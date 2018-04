Valentýn přijede na růžovém koni...

Pamatujete na loňský Valentýnský článek na Palmare? Možná vám pomohl v loňském roce něčím překvapit své nejbližší. Několik rad a tipů tu pro vás máme i v roce letošním.

Valentine Keyboard 1.1

G.Softbiz Co, Ltd, shareware 8,95 USD.

Bezkonkurenčně nejsrdíčkovatější šíleností letošního Valentýna je tato klávesnička firmy G.Softbiz Co. Pokud si neumíte představit člověka, který dá za takový produkt skoro 9 USD, pak vězte, že my taky ne. Ale klávesnice je to opravdu úžasná a vám nic nebrání si stáhnout demo a jen tak nedbale se s Valentine Keyboard blýsknout ve svém okolí. Buď vás budou obdivovat, nebo si budou potají klikat (vlastně ťukat) na čelo, prostě rozhodně vzbudíte značnou pozornost!

Klávesnici najdete zde a v demu nefunguje Shift. Ovšem co je to proti údivu, který nesporně vzbudíte....

Facer Launcher Valentine Delivery 1.9.2

PocketCraft Software, komerční 18,95 USD

PocketCraft své fanoušky rozhodně napíná na skřipec a namísto dlouhodobě vyžadovaných změn své aplikace (podpora DateBk, výrazná vylepšení launcheru apod.) pouští do světa různé vánoční a valentýnské verze téhož produktu 1.9.2.

Je otázkou, zda budou stále netrpělivější uživatelé čekat ještě do Velikonoc na "ovajíčkovaný" Facer 1.9.2, či se poohlédnou po produktu, který se vyvíjí a jejichž autor lépe reaguje na požadavky svých zákazníků...

[St. Valentine] Silverscreen Theme 2.0

Renoraine, komerční 2 USD

Příznivci launcheru, který sice vypadá takřka jako běžný launcher, zato však dokáže proměnit ikonu diáře ve vánoční báňku, způsobit tik oka a mírnou formu neurastenie svými běžícími tickery a potěší vás při spuštění vkusným filmem, budou asi zářit. Není divu, že se SilverScreen dočkal i valentýnského kabátku, máte-li zbytečné 2 USD a tento launcher v palmu, s chutí do toho! A až se pokocháte srdíčky na tisíc způsobů, doporučuji tuhle šílenost rychle vymazat.

Ještě že je letos Valentýn v sobotu - nechtěl bych s tímto skinem rychle hledat na poradě nějakou důležitou informaci...

my Funny Valentine od Darcy je ostatně další možností, jak osrdíčkovat vše, co stojí lidskému rozumu v cestě. Stojí jen jeden dolar a najdete ho zde.

Dojímavě vyhlížející aplikací je i St Valentine Screen Saver od Arcadia Design pro Series 60. Majitelé handheldů s PocketPC mohou nechat zvlhnout své zraky nad dvojicí jímavých labutí, jejichž vzájemný vztah by se dal přirovnat snad jen k lásce Pierra Bezuchova k Nataše Rostovové v Tolstého Vojně a míru.