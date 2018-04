V soutěžích rychlého psaní textovek se už točí velké peníze

Dvacetiletý Američan Nathan Schwartz viděl v jednom z pořadů televizní stanice MTV upoutávku na blížící se soutěž v nejrychlejším psaní SMS zpráv. Nejdřív si myslel, že jde o vtip, ale po několika zprávách, které měly prověřit jeho zdatnost, se stal vítězem regionálního kola. Postoupil do národní soutěže, která se konala v New Yorku, a stal se absolutním vítězem.

Odměnou mu nebyl dárkový koš některého z tamních mobilních operátorů, nýbrž finanční prémie ve výši padesáti tisíc amerických dolarů, tedy v přepočtu zhruba tři čtvrtě milionu korun. A co pro to mladík studující na univerzitě v Clevelandu musel udělat?

Textovou zprávu ve tvaru "AbcDeFghiJKlmNoPQrStuvWXy & Z! Now I know my A-B-C's, next time won't you text with me?" napsal během pouhých padesáti sekund. Všimněte si, že na začátku zprávy bylo nutné vypsat všechna písmena z abecedy. Na numerické klávesnici opravdu nic příjemného, jen si to zkuste.

O tom, že v SMS soutěžích se začínají točit čím dál větší peníze, svědčí i loňský ročník obdobného souboje nejrychlejších pisatelů. Čtrnáctiletá Morgan Pozgarová vyhrála pětadvacet tisíc amerických dolarů, tedy přibližně 375 tisíc korun. Takto velké obnosy na vítěze čekají také z toho důvodu, že soutěže jsou čím dál častěji sponzorovány velkými společnostmi. Letos to byl například výrobce LG.

A jak jste na tom s rychlostí psaní textových zpráv vy? Povedlo se vám překonat Američanův padesátisekundový rekord? Pochlubte se v diskusi pod článkem!