k dispozici jen konkurenční síť, nabízel nouzové volání.



Na levém snímku je informace o příchozím hovoru v síti 3G Eurotelu, na pravém snímku pak důkaz o spojení hovoru v této síti.

Pokrytí Prahy signálem UMTS zatím není kontinuální, jde o několik desítek ojedinělých BTS. Přesto nás míra pokrytí mile překvapila. Odhadovaný termín spuštění do konce roku oba operátoři stihnou, nelze však předpokládat, že pokrytí bude perfektní a dostane se i mimo velká města. Spuštění UMTS sítě bude u Oskara nejspíš spojeno s přejmenováním na Vodafone, Eurotel prozradí další informace ve čtvrtek na tiskové konferenci.

Neměli jsme bohužel možnost vyzkoušet pokrytí i v dalších větších městech České republiky. Pokud tedy máte na stole některý z 3G telefonů, vyzkoušejte dostupnost signálu UMTS a podělte se s ostatními čtenáři v diskusi. Hledání sítí třetí generace záleží na použitém mobilu. Zkušenosti máme jen s výše uvedeným Siemensem a Nokií 6630. Každý mobil s podporou 3G by ale měl, v menu nastavení při vyhledávání dostupných sítí, zobrazit přítomnost sítě třetí generace. Některé mobily to pak dokáží zobrazit přímo na displeji.