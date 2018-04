V USA vznikne nový a rovnou největší operátor

Po několikadenním zvyšování nabídek je již téměř jisté, že mezi mobilními operátory v USA vznikne nová jednička. Tu dosavadní Verizon Wireless totiž přeskočí nový operátor, který vznikne sloučením dvojky a trojky amerického trhu – Cingular Wireless a AT&T Wireless.

Cingular, společný podnik SBC Communications a BellSouth (obě společnosti jsou tzv. Baby Bells, společnosti vzniklé po antitrustovém rozdělení AT&T), koupí AT&T Wireless za 41 miliard dolarů. Zatím ale ještě nedošlo k definitivnímu uzavření obchodu, musí jej schválit americké antimopolní úřady a obě společnosti se musí dohodnout na definitivní podobě smlouvy.

Americká velká šestka

Na americkém trhu v tuto chvíli působí šest velkých mobilních operátorů. Růst počtu nových zákazníků se ale v poslední době výrazně zpomalil a navíc operátoři čelí zásadnímu problému – přenositelnosti čísla v mobilních sítí. Zavedení přenositelnosti vedlo k výrazným přechodům zákazníků od operátora k operátorovi. Podle analytiků je tak jedinou možností růstu konsolidace – slučování operátorů.

Na prodej byli na americkém trhu především dva operátoři. Včera prodaný AT&T Wireless a T-Mobile USA (dříve VoiceStream). Soupeřem v honbě za AT&T Wireless byl pro Cingular Wireless největší americký operátor Verizon Wireless, za kterým stojí největší světový operátor Vodafone (vlastní 45 %). Souboje o AT&T Wireless se nezúčastnil japonský gigant NTT DoCoMo, který vlastní 16 % AT&T Wireless.

Pro akcionáře AT&T Wireless byla důležitá celková cena, ale také podíl hotovosti na platbě (větší část nabízené částky tvoří akcie). V obou případech Cingular Wireless předčil svého konkurenta. Podle zpráv agentury Reuters neplánuje Cingular Wireless pro získání prostředků na transakci vydávat nové akcie, ale využije dlouhodobých úvěrů.

Důležité je nepřeplatit

Analytici se shodují, že Cingular rozhodně nezaplatil více, než by zvládnul a než je hodnota AT&T Wireless (a to i přesto, že loňské hospodářské výsledky AT&T Wireless nebyly nejlepší). Výhodou amerických operátorů je, že jsou schopní generovat dostatek peněz pro velké fůze. A to i přesto, že jinde než na americkém trhu příliš nepůsobí. Nejsou totiž zatíženi takovými splátkami úvěrů jako evropští operátoři, kteří na konci devadesátých let rozpoutali telekomunikační nákupní horečku.

Na zbrklé nákupy doplácejí evropští operátoři dodnes. Relativně nejlépe je na tom z velkých Vodafone, který sice dluží desítky miliard dolarů, ale je schopný vydělávat peníze na jejich splácení. T-Mobile (přesněji skupinu Deutsche Telecom) ale dluhy dusí natolik, že svou investici 50 miliard dolarů do VoiceStreamu v roce 2000 nabízel v roce 2002 za 10 až 15 miliard dolarů (shodou okolností měl být kupcem právě Cingular Wireless). Evropským telekomům je ale každý milion dobrý, ostatně vyprávět by o tom mohl třeba KPN, který prodělal i na relativně malé investici do Českého Telecomu.