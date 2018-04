Valeski: příliš dobrý, aby tu byl s námi

Když si Český Telecom dokoupil zbývající podíl v Eurotelu, asi nikdo nepochyboval, že s touto akvizicí bude ještě veselo. Že bude ale takhle veselo, nedoufal zřejmě ani Petr Novotný.

V posledním vydání Teleskopičin začalo jít o hlavu Terrence Valeskiho, šéfa Eurotelu. O tu požádalo dozorčí radu představenstvo Telecomu. Této souslednosti je třeba si povšimnout, neboť dozorčí rada Telecomu sice o tak důležitých rozhodnutích rozhoduje, ale nenavrhuje je. To také znamená, že o Valeskiho hlavu si řekl pentavirát Berdár - Šedivý - Slováček - Stupka - Heřman. Dozorčí rada zatím evidentně finální slovo neřekla a tak horkou otázku odmítla vyřešit z minuty na minutu, leč na Valeskiho bude pokračovat v pátek.

Oficiální důvod je oficiálně prostý: CDMA. Datová síť založená na CDMA2000 je Telecomu trnem v oku dlouho, jenže v tomto případě nejde ani tak o to, že by Eurotel CDMA stavěl, jako že šel do podle představenstva Telecomu velikého rizika. Eurotel totiž do CDMA investoval zhruba čtyřista milionů korun, aniž by měl definitivní požehnání ČTÚ k tomu, že technologii může rozjet.

Situace je jednoduchá a přitom složitá. Eurotel sice má frekvenci, má i licenci k provozu mobilní sítě, je tu ale také evropská telebuzerační praxe, kdy regulátoři se snaží striktně vyhrazovat určitá pásma pro určité technologie (nikoliv služby). Například pásmo 450 MHz bylo vyhrazeno pro analogové mobilní sítě NMT a PMR TETRA. Jenže na analogové sítě už není nikdo zvědavý a houfně se ruší, profesionální radiosítě také mnoho zájemců nepobraly (u nás se na vydané licence žádná veřejná Tetra síť nepostavila) a tak se pásmo 450 MHz stává nevděčným přívažkem regulátorů. Je příliš atraktivní na to, aby se s ním něco nepodniklo, jen jaksi nikdo neví co. Německý regulátor na přelomu roku zkoumal, kdo by měl zájem v něm co provozovat a nyní hledá někoho, kdo by v těchto frekvencích nějakou službu dle nového prohlášení CEPT provozoval (info německy zde). Podobně je na tom Norsko, kde ke konci roku končí v pásmu NMT síť a operátor ji nehodlá dále provozovat. V připomínkovém řízení ani zde nepadl přesvědčivý kandidát na to, jakou technologii v pásmu provozovat, nakonec se vyhlašuje tendr. Problém v dubnu řešilo i Švédsko, které chtělo do frekvence 450 MHz pustit nějaký digitální systém a právě vyhodnocuje výsledky diskuse na toto téma (info zde, v PDF a Švédsky).

V polovině března letošního roku své rozhodnutí naštěstí vydal evropský CEPT, který na svém zasedání ve Vilnijusu pro toto (a další pásma) určil možnost použití širokopásmových digitálních pohyblivých sítí - systémů PMR/PAMR (informace ČTÚ). To rozšířilo dosavadní úzus vyhradit zmíněné pásmo sítím úzkopásmovým, nově v něm mohou být používány technologie o šířce kanálu 1,25 MHz jako je CDMA2000. Důležité je, že systémy PMR/PAMR se nerozumí veřejné sítě, ale sítě uzavřené, tedy sítě, ze kterých nelze volat do jiných sítí. Navíc jde o sítě určené pohyblivým, nikoliv mobilním uživatelům - nepředpokládá se předání hovoru nebo datového přenosu za pohybu. To odpovídá tomu, jak Eurotel svoji CDMA síť vytváří - jde o síť pro uzavřenou komunitu bez napojení do veřejné telekomunikační sítě, protože jde o síť datovou.

Lze tedy usoudit, že služba Eurotelu je plně v souladu s tím, jak se s pásmem 450 MHz bude nakládat do budoucna v Evropě. Pravděpodobnost, že by ČTÚ mělo nějaký legální důvod, proč službu zakázat, je tedy velmi malá. V rozhovoru pro ČTK ostatně šéf ČTÚ David Stádník prohlásil, že vyhodnocují zkušební provoz a že se pracuje na vydání licence. Eurotel šel sice do rizika, jenže riziko je součást podnikání a nebylo příliš veliké, protože příklon CEPT k využití pásma pro širokopásmové digitální technologie byl patrný již dříve a ostatně nebyla v dohledu jiná moderní a obchodně využitelná technologie, kterou by CEPT pro pásmo schválil, leda by se rozhodl rozšířit radioamatérská pásma. ČTÚ by buďto muselo jít proti evropské regulaci pásma, nebo by muselo bručet, že CDMA Eurotelu ruší jiné služby na harmonických či sousedních kmitočtech. To by Eurotel vyřešil přeladěním, v horším případě snížením vysílacího výkonu a dosahu sítě, pravděpodobnost jejího bourání byla pramalá.

To ale také znamená, že oznámený důvod byl spíše záminkou a skutečné příčiny pokusu o Valeskiho defenestraci lze spatřovat jinde. Výchozí situace je zřejmá – Valeski je odborník s dlouhodobými zkušenostmi v telekomunikacích, řídí rostoucí středoevropský telekomunikační gigant s mírně pod pět milionů uživatelů. Lesk Eurotelu zastiňuje prakticky jakoukoliv jinou středoevrposkou telekomunikační firmu, co se týká výsledků i citovanosti v médiích. Eurotel vlastní licenci na GSM, NMT, 3G, jako první na světě rozjíždí také datovou síť založenou na 3G CDMA2000 EV-DO v pásmu 450 MHz. Oproti tomu management Telecomu se spíše než o zkušenosti z telekomunikací může opřít o odvahu a spíše než o výsledky o svůj faktický monopol a dobré politické vztahy. To stačí na přežití, ale ne na expanzi, natož pak na respekt mezi celosvětovými telekomunikačními firmami.

V Česku jsme na takové vztahy specialisti a asi všichni tušíme, že pozice šéfa Telecomu a Eurotelu by se měly prohodit, přičemž ale také asi chápeme, že do ředitelského křesla Telecomu se nikomu kvalitnímu z telekomunikací moc nechce. Firma je před privatizací a ať už si ji koupí kdokoliv, dlouho v ní stávající management nenechá. Jenže kdy si ji kdo koupí, je ve hvězdách.

V tuto chvíli je vývoj jen logický – management Telecomu jde zcela pochopitelně po krku svým sokům, dozorčí rada pochopitelně nehodlá podříznout krk nejlepším kádrům, které má k dispozici a tak zodpovědnost poputuje do vlády a o odvolání Valeskiho s Bórikem budou rozhodovat ministři. Kdyby se jednalo na bázi obchodní logiky, bylo by to jasné. Vláda by návrh smetla ze schodu a managementu Telecomu by doporučila, aby se za Valeskim stavil jednou týdně na nedělní školu.

Tahle vláda má bohužel k ekonomicko pragmatickému myšlení příliš daleko, ergo rozhodovat spíše bude to, kdo má koho rád a nerad a kdo kam potřebuje zaparkovat kterou spřátelenou zdechlinu. My minoritní akcionáři a potenciální zákazníci se můžeme jen modlit, aby se pseudopolitické zájmy vlády jakoukoliv shodou náhod ve výsledku protnuly s prostou obchodní logikou.

Na závěr bych rád vzpomněl neautorizovaná (a neautorizovatelná) slova jednoho z šéfů konkurenta Eurotelu: Český trh nebude v nejbližší době utvářet aktivita telekomunikačních firem, ale problémy Eurotelu plynoucí z integrace s Telecomem. Zlatá slova...



Jak událost komentuje MF DNES?