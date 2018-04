Válka Applu a Samsungu o tablet nekončí. Zákaz prodeje v Německu platí

O zákazu prodeje tabletu v Německu se ale ještě povede soudní jednání. Finální verdikt by měl padnout 9. září. Případem se podle blogu FOSS Patents začala zabývat i Evropská komise. Podle výroku soudu se ale zdá, že Samsung neuspěje. Zákaz prodeje v Německu byl podle agentury Bloomberg zdůvodněn skutečnou podobností tabletu Samsung a Applu a poukázáním na mnoho jiných možností, jak může tablet vypadat, což údajně potvrzují další výrobky na trhu.

Rozhodnutí je přitom ve zdánlivém rozporu s rozhodnutím soudu v Haagu, který zakázal prodávat v Evropě chytré telefony Samsung řady Galaxy, ale zároveň byl toho názoru, že tablety Samsung žádné patenty Applu neporušují. I když Samsung touto skutečností argumentoval, na rozhodnutí německého soudu to vliv nemělo.

Problém byl totiž v tom, že spor v Haagu se týká funkcí operačního systému, kdežto spor v Německu designu. Kdyby ovšem 9. září soud rozhodl ve prospěch Samsungu a zákaz prodeje v Německu zrušil, Apple by jednak platil soudní výlohy, jednak by mu reálně hrozilo, že by musel pokrýt všechen ušlý zisk a další škody, které Samsungu způsobil.