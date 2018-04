Huawei a ZTE prý špehují ve prospěch Číny. V USA jim hrozí úplný zákaz

Uvádí se to v návrhu zprávy, kterou v pondělí vydá výbor Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby. Čínské firmy se proti obviněním důrazně ohradily.

Podle zprávy, která je výsledkem 11měsíčního vyšetřování, by se zpravodajské služby měly dál zaměřovat na snahy Huawei a ZTE o expanzi ve Spojených státech. Soukromý sektor by pak měly tyto služby co nejpodrobněji informovat o rizicích průmyslové špionáže a dalších hrozbách, řekli představitelé výboru médiím.

Zpráva také doporučuje, aby americké regulační úřady blokovaly plány fúzí a akvizic obou firem v USA. Vzhledem k obavám z hackerských útoků z Číny je podle ní také zapotřebí, aby vládní počítačové systémy neobsahovaly žádné komponenty vyrobené oběma firmami. "Čína má prostředky, příležitost a motiv k využívání telekomunikačních společností ke zlovolným účelům," píše se ve zprávě.

Obě firmy v posledních letech výrazně rostou. Především Huawei je velmi silný i na českém telekomunikačním trhu. Jeho infrastrukturu používají všichni tři mobilní operátoři a navíc přímo pod čínskou firmu převádějí svá oddělení, která se o infrastrukturu starají.

Huawei, kterou vlastní její zaměstnanci, je druhým největším světovým výrobcem směrovačů, přepínačů a dalších telekomunikačních zařízení po švédské firmě Ericsson, ZTE je ve světě pátá. Obě firmy se sice stávají "dominantními globálními hráči", jak konstatuje zpráva, agentura Reuters však připomíná, že na americkém trhu zatím prodávají hlavně mobilní telefony a v sektoru síťových zařízení výrazněji zastoupeny nejsou.

Mluvčí Huawei William Plummer tvrzení výboru odmítl a označil je za "nepodložená". ZTE vyjádřila "hluboký nesouhlas" s tvrzením, že by mohla přijímat příkazy od čínské vlády a být jí ovládána. "Toto vyšetřování by se nemělo zaměřovat na ZTE a přitom opomíjet západní prodejce, kteří jsou na americkém trhu mnohem větší," uvedla firma. Akcie ZTE v pondělí na burze v Hongkongu klesly až o 3,4 procenta.

Americké firmy, které uvažují o nákupech od Huawei, "by si měly najít jiného partnera, jestliže jim záleží na svém duševním vlastnictví, na soukromí jejich zákazníků a národní bezpečnosti Spojených států amerických," řekl v neděli večer v televizi CBS předseda výboru Mike Rogers. Neutajované části zprávy by měl výboru zveřejnit v pondělí v 16:00 SELČ.