Valeski: dokonáno jest

Éra generálního ředitele Eurotelu Terrence Valeskiho se pomalu chylí ke konci. Včera dozorčí rada Českého Telecomu posvětila po nervy drásajícím boji odvolání Valeskiho a Borika z pozice jednatele společnosti a obecně se má za to, že Valeski buďto sám a dobrovolně z funkce generálního ředitele Eurotelu odejde, nebo bude odvolán. Pro odvolání jednatelů hlasovalo deset ze čtrnácti členů dozorčí rady, třetí jednatel Eurotelu Jaroslav Kubišta odvolán nebyl.

Tím ale změny neskončily. Svoji nelibost dala najevo promlynářovská část dozorčí rady a rezignovala. Dozorčí rada Českého Telecomu tak přišla o svého předsedu Ondřeje Felixe a Adama Blechu (oba zůstávají v dozorčí radě Eurotelu) a také o Hanu Doležalovou. Grossova část dozorčí rady slavila svůj triumf.

Go Heřman Go

Telecom ihned do Eurotelu našel dva nové statutární zástupce. Těmi by měl být šéf kontrolingu Telecomu Martin Bek a výkonný ředitel Telecomu pro transformaci Michal Heřman. Ten je také považován za korunního prince Eurotelu. Heřman není pro Eurotel žádná nová tvář, v této společnosti začínal v době, kdy vznikala, postupně se zde vypracoval až na finančního ředitele.

Jenže pak do firmy dorazil Valeski, provedl hloubkovou kontrolu účetnictví a Heřmana odvolal. Polooznámeným důvodem byly nesrovnalosti a nedostatečné podklady pro vánoční kampaň Eurotelu – první z Go Ježíšku Go kampaní. Zatímco Valeskiho kritici říkají, že Valeski si s sebou přivedl člověka, kterého chtěl dosadit jako svého finančního ředitele a tak se Heřmana zbavil, Heřmanovi odpůrci zase namítají, že vánoční kampaň skončila finančním fiaskem a za divných okolností.

Nicméně není bez jisté míry poetičnosti, že oficiální důvody pro odvolání Heřmana byly stejné, jako dnes pro odvolání Valeskiho. Inu, někdo nezapomíná a jak to tak vypadá, byl Heřman jedním ze strůjců Valeskiho pádu. M. Heřman proputoval přes Komerční banku a ruskou Alfa banku do Telecomu a odtud se dnes vrací do nejvyšších pozic v Eurotelu navíc s důvěrou nejvyššího vedení Telecomu, jehož transformací je pověřen.

Transformace

O novém řediteli Eurotelu ale zatím zdaleka není rozhodnuto. Už pár hodin po Valeskiho odvolání vyrazila na stopu personální agentura hledající potenciální kandidáty pro šéfování Eurotelu, nakolik ale půjde o férový match a nakolik už jméno zasychá na jmenovacích listinách, se můžeme jenom domýšlet. Eurotel je sice lákavá prebenda v podobě státního podniku, tedy teplého místečka pro nějaký politický titanik, jenže Eurotel je také potenciálních 50 mld Kč získatelných v rámci privatizace a těch by bylo safra zapotřebí. A to také znamená, že nový šéf Eurotelu by měl telekomunikacím rozumět.

Eurotel v nejbližší době čeká nutná transformace. Již nyní se hovoří o tom, že proskripční listiny nových pánů obsahují jména desítky lidí, kteří odejdou sami, nebo budou odejiti - ačkoliv G. Berdár v rozhovoru pro ČTK řekl, že žádné další personální změny se zatím nechystají, slovo zatím, je třeba bráti tak, jak je.

Jde samozřejmě o jména lidí, kteří jsou tak či onak spojeni s Valeskim a které si nové vedení nebude chtít ponechat jakožto neloajální. Jenže to není ta nejmenší změna, která na Eurotel čeká a posunů na pozicích bude nepochybně více. Eurotel by potřeboval v mnohém ohledu zpružnit a zmodernizovat své vnitřní struktury a také by se potřeboval aktivně zapojit do vznikajících evropských operátorských aktivit zejména kvůli roamingovým aliancím.

To všechno předpokládá tvrdého manažera s ostrými lokty, rychlým perem pro rozdávání výpovědí, širokou znalostí trhu a v řadě neposlední s dobrými politickými kontakty. Zda to bude Heřman nebo se Telecom rozhodne do čela Eurotelu jmenovat někoho jiného, je zatím sázka do loterie, ale už nyní je jisté, že si jméno Michala Heřmana můžeme zapamatovat, protože se s ním kolem Eurotelu budeme tak jako tak setkávat.

Co dodat závěrem. V ostrém sporu si více sympatií získal spíše Valeski, nežli Berdár. Mimo jiné i proto, že oficiálně presentované důvody pro odvolání byly evidentně spíše záminkou, nežli skutečně vážnými důvody. Barvu přiznal i Berdár, to už ale bylo dobojováno, když o personálních změnách pro ČTK prohlásil: "Toto opatření jsme učinili proto, abychom posílili roli jediného vlastníka Eurotelu." Takže opravdu nešlo o CDMA... To už je dneska prakticky jedno, počítá se jediné a tím je vítězství. A vítězství je Berdárovo, minimálně v této bitvě, což byla ta jednodušší část celé války.

Teď bude potřeba dokázat, že si s Eurotelem poradí lépe, než Valeski. Má v tom velkou výhodu – za Valeskiho našel Eurotel nový kurz a výborně se etabloval v datových službách, dokonce tím až zázračně rychle změnil image Eurotelu mezi lidmi. Nyní bude potřeba pozici Eurotelu minimálně udržet. Alespoň do doby, než se vláda rozhodne, jak s Telecomem a jeho dceřinkou dále…

PS: Gabriel Berdár v rozhovoru pro ČTK také prohlásil, že se bude snažit urychlit přípravu nové služby, která byla vinou nedostatečné přípravy odložena.