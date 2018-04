V USA budou zavírat teenagery za erotické SMS

Úřadům se nelíbí, že nezletilí stále častěji provozují takzvaný sexting, tedy posílání sexuálně zabarvených SMS nebo erotických obrázků prostřednictvím multimediálních zpráv. Mladí si takto často posílají fotografie, na kterých jsou nazí nebo částečně odhalení.

Teenageři si podle úřadů neuvědomují rizika, která sexting přináší. Kromě psychických problémů totiž těm, kteří si takové zprávy posílají, hrozí i vězení.

Samotné posílání erotických fotografií mezi teenagery totiž může být snadno klasifikováno jako šíření dětské pornografie. Mladí, kteří z něj budou obvinění a usvědčeni, si na věky ponesou cejch sexuálního zločince. Pro ty existuje v USA speciální registr. Sexuální zločiny navíc nelze posuzovat u soudu pro mladistvé.

Zastupitelka Oklahoma City Anastasia Pittman hodlá předejít takovým důsledkům mladické nerozvážnosti. Teenagery chce vzdělávat a také se chce zasadit o speciální trestní klasifikaci samotného sextingu mezi mládeží.

Kromě erotických obrázků by se nová legislativa měla vztahovat i na erotické esemesky. I za jejich posílání by se mohli američtí teenageři dostat do křížku se zákonem. Své vzrušující představy si tak mladí milenci budou muset sdělovat pouze telefonicky nebo osobně.

Zákon proti sextingu již platí třeba ve státě Colorado. Ve státě Vermont pro změnu legislativa umožňuje teenagera za sexting hnát před soud pro mladistvé. Usvědčený se tak vyhne stigmatu šiřitele dětské pornografie. V obou případech může soud mladistvého potrestat i za lechtivé SMS.

Podle údajů studie kanceláře oklahomského státního zastupitelství prý až devět procent amerických mladistvých starších třinácti let rozesílá erotické fotografie mobilním telefonem nebo jiným elektronickým způsobem. K této praxi se přiznává až 24 procent sedmnáctiletých. A až 20 procent teenagerů se přiznává ke sdílení nahých fotografií.