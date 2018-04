Vadí vám fronta u doktora? Pomůže SMS

Jak bude vypadat lékařská péče, až všechny ordinace ovládne internet a každý pacient bude mít mobil? Zhruba takto: až člověka srazí na ulici auto, záchranka se ve voze z jeho čipové karty ihned dozví, na jaký lék je například alergický. Lékaři v nemocnici pak nahlédnou do jeho zdravotní dokumentace na internetu. Když bude chtít pacient nestranné posouzení léčby, požádá e-mailem o konzultaci jiného lékaře, třeba i za oceánem. A až půjde na kontrolu, pomocí SMS zpráv z ordinace se dozví, jak postupuje fronta v čekárně a v kolik má přijít. To není jen vize daleké budoucnosti, to je už leckde přítomnost.

Z čeho má mnoho lidí obavu, když jde k lékaři? Z toho, že v čekárně stráví půl dne. Představte si, že se pomocí mobilu ráno objednáte v ordinaci a pak už vám jen SMS zpráva oznámí: "Jste pomalu na řadě, dostavte se k odbavení." Fantasmagorie? Nikoli. Nový, patentem chráněný projekt, jehož spoluautorem je Jan Lastomirský z Bohumína, má začít od nového roku.

Takhle by měly vypadat lékařské SMS:

Systém je schopen poslat poslední SMS v době, kdy je pacient skutečně na řadě.

Nemocnice a ordinace, které se do něj zapojí, budou klienty průběžně informovat, jak postupuje fronta. Klient zaplatí za čtyři SMS 29 korun. Službu spustí například Městská nemocnice v Ostravě-Fifejdách. "Je to určitě inteligentnější využití mobilů než posílání obrázků," míní ředitel František Jurek. Je to zároveň další z dokladů, jak se ve zdravotnictví zabydlují mobily a internet. Řada pacientů už dnes konzultuje své problémy s lékaři pomocí internetu, na internetu jim vedou lékaři zdravotní knížky. A do dvou let chce Všeobecná zdravotní pojišťovna zavést čipové karty se základními údaji o pacientovi, důležitými pro rychlé rozhodování lékaře.

MARTINA RIEBAUEROVÁ