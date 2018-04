V42.bis a V110 - jak na to?

V poslední době se množí dotazy, jak aktivovat přenosy digitálním protokolem V110 a kompresním protokolem V42bis na mobilních telefonech. Především připomínáme, že plně digitální protokol V110 je možný pouze v síti Paegas na obou přípojných bodech - tedy PVT (číslo 4666) a VOL (číslo 4670), rovněž kompresní protokol V42bis je možno použít pouze v síti Paegas, nikoliv tedy v síti EuroTel.

Dále je třeba připomenout, že podporu protokolů musí poskytovat i telefon potažmo modem - obecně všechny datové Motoroly, Ericssony, většina Nokií, Sony (ne Z1) a Siemensy podporují V110, s V42bis je to složitější a zde doporučím nahlédnout do manuálu od PCMCIA karty.

Takže zde jsou nejobvyklejší kombinace AT příkazů - doporučím vyzkoušet je v praxi, co to udělá, teoreticky nejlepší je kombinace RLP a V110. Asynchronní V32 uvádíme pro přehled.

AT&FB29\N0 (protokol V110)

AT&FB29\N6 (protokol V110+RLP)

AT&FB13\N0 (protokol V32)

AT&FB13\N6 (protokol V32+RLP)

pro Nokia 9000 třeba použít ATS35=0 pro aktivaci V110

Aktivace V42bis byla vyzkoušena na Nokia Cellular Data Suite tímto AT příkazem: AT+DS=0. Příkazem ATS35=0 se u NCDS aktivuje protokol V110. Přehled AT příkazů pro Nokia 6110 NCDS je ku stažení zde.

Pokud používáte nestandardní PCMCIA kartu, je tu (snad) samozřejmě manuál, pokud něco nefunguje. Podpora v42bis je hlavně u těch karet, které se chvástají slovy Speed to 33600 bps nebo tak něco.