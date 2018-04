Valentýn se blíží: speciální valentýnská přání na O2 Active

...a nebo právě těm "citlivkám" hraje na tu nejslabší strunu. Ať tak či jinak, na portálu O2 Active naleznete speciální Valentýnská přání v podobě MMS zpráv. V nich naleznete kombinaci obrázku a polyfonní melodie.

"A to pouze za cenu obrázku," píše vzápětí tisková zpráva alá Horst Fuchs. Od 5. do 28. 2. tak budete mít na výběr z 20 obrázků a dvou melodií - Elán (Láska moja) a Martina Balogová (When I Need You). Přáníčko můžete objednat buď na webu, wapu O2 Active či jednoduše SMS kódem zaslaným na číslo 999888.

Pro stydlíky je připravena možnost anonymního zaslaní Valentýnky přímo do telefonu vybrané osoby. V takovém případě stačí napsat SMS ve tvaru - objednací kód přání a za něj přidat číslo příjemce, a poslat na 999888. Výsledná zpráva bude vypadat například takto: VPRA 221 +420602123456. Příjemci přijde obrázek s polyfonní melodií z čísla 999888.

Anonymní Valentýnské přání je možné poslat i z webu nebo wapu a navíc je k němu možno připojit vlastní text. V obou případech zaplatíte za novodobou Valentýnku celých pět a dvacet kaček.

O2 rozšířilo i nabídku témat pro mobilní telefony. Seznam přístrojů, pro které jsou dostupná, najdete přímo v originální tiskové zprávě.