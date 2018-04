V TOP 10 výrobců telefonů je šest asijských. Evropa vyklízí pozice

Své pozice rychle ztrácejí firmy, které ovládaly trh s chytrými telefony ještě před dvěma lety. Zřejmě nejvýrazněji se to ukázalo u Nokie, stejný trend ale vidíme také u BlackBerry a HTC. Podle všeho se zdá, že tito tradiční výrobci nedokázali reagovat na změnu nálad a požadavků spotřebitelů a jejich tržní podíl přebírají jiní. Zejména čínští výrobci, kteří nabrali sebevědomí a prezentují se pod vlastní značkou.

Kromě první pozice Samsungu najdeme v tzv. velké pětce ještě ZTE, které má před LG náskok skoro 6 milionů telefonů. Na dostřel od pátého místa LG je navíc pravděpodobně i Huawei, u něhož odhady hovoří o více než 13 milionech prodaných telefonů. Deváté místo drží potom TCL Communication, který prodává telefony pod dříve evropskou značkou Alcatel.

První čtvrtletí obecně nedopadlo pro výrobce příliš dobře. Nokia se ocitla ve ztrátě, stejně tak RIM a již tradičně Motorola. Mírný pokles zisku zaznamenal i Apple, ale u tohoto výrobce jde jen o mírný výkyv způsobený rekordním výsledkem na konci loňského roku. U HTC jde pravděpodobně o významnější trend, když se jeho zisk v meziročním srovnání propadl o více než 80 procent. LG sice mírně zvýšilo zisk, nicméně stále zůstává daleko za výsledky roku 2010.

1. Samsung zachytil změnu nálad

To, co očekávali analytici již poměrně dlouho dobu, se stalo skutečností. Nokia předvedla v prvním čtvrtletí totální propadák a Samsung se stal jedničkou. Prodal přes 90 milionů telefonů a na rozdíl od Nokie na nich také vydělával. Celkové tržby mobilní divize dosáhly 18,9 bilionu korejských wonů (318 miliard korun). Pro akcionáře je velmi pozitivní, že zároveň výrazně stoupl i provozní zisk. Ten dosáhl hodnoty 4,27 bilionu wonů (72 miliard korun). Právě růst provozního zisku je pro Samsung skvělou zprávou.

Zatímco celkové tržby mobilní divize vzrostly ve srovnání s posledním čtvrtletím loňského roku jen o 6,1 procenta, provozní zisk stoupl o téměř 62 procenta. Jinými slovy, Samsung dokáže své produkty prodávat dráže. Ještě výraznější je porovnání s prvním čtvrtletím loňského roku, tehdy byl provozní zisk mobilní divize "jen" 1,43 bilionu wonů (24 miliard korun), to je nárůst o 193 procent. Výsledky Samsungu demonstrují, jak důležitou položkou jsou v současné době smartphony. Právě díky nim se totiž daří Samsungu zvyšovat průměrnou cenu prodaného telefonu a tím i provozní zisk.

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím prodal Samsung zhruba o 1,5 milionu telefonů méně, přesto za ně více utržil a více na nich vydělal. Korejskému výrobci se navíc daří efektivně vytlačovat Nokii z rozhodujících trhů. Nárůst totiž zaznamenal organicky ve všech regionech. Dařilo se mu zejména na rozvíjejících se trzích. Stálicemi u Samsungu byly modely Galaxy SII, Ace a Y, v aktuálně skončeném čtvrtletí ale rostla i poptávka po modelu Note a odrazil se i postupný nástup LTE sítí.

2. Nokia ve velkých problémech

Finská Nokia přišla o pozici světové jedničky, když vykázala jedny z nejhorších výsledků své historie. Dramatický propad zájmu zaznamenaly zejména chytré telefony, kterých Nokia prodala necelých 12 milionů. Podrobnější analýzu výsledků finského výrobce najdete zde.

3. Apple prodal třikrát více smartphonů než Nokia

Zdá se, že Apple je při chuti. Ačkoli ve srovnání s minulým čtvrtletím zaznamenal mírný pokles. To je ale logické, protože poslední čtvrtletí roku zahrnuje vánoční trh a tudíž zde poptávka bývá největší. Pokles Apple je ale velmi mírný a v meziročním srovnání je jasně vidět rychle sílící pozici Apple na trhu. Zatímco loni prodal v prvním čtvrtletí 18,6 milionů iPhonů, nyní to již bylo přes 35 milionů telefonů, tedy zhruba o třetinu více. Když to srovnáme s Nokií (necelých 12 milionů smartphonů), jsou výsledky ještě výraznější.

Kromě toho Apple tradičně drží vysokou ziskovost své produkce. I zde sice zaznamenal mírný pokles (-7%), ale 22,7 miliardy amerických dolarů (431 miliard korun) je stále výsledek, který by mohli ostatní závidět. Pro srovnání, tržby celé Nokie byly zhruba poloviční (181 miliard korun). A to musela prodat více než dvojnásobek telefonů. I pro samotný Apple jsou prodeje iPhonů klíčové.

Celkové tržby byly 39,2 miliardy dolarů (744 miliard korun), takže mobily tvoří již téměř dvě třetiny všech tržeb. Například tržby za stolní počítače byly jen 1,6 miliardy dolarů (30 miliard korun) a za Macbooky 3,5 miliardy dolarů (66 miliard korun). Celkem prodal Apple jen něco přes 4 miliony počítačů, tedy zhruba devětkrát méně než iPhonů.

4. ZTE posiluje. Prodalo skoro 20 milionů telefonů

Bylo to velké překvapení, když se mezi pětici největších výrobců mobilních telefonů na světě vklínilo čínské ZTE. Zdá se ale, že dominance asijských výrobců je jasná. Ostatně těsně za hranicí pětky postává již několik dalších výrobců z tohoto regionu. Rychle roste zejména Huawei, daří se ale i TLC Communication se značkou Alcatel.

Podle údajů IDC prodalo ZTE v uplynulém čtvrtletí 19,1 milionu telefonů a předstihlo tak o 2 miliony korejské LG. Tržby ZTE v meziročním srovnání stouply o 24,3 procenta, když dosáhly 18,613 miliardy čínských juanů (56 miliard korun). Zisk není sice úplně ohromující, nicméně co by taková Nokia dala za 151 milionů juanů (454 milionů korun). V meziročním srovnání jde o nárůst o 18,53 procenta, což je velmi pozitivní trend.

5. LG míří pryč z velké pětky

Poněkud rozporuplné čtvrtletí má za sebou druhý z korejských výrobců. Dávno pryč jsou doby, kdy LG pomýšlelo na druhé místo na světě. V aktuálním čtvrtletí prodalo pouze 13,7 milionů telefonů a na záda mu již dýchají další výrobci. Na třetí místo Apple ztrácí přes 20 milionů kusů, Samsung a Nokia prodají za čtvrtletí více než LG za celý rok. Podle vyjádření společnosti je za poklesem prodejů zejména rychle klesající zájem o levné přístroje bez operačního systému.

Aby to pro LG nebylo tak úplně špatné, dobrou zprávou je, že divize mobilních telefonů je zřejmě zpět v zisku. Zatímco v prvním čtvrtletí loňského roku byla provozní ztráta 101 miliard wonů (1,7 miliard korun), letos již vykázala provozní zisk ve výši 39 miliard wonů (655 milionů korun). Již druhé čtvrtletí za sebou je tedy tato divize v zisku. LG se navíc daří zvyšovat podíl smartphonů v celkových prodejích, což je dobrý signál do budoucna.

6. Huawei se dotahuje na LG

Sílící pozici čínských výrobců potvrzuje i Huawei, který má za sebou zřejmě nejlepší období v historii. Čínská společnost se na konci loňského roku protlačila na šesté místo, když prodala téměř 14 milionů telefonů. Výsledky za první čtvrtletí nejsou oficiálně k dispozici, protože Huawei vydává oficiálně jen výroční zprávy. Finanční rok této čínské společnosti nicméně skončil v březnu a z dostupných údajů se zdá, že firma udržela i v právě skončeném čtvrtletí nastoupené tempo. Odhady analytiků se pohybují nad hranicí 13 milionů kusů telefonů.

7. Blackberry prodalo téměř stejně smartphonů jako Nokia

Kanadský výrobce přístrojů Blackberry potvrdil i v tomto čtvrtletí ústup ze slávy. Tržní podíl Blackberry setrvale klesá. Nicméně firma prodala v minulém čtvrtletí 11,1 milionů telefonů a v podstatě se tak v segmentu smartphonů vyrovnala Nokii. Oproti minulému čtvrtletí prodal RIM o 3 miliony telefonů méně. To se odrazilo i na finančních výsledcích firmy. Tržby poklesly na 4,1 miliardy amerických dolarů (78 miliard korun) a firma se propadla do ztráty 125 milionů dolarů (2,4 miliardy korun). Ještě v minulém čtvrtletí přitom vydělala 265 milionů dolarů (5 miliard korun).

8. Motorole nepomohl ani Google

Fanoušci Nokie mohou jen doufat, že jejich oblíbence nepotká stejný osud jako bývalou světovou jedničku Motorolu. Té totiž nepomohlo ani převzetí Googlem, a přestože provozní ztráta se postupně snižuje, firma je pořád hluboko v červených číslech. Za první čtvrtletí letošního roku prodělala Motorola 70 milionů amerických dolarů (1,3 miliardy korun). Oproti minulému čtvrtletí ztráta mírně poklesla, ale spolu s ní klesly i tržby na 3 miliardy dolarů (58,4 miliardy dolarů).

Mírně klesl i počet prodaných kusů. Motorola se s necelými 9 miliony ještě stále drží před Alcatelem a HTC, zastavil se ale nadějný trend z konce loňského roku. Pozitivní je tak jen mírný růst podílu smartphonů, těch se prodalo 5,1 milionu kusů. Zdá se tedy, že množící se spekulace o dalším prodeji firmy mohou mít určitý základ. Přece jen, reakce ostatních výrobců telefonů s androidem na nákup Motoroly nebyla úplně pozitivní a Google se zřejmě nedaří firmu úplně ozdravit. Uvidíme, jestli Motorolu ještě letos nepotká osud Alcatelu.

9. Alcatel předstihl HTC

Další čínský výrobce už před dobou převzal značku Alcatel a v poslední době ji vrací zpátky na výsluní. V posledním čtvrtletí prodal 7,8 milionu telefonů a posunul se před HTC. Zatím sice podává necelý milion smartphonů (746 tisíc), ale to se může brzy změnit. Příklad ZTE určitě táhne. Tržby TCL za první čtvrtletí letošního roku činily 2,1 miliardy hongkongských dolarů (5,1 miliarda korun). To je v meziročním srovnání mírný pokles. Snížil se i hrubý zisk a poklesla také marže. Propad způsobil zejména pokles na trzích mimo Čínu, naopak tržby z čínského trhu TCL téměř ztrojnásobilo.

10. HTC potřebuje nabrat nový dech

Hvězda HTC jakoby začínala trochu poblikávat. Od druhého čtvrtletí loňského roku firmě pomalu klesá zisk. V prvním čtvrtletí roku 2012 se tržbami 67,79 milionů tchajwanských dolarů (44,2 miliony korun) propadla až na úroveň poloviny roku 2010. Znamená to, že firma nedokázala využít rostoucího zájmu o smartphony a poptávka po jejích chytrých telefonech stagnuje.

HTC prodalo necelých 7 milionu telefonů a propadlo se až za Alcatel. Otázkou je, jestli se před něj nedostal i Sony Mobile, jeho výsledky ale ještě nejsou k dispozici. Dříve velmi výdělečná firma vykázala za první kvartál zisk pouhých 5,1 milionu tchajwanských dolarů (3,3 miliony korun), přičemž ve stejném období loňského roku to bylo téměř 30,5 milionu dolarů (20 milionů korun).